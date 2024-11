Vu et lu dans la presse au sujet du PSG avec l’avant match d’Angers, les difficultés affichées par Désiré Doué et le manque d’efficacité du PSG…

Le Parisien fait un focus sur l’inefficacité affichée du PSG face à l’Atletico et explique que Luis Enrique souhaitera retrouver le chemin des filets après des performances décevantes en C1. Le coach parisien s’est donné aussi comme mission d’alléger la pression, que ce soit autour de lui mais aussi du club et de ses joueurs. En conférence de presse, il a davantage « globalisé » les soucis d’efficacité plutôt que cibler des individualités. Le quotidien francilien estime que devant les cages, les Rouge & Bleu sont « méconnaissables » en LDC… malgré cela, Luis Enrique a confirmé (à demi-mot) en conférence de presse qu’il n’était pas intéressé sur le court terme par un joueur au profil de Viktor Gyökeres.

Le journal revient sur les débuts difficiles de Désiré Doué au PSG qui compte quasiment le même nombre de minutes jouées que Matvey Safonov (378 minutes VS 360 minutes). L’international espoir devrait être titularisé pour la 4e fois de la saison ce soir face à Angers. Un match qui pourrait lui permettre de « sortir de l’ombre » de ses premiers pas « discrets » depuis son arrivée dans la capitale. De son côté, Luis Enrique apprécie la polyvalence de l’ancien rennais, lui qui a été testé à 3 postes différents sous les couleurs parisiennes (ailier, relayeur, attaquant axial). À l’Emirates Stadium, Doué était aligné d’entrée sur le côté droit de l’attaque, mais son manque d’automatisme à ce poste et son retour de blessure ne l’a pas aidé à être performant. Le joueur lui ne « traverse pas des moments de doute et continue d’afficher le même sérieux sur les terrains du Campus PSG, où son naturel et son aisance technique, qu’il fait valoir pendant les entraînements, démontrent qu’il a trouvé ses marques » écrit Le Parisien.

L’Équipe estime que Luis Enrique s’est livré à un rare moment de sincérité hier devant les médias concernant le manque d’efficacité de son équipe. L’écart est abyssale entre la L1 et la LDC, puisque le PSG a une moyenne de 2,9 buts par match en Championnat et de… 0,75 en Coupe d’Europe. Le nouveau rôle des joueurs offensifs parisiens pourraient avoir une part de responsabilité dans l’absence de buts décisifs en Ligue des Champions. Malgré des doutes au sein de la direction parisienne, Luis Enrique a misé sur le développement des éléments présents, libérés de la tutelle Mbappé… Pari raté pour le moment… En attendant le retour de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque.