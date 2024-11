Revue de presse PSG : Al-Khelaïfi, milieu, Pacho, Lens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 2 novembre 2024. Les relations tendues entre Nasser al-Khelaïfi et le président de Lens, un trio au milieu de terrain qui semble s’installer, Willian Pacho déjà comme chez lui au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match entre le PSG et Lens par le prisme de la relation entre les deux présidents, Nasser al-Khelaïfi et Joseph Oughourlian. Si les deux hommes ne se retrouveront pas dans les tribunes du Parc des Princes ce samedi après-midi, le président du PSG étant retenu à Doha pour les finales de la Coupe du monde de Padel, ils s’étaient vivement opposés sur le débat des droits télé avec deux visions différentes. En effet, « Oughourlian, qui était favorable à la création de la chaîne de la Ligue adossée à Warner, a reproché vertement à Al-Khelaïfi, qui n’en voulait pas, d’être en conflit d’intérêts permanent sur ce dossier en raison de sa double casquette de patron du PSG et de beIN Media Group, la maison mère de beIN Sports France, détenteur des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ce reproche, partagé par d’autres dirigeants, a ulcéré le Qatarien qui a menacé de quitter la réunion virtuelle. Ce propos sur l’ultra-présence de NAK dans les dossiers en raison de ses multiples casquettes, Oughourlian l’a réitéré en privé aussi auprès de plusieurs interlocuteurs. » Si Joseph Oughourlian n’a pas souhaité revenir sur sa relation avec Al-Khelaïfi tout en précisant qu’il ne fallait pas interpréter sa décision, dans l’entourage du boss parisien, on rappelle que les deux hommes « se connaissent depuis longtemps et s’apprécient », indique le quotidien sportif. Les tensions actuelles entre beIN Sports, la LFP et les clubs de Ligue 1, ainsi que les difficultés de DAZN à conquérir des abonnés incitent à accueillir avec prudence le supposé ralliement d’Oughourlian aux thèses parisiennes. Néanmoins, plusieurs sources confirment l’idée de relations « rentrées dans l’ordre » entre les patrons des deux clubs, lance L’Equipe. « Il y a quelques années, le PSG et le RC Lens se sont rapprochés sous l’impulsion de leurs deux présidents, le champion de France voyant en son homologue artésien un club partenaire et ami. C’est dans cet esprit qu’ils ont conclu les deals Gaëtan Robail et surtout Arnaud Kalimuendo, attaquant formé au PSG et prêté deux saisons consécutives au Racing avant d’être vendu à Rennes pour 20 M€ à l’été 2022″, conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif évoque également le milieu de terrain du PSG et le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves qui semble avoir pris une longueur d’avance sur ses concurrents. Un sujet qui a été traité hier soir sur le site.

De son côté, Le Parisien évoque la rencontre entre le PSG et Lens pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ce samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1). Face à la meilleure défense du championnat, le PSG aura comme défi de marquer sans véritable buteur. Gonçalo Ramos, blessé depuis le 16 août, a repris l’entraînement individuel hier. Il pourrait retrouver les terrains en fin du mois de novembre, avance le quotidien francilien. « Ce défi se confronte ainsi à la difficulté nordiste, certes relative puisque Lille la semaine dernière a inscrit en un match un tiers de ses buts subis en s’imposant à Bollaert. Ce qui en dit peut-être beaucoup sur le LOSC de cette semaine-là, irrésistible après son succès à l’Atlético de Madrid. Tiens, le prochain adversaire de Paris, le 6 novembre, en Ligue des champions. Ce que Lille vient d’accomplir, les deux fois à l’extérieur qui plus est, peut-être que Paris peut le réussir lui aussi. » Qu’il commence donc par Lens, en se trouvant des nouveaux buteurs comme la semaine dernière au Vélodrome (Neves) ou des anciens encore un peu nouveaux, avec un Bradley Barcola étonnamment en tête du classement des gâchettes. Étonnamment, car il est rare dans une Ligue qu’un ailier et non un axial finisse par dominer cette annexe, conclut Le Parisien.

Le Parisien fait également un focus sur Willian Pacho. Le défenseur central arrivé de l‘Eintracht Francfort à la surprise générale contre 40 millions d’euros n’a pas traîné à s’imposer au cœur de la défense. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique, l’international équatorien (23 ans) a débuté toutes les rencontres du PSG cette saison, à l’exception de celui contre Brest. « Pourtant sollicité à chaque trêve internationale, le nouveau roc défensif du club parisien ne souffle jamais et donne l’impression, d’un match à l’autre, de monter en puissance. » Le quotidien francilien estime que Willian Pacho amène sa dimension athlétique. Dur sur l’homme, à l’aise lorsqu’il faut défendre en avançant, le joueur d’1,87m dégage une autorité dont aucun autre ne dispose. « S’il n’a pas la dimension d’un Alex ou d’un Thiago Silva, Pacho va encore progresser au vu de son jeune âge. En à peine trois mois, il a déjà largement rétrogradé l’international brésilien Lucas Beraldo et réussit le pari qu’il s’était fixé, dès son arrivée, en s’installant dans une équipe d’envergure. » Épargné par les blessures et doté d’une grande confiance en lui, il s’appuie dessus pour repousser ses limites. Apprécié dans l’intimité du Campus où ses partenaires louent sa franche camaraderie, il diffuse une bonne énergie qui se retrouve, chaque jour, à l’entraînement et plaît beaucoup au staff dans la préparation des matchs, indique Le Parisien. Sa marge de progression paraît grande. Il doit juste gommer certaines erreurs évitables lorsque le niveau s’élève, conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi l’avenir de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG, en fin de contrat le 30 juin 2025, devrait prolonger son contrat avec le club de la capitale de deux ans, soit jusqu’en juin 2027. Un sujet qui a été traité sur le site hier soir.