Revue de presse PSG : Arteta, Barcola, Dembélé…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le passé parisien de Mikel Arteta, qui va retrouver le club de la capitale demain soir avec Arsenal. L’ancien milieu de terrain espagnol a en effet fait ses premiers pas en professionnel avec le PSG. C’est Luis Fernandez qui l’a repéré quand il était sur le banc de l’Athletic Bilbao. Lorsqu’il fit son retour à Paris, le coach « saisit l’opportunité de le faire venir en prêt pendant l’hiver 2001. Arteta a hésité à franchir le pas. La méconnaissance du championnat, de Paris, de la langue tout comme son inexpérience au très haut niveau sont autant de barrières qu’il choisit de renverser en signant le 31 janvier. » Très vite, il montre des facultés qui tapent dans l’œil de ses partenaires, indique le quotidien francilien. « Luccin, Benarbia, Cissé, Vampeta, De Lucas, Ducrocq… au milieu de terrain, Luis Fernandez a de nombreux choix. Mais Arteta fluidifie le jeu de l’équipe et devient vite un titulaire indiscutable. » Après sa première saison réussie au PSG, il sera de nouveau prêté dans la capitale française par le FC Barcelone. « Dans ce deuxième chapitre parisien, l’Espagnol alterne entre un milieu à deux avec Hugo Leal ou monte d’un cran pour prendre plus de responsabilités offensives et apporter plus dans les trente derniers mètres, comme le souhaitait Fernandez. » Lors de la saison 2001-2002, Arteta ne déçoit pas, indique Le Parisien. Alors qu’il aurait aimé le conserver, le PSG ne peut pas s’aligner sur l’offre des Glasgow Rangers, un salaire net mensuel de 150 000 euros, et le laisse donc filer.

De son côté, l’Equipe évoque le duo Ousmane Dembélé-Bradley Barcola, qui est impliqué sur au moins six buts chacun depuis le début de la saison, une rareté en Ligue 1. Après six journées, l’ancien lyonnais est impliqué sur six buts alors que l’ancien barcelonais sur 7 (4 buts, trois passes décisives). Pour voir un duo autant briller après six journées, il faut remonter à la saison 2022-2023, où c’était même un trio avec Kylian Mbappé (7 buts), Neymar (7 buts, 6 passes décisives) et Lionel Messi (3 buts, 6 passes décisives).

Comme chaque journée de Ligue 1, le quotidien sportif propose son équipe type de la journée. Dans celle de la sixième journée, deux joueurs du PSG y figurent, Achraf Hakimi et Bradley Barcola.

Le XI type de la sixième journée de Ligue 1 selon l’Equipe : Bulka – Hakimi, Mata, Jubal, Moreira – Lepenant, Owusu – Ito, Gomes, Barcola – David