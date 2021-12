Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 12 décembre 2021. Le match face à l’AS Monaco, la concurrence entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas et la connexion Leo Messi-Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur la concurrence entre Keylor Navas (34 ans) et Gianluigi Donnarumma (22 ans). Si l’alternance se passe bien entre les deux gardiens, le portier costaricien « voit son concurrent prendre le dessus depuis le début de la saison. » Keylor Navas a une moyenne de 1,07 but encaissé par match (14 en 13 matches), tandis que l’Italien tourne à 0,9 but encaissé par rencontre (9 en 10 matches joués). Sur leur ligne, les deux gardiens sont efficaces, avec « des parades incroyables, des réflexes toniques et un sauvetage souvent décisif. » Mais l’ancien du Real Madrid semble prendre une légère avance dans ce domaine comme en atteste ses nombreux arrêts lors du match retour face à Manchester City. Dans le jeu au pied, Gigio Donnarumma est devant. Grâce à un positionnement plus haut sur le terrain, le meilleur joueur de l’Euro 2020 intervient avec « davantage de promptitude » et gère mieux la profondeur en se transformant parfois en premier relanceur. L’Italien « semble aider le bloc à jouer plus haut et donc à moins subir. » Concernant les sorties aériennes, le portier de la Nazionale prend le meilleur sur son coéquipier, « sa présence et la pression qu’il installe sur les attaquants se ressentent plus. » Enfin, Keylor Navas semble être le plus fragilisé dans ce rôle de gardien numéro un bis avec une faute de main contre le RC Lens et une expulsion face à Nantes. Même si son entourage se plaint de cette concurrence, Gigio Donnarumma « traverse ce duel avec davantage de distance, conscient qu’il a déjà ébranlé la hiérarchie. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé

De son côté, L’Equipe fait un focus sur la connexion entre Leo Messi et Kylian Mbappé. Depuis octobre, les deux joueurs sont impliqués dans 87 % des buts, soit 21 des 24 réalisations du PSG. Depuis qu’il enchaîne les titularisations avec les Rouge & Bleu, l’Argentin forme une belle complémentarité avec le champion du monde 2018. Si le Français « fait preuve d’une solide régularité avec des prestations denses malgré quelques jours ‘sans’, la Pulga monte peu à peu en régime et son influence reste encore insuffisante. » Pour le moment, chacun évolue dans son registre préférentiel. Mbappé est plus axé sur la profondeur et la vitesse pour désorganiser le bloc adverse tandis que Leo Messi évite la densité et joue plus sur sa finesse technique. Mais les progrès dans le jeu dos au but du Français « sont une piste à suivre pour développer leur relation technique », tout comme la qualité de passe du septuple Ballon d’Or. Et cette amélioration sera bénéfique pour le PSG, comme le rapporte l’ancien Parisien, Carlos Bianchi. « Ils sont différents, mais c’est mieux ainsi car chacun apporte ses qualités à l’autre. Ce qu’il leur faut, ce n’est pas de changer leur jeu, c’est de se trouver dans les bonnes zones. »

Concernant ce match face à l’AS Monaco, Mauricio Pochettino devrait aligner un onze proche de celui face au Club Bruges en milieu de semaine. Blessé au mollet, Nuno Mendes sera remplacé par Juan Bernat. Resté aux soins ce samedi, Presnel Kimpembe « est très incertain tandis que Sergio Ramos est de nouveau ménagé. » L’Espagnol poursuit son travail individuel et son retour à l’entraînement collectif est attendu la semaine prochaine.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Di María

Enfin, Monaco-Matin met en avant « ce duel princier » entre le PSG et l’AS Monaco. Invaincue depuis huit matches toutes compétitions confondues, l’ASM est redevenue un candidat pour les places européennes, et même si le redressement est significatif, « le déplacement le Parc en dira davantage sur son ampleur. » La saison passée, le club du Rocher s’était imposé lors des deux matches en Ligue 1 (3-2 et 2-0). Même si Niko Kovac a conscience qu’il ne devrait pas avoir la possession du ballon, « son équipe pourrait aller chercher haut les Parisiens par séquence puisque le pressing est redevenu efficace. » Dans ce domaine, l’AS Monaco peut notamment prendre exemple sur le match du RC Lens, « qui avait pressé haut et posé d’énormes problèmes à l’équipe de Mauricio Pochettino, qui s’endort encore par moment. »