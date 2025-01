Revue de Presse PSG : ASSE, Dembélé, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 12 janvier 2025. Le match face à l’AS Saint-Etienne, Ousmane Dembélé a retrouvé le sourire, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche du PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le match de la 17e journée entre le PSG et l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir (20h45 sur DAZN). Le début d’un marathon de matches pour les Rouge & Bleu avec notamment trois rencontres programmées en sept jours face à l’ASSE (12 janvier), Espaly (15) et le RC Lens (18). « Cette cadence permettra ou non d’arriver en forme pour Manchester City, le 22 janvier, le rendez-vous que tout le monde guette et attend en Ligue des champions. » Le premier piège consiste à éviter de se blesser, même pour les joueurs invités à quitter le club cet hiver comme Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Marco Asensio fait également partie de cette liste de joueurs. En conférence de presse, Luis Enrique n’avait pas voulu s’étaler sur la situation de son compatriote ces dernières semaines, tout en faisant comprendre qu’il n’aime pas (ou plus) son profil : « Mes décisions parlent plus que moi et disent ce que je pense de chaque joueur à chaque moment. Je prends les décisions en fonction de ce que je vois en compétition et durant l’entraînement. »

Ce dimanche, le PSG voudra conserver son invincibilité en Ligue 1 et cherchera à confirmer sa bonne forme du moment, une semaine après la victoire au Trophée des Champions. Le mercato aura aussi son importance dans les jours à venir et notamment dans le sens des arrivées avec le nom de Khvicha Kvaratskhelia (Napoli). L’affaire devrait se conclure la semaine prochaine. « Il n’est pas exclu de l’imaginer disputer ses premières minutes contre Reims le 25 janvier au Parc, entre les deux dernières sorties en Ligue des champions qu’il ne pourrait pas disputer s’il s’engage avec le club de la capitale. Il viendrait surtout pour février et les rêves que caresse Paris, celui de foncer en tête en L1 et de la sortir de l’eau en Europe. »

Le quotidien francilien fait un focus sur Ousmane Dembélé. Avec son but victorieux au Trophée des Champions la semaine passée, le Français confirme sa bonne forme du moment. Avec déjà 9 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison, « Dembouz » est sur la base de sa meilleure saison en professionnel. En championnat, il n’a dépassé qu’une seule fois les 10 buts, avec le Stade Rennais en 2015-2016, et compte déjà autant que son record sous le maillot du FC Barcelone (8 buts en 2018-2019). Pourtant, sa première partie de saison avec le PSG n’a pas été un long fleuve tranquille. Parti sur de très bonnes bases, le numéro 10 parisien a ensuite vu Luis Enrique lui reprocher son manque d’altruisme en le sortant du groupe face à Arsenal pour « raison disciplinaire. » Mais, ces dernières semaines, leur relation s’est apaisée, pour le bien de l’un et de l’autre mais aussi du groupe, que le technicien espagnol place au-dessus de tout.

Pour donner plus d’importance à l’international français, Luis Enrique a décidé de l’aligner dans un rôle plus axial, « dans lequel ses responsabilités sont plus exposées et son jeu moins lisible. » Cela lui a permis de trouver une certaine adresse devant le but comme le prouvent ses quatre buts lors de ses quatre dernières sorties. « Parler de métamorphose serait disproportionné, bien sûr, tant son déchet aura été conséquent à Doha, mais en actant le choix de le relancer à une place à laquelle il se retrouve naturellement plus près du but, l’entraîneur du PSG s’est donné la chance de pouvoir compter sur un Dembélé moins bridé. » Pour 2025, le champion du Monde 2018 aura à coeur de garder son calme et sa lucidité pour continuer à marquer.

De son côté, L’Equipe se concentre également sur la forme actuelle d’Ousmane Dembélé. Après avoir testé plusieurs joueurs au poste de numéro 9, Luis Enrique a décidé de confier cette position au Français lors des dernières sorties. Et dans ce rôle de « faux numéro 9 », Dembélé a inscrit quatre buts en quatre matches. « Que nos joueurs jouent dans l’axe ou sur les côtés, l’un de nos objectifs est qu’ils aient de la mobilité. Ousmane peut jouer dans l’axe mais se manifester sur l’aile. Le fait qu’un joueur ait une position initiale déterminée ne veut absolument pas dire qu’il ne peut pas laisser cette zone à un autre joueur. En fait, c’est même l’une de nos spécialités », avait expliqué le coach parisien après la victoire au Trophée des Champions. Grâce à sa mobilité, l’international français peut se retrouver dans des zones plus décisives. Pourtant, en regardant les statistiques de plus près, Ousmane Dembélé est plus influent sur le côté droit que dans l’axe. « Il y cadre plus, marque plus, y touche plus de ballons dans la surface adverse et y fait plus de passes avant un tir. Le Français est utilisé dans l’axe lorsque les équipes adverses sont capables de venir presser haut les Parisiens. »

Pour comprendre la logique de Luis Enrique, il faut comparer les différentes performances des joueurs ayant évoluer dans l’axe chez les Rouge & Bleu. Pour l’Espagnol, son joueur axial doit aspirer les défenseurs centraux pour les ailiers et devenir une solution supplémentaire au milieu de terrain. Une solution saluée par l’ancien coach d’Ousmane Dembélé, Julian Stéphan : « Je trouve la gestion de Luis Enrique d’un top niveau. Depuis le départ, il ne communique que sur les points forts d’Ousmane. Quand on a un joueur comme ça, il faut voir ses qualités avant de voir ses défauts. Dans le déséquilibre, Ousmane est top 2 ou 3 mondial. » De plus, le Français de 27 ans participe beaucoup à la construction du jeu parisien. Même si Luis Enrique n’a jamais reproché à son joueur son manque de statistiques, Ousmane Dembélé lui-même souhaite franchir un nouveau palier. « L’été dernier, la direction du club lui a clairement proposé le projet de l’année en faisant de lui le joueur phare de l’effectif. Un discours différent de celui de son entraîneur – qui a notamment préféré Vitinha pour tirer les penalties. Si les relations se sont normalisées ces derniers jours, les traces de l’automne ne s’effaceront pas comme ça entre les deux hommes. En attendant, Dembélé se concentre sur ses performances en laissant les maux de tête tactiques aux autres », conclut L’E.

