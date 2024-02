Revue de Presse PSG : Al-Khelaïfi, Parc, Kylian Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 9 février 2024. Après l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi sur le Parc, quelle est la suite pour le PSG ? Pour le président parisien, le PSG n’a plus d’avenir au Parc, comment Mbappé a échappé au pire…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la prise de parole du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sur le souhait du PSG de quitter le Parc des Princes en raison de l’intransigeance de la Mairie de Paris de vendre l’enceinte parisienne. « Pour le PSG et son président, la concomitance de ces deux événements (les paroles d’Anne Hidalgo et le vote du conseil de Paris) est la goutte d’eau de trop dans un dossier qui n’a que trop duré à leurs yeux. Selon le dirigeant qatarien, la maire lui a menti et a, pour des raisons politiques, entretenu le flou pendant huit ans sur l’avenir du Parc en lui disant en privé que la vente était possible, mais sans jamais véritablement lancer le processus pour des contingences électoralistes, notamment vis-à-vis de ses alliés, les Verts« , indique le quotidien sportif. D’après lui, le PSG est poussé à s’en aller de son stade alors que ce n’est pas son souhait. Évidemment, à la mairie, on dément cette version des choses, lance l’Equipe. Pour essayer de reprendre le dialogue avec Nasser Al-Khelaïfi, Anne Hidalgo avait pris contact avec Nicolas Sarkozy. Mais cette médiation n’a pas été couronnée de succès. « Chacun des deux, dans cette guerre d’ego, attendant que l’autre fasse le premier pas. » Un retour en arrière sur le Parc des Princes, aussi hypothétique soit-il à ce jour, ne peut évidemment pas être encore totalement exclu, même si on dit au club qu’il n’en est pas question, note l’Equipe. « Se lancer dans un projet de construction d’un nouveau stade s’annonce très long, a minima huit ans, sans compter les recours éventuels. Le club répète qu’il étudie plusieurs projets de déménagement, notamment à Montigny-le-Bretonneux. Cette piste serait la plus avancée, les autres n’ont pas encore été dévoilées. »

Dans son édition du jour, Le Parisien revient aussi sur la bombe lancée par Nasser Al-Khelaïfi hier après-midi au sujet du Parc des Princes. « C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc. » L’affront de trop est venu mardi, lorsque le Conseil de Paris a déclaré invendable le stade historique du PSG, indique le quotidien francilien. « C’est trop facile de dire maintenant que le Parc n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché huit ans. Si la Mairie nous avait dit dès le départ que ce ne serait pas à vendre, on serait déjà partis. On ne veut pas partir mais on nous force à partir« , lance également le président parisien. Selon les conseillers du Qatarien, le point de non-retour est atteint, indique le Parisien. « Pour passer de la parole aux actes, NAK a convoqué, dans l’après-midi, une réunion spéciale sur le sujet. Il y a participé à distance, avec près d’une quinzaine de salariés du PSG, représentant notamment les services juridiques, immobiliers et financiers« , explique le quotidien francilien. Le mot d’ordre est clair : « On laisse tomber le projet d’agrandissement du Parc des Princes et on accélère sur toutes les pistes de construction de nouveau stade. » Tout cela prendra beaucoup de temps mais le président du PSG est prêt à l’assumer. Dans son entourage, on explique que le président du PSG « construit le club pour les 100 prochaines années, pas pour des mandats politiques de six ans comme la mairie. » Le changement de stratégie devrait aussi se faire sentir dans les médias, où il est désormais conseillé de ne plus faire de commentaires sur ce dossier, avance Le Parisien. « Même si le club assure que plusieurs projets avancent depuis des mois, leur état d’avancement reste une énigme. »

Si, dans les deux camps, on estime que Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo sont irréconciliables, leurs destins restent parallèles, estime Le Parisien. « Ils vont finir par se parler, dit un expert du Parc des Princes au Parisien. Les enjeux sont trop importants et ils n’ont pas droit d’échouer. » L’autre possibilité serait que le PSG mise sur une alternance lors des municipales de 2026. Construire un nouveau stade prendra dix ans alors que les prochaines élections sont dans deux ans. « Au PSG, on balaye cette hypothèse. Cela n’aurait jamais effleuré l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi. Comme si ce long feuilleton avec Anne Hidalgo lui avait appris de ne jamais jouer au poker menteur avec les politiques« , conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi le cas de Kylian Mbappé, qui a reçu une très grosse semelle de la part de Lilian Brassier lors du match entre le PSG et Brest en huitièmes de finale de Coupe de France. S’il n’a pas participé à l’entraînement de lendemain de match, ce qui n’est pas surprenant pour les titulaires, les examens passés par l’attaquant se sont montrés rassurants, même s’il avait encore des douleurs au niveau de la zone touché. « À ce jour, rien ne permet d’écarter sa présence pour le match contre la Real Sociedad« , avance le quotidien sportif. Le fait qu’il soit resté sur le terrain après la grosse faute qu’il a subi est un autre motif d’optimisme, indique l’Equipe. Ce dernier explique qu’une chose est sûre, aucun risque ne sera pris pour le match contre Lille demain soir. « Même si le management de Luis Enrique est parfois inattendu, la logique voudrait donc que Mbappé soit ménagé ce week-end, histoire de lui éviter de nouveaux coups et de lui permettre de se consacrer à recevoir des soins jusqu’à mercredi. » Le club reste extrêmement prudent, pour ne pas avoir été épargné en la matière à l’approche des rendez-vous européens ces dix dernières années, conclut l’Equipe.

Le quotidien francilien revient aussi sur la grosse faute de Lilian Brassier sur la cheville de Kylian Mbappé lors de la victoire du PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France (3-1). « Dans ce genre de cas, neuf fois sur dix, ça pète. On va dire que c’est un petit miracle« , lance Jean-Bernard Fabre, médecin du sport spécialisé en physiologie et biomécanique pour Le Parisien. Malgré ce gros choc, l’attaquant du PSG a poursuivi la rencontre en se procurant plusieurs occasions et en dribblant les Brestois, comme sur l’action du but de Gonçalo Ramos où il a éliminé quatre joueurs adverses. « Cela prouve qu’il a un ligament qui est quand même assez souple parce que quand on voit l’action, on dirait que sa cheville fait un saut à l’élastique. C’est assez incroyable, d’autant que le genou aurait pu morfler aussi. Si le talon avait été planté dans le sol, c’est impossible que ça ne casse pas. Ça se joue à la seconde près« , indique Jean-Bernard Fabre. Hier matin, Kylian Mbappé est resté en soins, « comme c’est souvent le cas en lendemain de match et les premiers examens étaient plutôt rassurants« , avance le quotidien francilien. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise quant à sa participation pour la rencontre de samedi face à Lille mais un repos n’est pas totalement à exclure. Vendredi, le PSG y verra plus clair et décidera de le préserver ou non, explique Le Parisien. Ce dernier conclut en indiquant qu’en interne, on se voulait rassurant sur sa participation au 8e de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad.