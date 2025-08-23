Revue de presse PSG : Angers, Gianluigi Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 août 2025. Le PSG s’impose sans forcer face à Angers, les adieux de Gianluigi Donnarumma…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Angers en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 (1-0). Toujours déshabillés de leur intensité par l’été, et donc de l’essentiel de leur armure, mais trouvant un peu plus de mouvement et de qualité technique en seconde période, les Parisiens auront battu Angers, pour l’inauguration de leur saison au Parc des Princes, en affichant à la fois les manques et les progrès attendus, souligne le quotidien sportif. « Le PSG s’en est sorti parce qu’il est largement supérieur, même avec deux semaines d’entraînement, parce qu’il a retrouvé des réflexes dans le contre-pressing, à défaut de toute sa méchanceté, et parce qu’il était fatal, pour Angers, qu’un joueur de talent finisse par s’occuper de tout. Fabian Ruiz aura été celui-là, ce qui n’est pas la première fois, et ce qui était, aussi, la logique du rapport de force du soir. » L’Espagnol a marqué du pied droit dans la surface (50e), et c’était le premier véritable tir cadré des Parisiens, si l’on veut bien mettre de côté le centre cadré de Vitinha (45e+ 4). C’était, aussi, une bonne manière d’oublier le penalty manqué par Ousmane Dembélé, avance L’Equipe. Mais par-delà le but de Ruiz et une énorme possession de balle (83,3 %), Paris n’a pas tout fait mal, ou au ralenti. D’une manière générale, au fil de son troisième match de la saison, officiellement intégré à sa préparation athlétique, il a récupéré le ballon plus vite et plus haut que lors des deux premiers et il a encore empêché Lucas Chevalier d’avoir du boulot. « Ainsi le PSG avance-t-il un petit pas après l’autre, et une victoire après l’autre. Il a remporté un trophée et deux matches de championnat avec une différence de buts de + 2, mais autant prévenir ses adversaires à venir : sa marge ne va pas diminuer », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient également sur cette victoire du PSG contre Angers. S’il a été plus mouvant dans les courses et la récupération, c’est aussi qu’il s’est présenté avec sa meilleure équipe possible, installant par exemple neuf des onze titulaires de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), indique le quotidien francilien. « Les trois premières sorties de la saison du PSG auront été traversées par un point commun: quand Paris marque, c’est en seconde période. Ce qui raconte assez bien ce qu’il est en ce moment et ce que pensent ses adversaires, au moins en France. Pour son versant à lui, considérant que marquer demeure le plus compliqué, il n’en est pas encore à point de réglage qui lui permet de se montrer précis. » D’un point de vue athlétique, la troupe de Luis Enrique semble déjà beaucoup mieux, rappelant les étapes d’une préparation classique, celle que le PSG n’a pas, mais effectue en ce moment : s’occuper d’abord des corps, ensuite du jeu et enfin des buts. Angers a très bien défendu, puis un peu moins bien et c’est à moment-là que Fabian Ruiz s’est mué en premier buteur de la saison au Parc des Princes, du pied droit pour changer. De tous les buts parisiens eaprès la pause de la mi-temps, le sien est le plus précoce, signe que les choses vont finir par rentrer dans l’ordre alors que ce vendredi soir, Paris a déjà gagné tout ce qu’on lui proposait au mois d’août, une Supercoupe d’Europe comme des journées de Ligue 1. Lucas Chevalier joue toujours au football, mais vient de changer de métier, en passant de plusieurs parades en match à spectateur attentif de la possession outrageuse du PSG. C’est son nouveau monde, mais celui de Paris n’a pas été modifié : il endosse encore le costume de patron de la Ligue 1, conclut Le Parisien.

L’Equipe revient également sur les adieux de Gianluigi Donnarumma aux supporters du PSG à l’issue de la victoire contre Angers. En tenue civile, pantalon large et sweat noir sur le dos, sans le moindre signe distinctif du club, Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes dans un hommage improvisé. « Alors que le club parisien venait de présenter au public ses cinq derniers trophées glanés, « Gigio » a été mis sur le devant de la scène, poussé par tous ses équipiers devant le virage Auteuil pour recevoir les acclamations du CUP. Un moment d’émotion qui a déclenché quelques larmes chez l’Italien, avant un tour d’honneur bien mérité », lance le quotidien sportif. Incontestablement l’image de la soirée, la conclusion d’une séquence de quatre saisons au PSG pour lui durant laquelle il avait réussi à transformer les critiques en éloges, avec un rôle déterminant dans le sacre du PSG en Ligue des champions. La suite, pour l’Italien, semble se dessiner outre-Manche, probablement du côté de Manchester City. Comme indiqué dans nos colonnes, un accord contractuel a déjà été trouvé avec les Citizens, qui attendent le départ d’Ederson à Galatasaray pour finaliser le dossier. Selon le PSG, d’autres clubs de Premier League seraient intéressés. Ce serait notamment le cas de l’autre club de Manchester, United. Vendredi soir, l’instant présent a forcément prédominé, conclut L’Equipe.





