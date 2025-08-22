Revue de Presse PSG : Angers, Parc des Princes, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 août 2025. La réception de l’Angers SCO en Ligue 1, les Parisiens retrouvent le Parc des Princes, Ousmane Dembélé bénéficie du soutien populaire pour le Ballon d’Or…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au retour du PSG à domicile. Trois mois après leur dernier match au Parc des Princes, les champions d’Europe retrouvent leur public avec la réception de l’Angers SCO (20h45 sur Ligue 1+), en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. L’occasion de présenter les cinq trophées glanés au cours de l’année mais aussi les trois nouvelles recrues. Outre les célébrations au Parc le 1er juin dernier, au lendemain de la victoire en Ligue des champions, le dernier match dans l’enceinte parisienne remonte au 17 mai avec un succès face à l’AJ Auxerre (3-1). Depuis cette date, le club de la capitale a remporté trois autres trophées (Coupe de France, Ligue des champions et Supercoupe d’Europe) et perdu une finale de Coupe du monde des clubs (0-3 face à Chelsea). À la fin de la rencontre face au SCO, les Rouge & Bleu présenteront les cinq trophées au public du Parc, qui sera une nouvelle fois à guichets fermés pour la 166e fois d’affilée. Les champions de France pourront aussi compter sur un stade plus bruyant. Comme c’était le cas la saison passée lors des matches de Ligue des champions, environ 500 membres du Collectif Ultras Paris seront autorisés à animer la tribune Boulogne. « Le club a fait changer certains sièges dans la zone haute de la tribune, sans numérotation, comme à Auteuil. Paris et ses ultras ont fait ce choix pour tenter d’harmoniser une ambiance au Parc, parfois trop concentrée sur Auteuil. Tambours et mégaphones seront autorisés. C’est un changement majeure dans l’histoire récente des ultras et du Parc des Princes, dont il faudra guetter les conséquences à court terme, notamment a travers les rivalités entre ultras », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre le PSG et l’Angers SCO ce vendredi soir. Pour la première fois depuis le sacre en Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le Parc des Princes pour un match de football. « Les héros de Munich reviennent enfin, presque trois mois plus tard, non pas pour un dernier rappel mais plutôt pour se rappeler comme c’est beau, prêts à s’octroyer la prochaine C1, cette quête folle. » À cette occasion, tous les trophées glanés au cours de l’année seront présentés au public. Dans cette saison 2025-2026, il s’agit du troisième match pour les Rouge & Bleu. « PSG – Angers ne devrait pas déroger à la règle de cette préparation : les matches de l’équipe de Luis Enrique se décantent à l’heure de jeu quand le banc remplace les organismes encore en reconstruction athlétique, laquelle prend un temps différent selon les corps. Pour Khvicha Kvaratskhelia, on a déjà senti que ce sera plus long que prévu que pour Bradley Barcola, bien en jambes mais encore trop imprécis », constate LP. Et le technicien espagnol compte aussi s’appuyer sur un Ousmane Dembélé encore plus performant, comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Cette saison sera un challenge pour lui, car l’année dernière a été extraordinaire, mais je suis convaincu qu’il peut encore améliorer ses performances. Il a les qualités offensives et défensives, il a toujours le sourire. J’espère que cette année sera encore meilleure pour lui et l’équipe. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Ousmane Dembélé et le Ballon d’Or. Dans un mois pile, au Théâtre du Châtelet, on connaîtra le vainqueur de l’édition 2025. Le suspense sera définitivement levé le 22 septembre prochain, soit au lendemain du premier Classique de la saison entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Avec ses neuf joueurs nommés dans la liste des 30, un record, la formation parisienne espère remporter cette distinction. Avec Ousmane Dembélé dans le rôle du successeur de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema ? C’est le souhait d’une grande majorité de supporters parisiens. La réception de l’Angers SCO ce vendredi devrait permettre de mesurer la cote de popularité de l’international français. Le chant « et Ousmane Ballon d’or… », entonné le 1er juin dernier, a été repris par les supporters à Udine lors de la victoire en Supercoupe d’Europe. « La banderole déployée en bas du Virage Auteuil, ‘Ballon d’or pour Dembélé, y a plus à discuter’, témoignait également du soutien populaire dont bénéficie le numéro 10, pourtant en concurrence avec d’autres coéquipiers comme Vitinha ou Hakimi, également plébiscité… »

Le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, et le coach Luis Enrique ont rapidement pris position pour leur numéro 10. Les récentes déclarations s’inscrivent dans le plan de communication du PSG, qui a jeté son dévolu sur le joueur de 28 ans depuis presque deux mois. « La stratégie se veut assez classique avec différentes expositions médiatiques calculées, comme la présentation de la C1 à Roland-Garros ou des entretiens accordés à France Football et au mensuel anglais FourFourTwo, magazine de football le plus vendu dans le monde, mais le club la juge bonne et suffisante », rapporte LP. Un lobbying bien pensé et dosé afin de ne pas froisser les autres candidats comme Achraf Hakimi. Alors que les votes sont ouverts jusqu’à la fin du mois, il faudra éviter la dispersions des voix et la concurrence qui pourraient profiter à Lamine Yamal (FC Barcelone).