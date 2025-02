Revue de Presse PSG : Al-Khelaïfi, Qatar, DAZN…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 février 2025. Nasser al-Khelaïfi mis en examen dans l’affaire Lagardère, le Qatar ne compte pas retirer ses investissements en France, le conflit entre DAZN et la LFP…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la mise en examen de Nasser al-Khelaïfi pour complicité d’abus de pouvoir et d’achat de votes dans la bataille d’actionnaires au sein du groupe Lagardère en 2018. À l’époque, le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, alors à la tête du fonds Amber Capital (actionnaire minoritaire de Lagardère), mène une fronde pour obliger le PDG Arnaud Lagardère à céder les activités sports du groupe, qu’il juge peu rentables. Mais pour éviter cela, un mystérieux « ami » et une « personnalité française très importante qui est introduite au Qatar » (Nicolas Sarkozy ?) conseille de s’adresser directement à l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani. Le directeur général du groupe Lagardère, Pierre Leroy, met en place une stratégie en cooptant Nasser al-Khelaïfi au conseil de surveillance. Mais cette cooptation est normalement impossible. « QIA (Qatar investment Authority), actionnaire dans Lagardère via le Qatar Holding LCC, réalisant des investissements très conséquents dans le sport, un domaine stratégique pour le groupe Lagardère, le conflit d’intérêts serait latent. Des discussions en ce sens vont pourtant avoir lieu entre Arnaud Lagardère, Al-Khelaïfi et l’émir. Le 29 avril, une solution semble se dégager. Le Qatar ne votera finalement pas pour les candidats proposés par Oughourlian. Et plutôt qu’Al-Khelaïfi, trop voyant, trop exposé, c’est un certain Jamal Benomar, diplomate marocain très proche des Qatariens, qui est nommé au conseil. Arnaud Lagardère le présente comme ‘un membre indépendant’ à 100% et affirme que Benomar n’est ‘pas le représentant du Qatar' », explique L’E.

Mais cela n’est pas du goût de l’AMF (Autorité des marchés financiers) qui voit la possible diffusion d’une information fausse et trompeuse. « Certains faits pourraient également être constitutifs d’un trafic de voix entre M.Lagardère et Qatar Holding LCC » conclut l’AMF dans un rapport daté de février 2021. Et donc, quatre ans plus tard, Nasser al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir et achat de votes. Face aux enquêteurs, NAK s’est défendu : « Je n’ai aucune influence dans cette affaire. Je me retrouve au milieu d’une affaire dans laquelle je n’ai aucun lien. » Son entourage a aussi réagi : « Ce dossier n’a absolument rien à voir avec Nasser al-Khelaïfi, mais comme d’habitude, il sera entraîné dans un processus totalement fallacieux en tant que nom célèbre. »

Rapidement après cette information, des rumeurs circulaient sur la possible menace du Qatar de retirer ses investissements en France, dont beIN SPORTS et le PSG. Mais, la réalité est complètement différente. Depuis déjà quelques mois, QSI a diversifié ses investissements comme le montre l’entrée dans le capital d’Arctos et Kevin Durant. De son côté, beIN SPORTS ne compte plus investir massivement sur les droits télévisuels de la Ligue 1. Au-delà du sport, le Qatar investit dans d’autres pays. « Il y a simplement une réflexion depuis longtemps pour reconsidérer les investissements du pays en France, ce n’est pas directement lié aux derniers évènements » a-t-on explique auprès de L’Equipe. De son coté, le PSG n’a pas souhaité réagir à ces rumeurs.

Le quotidien sportif fait également le point sur les droits TV en France avec le conflit ouvert entre la LFP et DAZN. Ce vendredi matin, le tribunal des activités économiques de Paris étudiera la plainte en référé de la LFP qui demande au diffuseur de respecter ses obligations et régler les 35M€ manquants de son échéance de février. « La direction de DAZN ne doute pas qu’elle sera contrainte par la justice de libérer cette somme, mise sous séquestre pour l’instant, à la Ligue. Ce qui devrait soulager les clubs pros, alarmés à l’idée de ne pas toucher la totalité des 56,9 M€ qui devaient leur être versés. » La plateforme britannique avait assigné la LFP depuis le 30 janvier pour non-respect des conditions du contrat, notamment sur les moyens accordés à la lutte contre le piratage et le manque de participation d’une partie des clubs à l’amélioration du produit et des contenus. DAZN aimerait notamment que les trois gros clubs du championnat, le PSG, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, « jouent le jeu de l’ouverture des vestiaires et des cars de la scénarisation plus spectaculaire de l’arrivée des joueurs au stade… Et parfois plus de collaboration dans les obligations médiatiques déjà en place », explique L’E.

