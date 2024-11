Le PSG voudra accentuer son avance en tête de la Ligue 1, tout en faisant souffler les cadres face à Angers.

9. C’est l’écart que pourrait compter le PSG sur l’OM à la fin de cette journée en cas de victoire face à Angers. Les Olympiens se sont lourdement inclinés au stade Vélodrome face au promu auxerrois (1-3), de quoi profiter aux Rouge & Bleu pour prendre le large en tête du classement. Ce soir, les Parisiens voudront se rassurer après une défaite décevante au Parc des Princes contre l’Atletico Madrid au Parc des Princes plus tôt dans la semaine (1-2). Pour cela, Luis Enrique devrait relancer certains remplacent qui auront à cœur d’aller chercher durablement une place dans le onze de Luis Enrique.

Safonov enchaîne, un trio inédit en attaque ?

Au stade Raymond Kopa, le coach espagnol devrait aligner de nouveau d’entrée Matvey Safonov dans les cages, comme l’indique Le Parisien dans son édition du jour. On rappelle que le portier russe était déjà titulaire face au RC Lens lors du précédent match de L1. Beraldo et Skriniar pourrait faire leur retour dans le onze de départ, tandis que Zaire-Emery pourrait lui occuper le poste de latéral droit. Au milieu de terrain, Senny Mayulu a des chances de démarrer la rencontre au côté de Fabian Ruiz et João Neves. Enfin, le trio offensif pourrait être composé de Lee Kang-In, Kolo Muani et Désiré Doué. Cette attaque aura la lourde tâche de faire oublier la dernière performance (très) moyenne au Parc contre les Colchoneros.

Même son de cloche chez L’Équipe, qui anticipe aussi beaucoup de changements dans le 11 qu’alignera « Lucho ». Yoram Zague pourrait retrouver les terrains de L1 pour la première fois depuis… août et la 1ere journée contre Le Havre (1-4). Le quotidien sportif confirme aussi l’envie de l’ancien sélectionneur de la Roja d’aligner d’entrée l’attaque Kolo Muani, Lee Kang-in, Désiré Doué. De quoi relancer au moins de 2 des 3 joueurs cités.