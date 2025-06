Revue de presse PSG : Atlético de Madrid, Doué, Mendes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 15 juin 2025. Le PSG débute sa Coupe du monde des clubs contre l’Atlético, Désiré Doué et la gestion de son nouveau statut, Nuno Mendes a passé un cap dans le domaine défensif…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur les débuts du PSG en Coupe du monde des clubs avec le match contre l’Atlético de Madrid ce soir (21 heures, TF1, DAZN). Le quotidien sportif explique que le club de la capitale dégage force et sérénité comme ces derniers mois. « Le parcours parisien victorieux en Ligue des champions, notamment sa démonstration en finale contre l’Inter Milan, a marqué les esprits du grand public, mais aussi de ses adversaires. Au point d’en faire le favori de cette Coupe du monde des clubs. C’est un nouveau statut dont il rêvait tant, que le PSG étrenne aux États-Unis et va essayer de le défendre », avance L’Equipe. Son groupe, avec l’Atlético, Botafogo et Seattle semble taillé pour lui permettre une remise en route plutôt progressive, sachant que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, indique le quotidien sportif. « Conaissant Luis Enrique et son staff, il ne fait aucun doute qu’ils ne vont pas sous-estimer les trois adversaires. » L’Equipe conclut en expliquant que le coach du PSG s’attend à souffrir contre les Colchoneros demain. « Ce sera un match avec deux équipes de haut niveau, au style de jeu différent. On aura des difficultés, mais on est pressé de démarrer la compétition », a expliqué Luis Enrique devant les journalistes. Et démontrer au monde, cette fois, que la domination parisienne ne fait que commencer, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi les débuts du PSG en Coupe du monde des clubs et fait un focus sur trois joueurs qui ont pris une toute autre envergure après le sacre du PSG en Ligue des champions, Nuno Mendes, Vitinha et Désiré Doué. Avec cette Coupe du monde des clubs, ils voudront confirmer leur nouveau statut de star. Le milieu de terrain a montré aux yeux du monde entier toute l’étendue de sa palette, étant aussi bien capable de faire des différences sur une passe que par ses courses et ses déplacements, analyse le quotidien francilien. « Arrivé dans l’ombre en 2022, le Portugais est devenu, sous les ordres de Luis Enrique, un cadre à son poste, encensé à chacune de ses sorties. » Avec ses performances et ses cinq titres cette saison, peut-il prétendre au Ballon d’Or, se demande Le Parisien. Ce dernier évoque aussi Désiré Doué, qui a éclaté aux yeux du monde lors de ces cinq derniers mois, avec comme apothéose sa finale de la Ligue des champions contre l’Inter avec deux buts et une passe décisive. « Son doublé en finale devrait lui offrir un ticket pour les 30 nommés au Ballon d’or et une jolie place au classement final. » Le Parisien parle également de Nuno Mendes. Reconnu comme un très bon attaquant, le numéro 25 du PSG a démontré mois après mois ses progrès défensifs, lui qui est considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Plus complet et plus constant, Nuno Mendes incarne cette nouvelle génération de latéraux modernes et polyvalents. Avec un tel abattage et un palmarès déjà riche, il pourrait, lui aussi, se frayer une place dans les 30 nommés pour le Ballon d’or, conclut le quotidien francilien.

L’Equipe fait également un focus sur Désiré Doué. Après sa masterclass lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan avec deux buts et une passe décisive, le numéro 14 du PSG a changé de dimension. « Depuis ce 31 mai, les sollicitations des médias, des marques et des partenariats se bousculent autour de lui. » Le quotidien sportif explique que l’international français n’a pas eu le temps de prendre des attitudes de diva. Il n’a rien changé à ses habitudes. Ces derniers mois, il a franchi les paliers un par un sans baisser le pied ou se croire arrivé, lance le quotidien sportif. Même s’il a gagné la Ligue des champions, un rêve pour lui, ce n’est pas une finalité, il a d’autres ambitions à assouvir, collectives et individuelles. Son entourage reste vigilant aussi. L’Equipe explique que le projet de Désiré Doué n’est pas de devenir un produit marketing. Il a un plan de carrière et il le situe sur le terrain. Il fait preuve d’une maturité rare pour son âge (20 ans). Il sait où il veut aller et il n’est qu’au début de son histoire. Il sait ce qu’il lui reste à travailler « et conserve, pour le moment, une attitude réceptive, dans un étonnant mélange d’humilité et de confiance en lui. » L’Equipe indique que Luis Enrique joue aussi un rôle essentiel dans la trajectoire de Désiré Doué. Le coach du PSG, à l’origine de sa signature l’été dernier, lui a toujours maintenu sa confiance et a un projet à long terme avec lui. L’Espagnol estime qu’il a encore une grosse marge de progression et il entend bien l’accompagner avec la même exigence, conclut le quotidien sportif.

A voir aussi : Ligue des champions, Ballon d’or, Enrique… Dembélé se confie

L’Equipe fait également un focus sur Nuno Mendes. « Cette saison, Nuno Mendes a été décisif à 10 reprises (5 buts, 5 passes décisives) dans toutes les compétitions qu’il a disputées avec Paris. Un total record dans la carrière du Portugais, mais qui semble aujourd’hui totalement éclipsé par ses excellentes performances défensives. Mohamed Salah, Bukayo Saka, Lamine Yamal… Tous ces ailiers droits d’élite ont, chacun à leur échelle, buté sur le latéral gauche du PSG cette saison, lui qui, avant cela, ne s’était pourtant jamais imposé comme une référence défensive à son poste. Mais alors, que s’est-il passé ? », se demande le quotidien sportif. Le numéro 25 du PSG est capable d’attendre que son adversaire s’oriente et le fixe pour tenter de déceler ses premières intentions. Ensuite, avec ses aptitudes athlétiques exceptionnelles, il peut aisément intervenir dans les pieds, s’imposer à la course ou mettre son corps en opposition, analyse le quotidien sportif. Avant cette saison, l’une des plus grosses lacunes défensives de Nuno Mendes résidait dans son incapacité à fermer efficacement le second poteau sur les centres subis. Nombreuses avaient été les occasions concédées par le PSG de cette manière. Toujours grâce à une attitude plus réfléchie et plus contrôlée, le Parisien parvient désormais à être plus efficace dans cette zone grâce à un positionnement plus intelligent et une analyse de son environnement plus complète. Nuno Mendes « doit aussi sa solidité au travail de ses partenaires. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le Portugais semble avoir passé un cap sur le plan défensif en 2025, juste après l’arrivée du très généreux Khvitcha Kvaratskhelia devant lui. » Le latéral peut aussi compter sur la générosité de son ailier, qu’il s’agisse de Désiré Doué, Bradley Barcola ou Kvaratskhelia pour l’épauler dans le couloir. Prises à deux, couvertures, retours supersoniques… Les attaquants parisiens sont aujourd’hui des renforts de poids pour leurs défenseurs, ce qui permet, entre autres, de les épauler pour nuancer certaines de leurs lacunes, conclut L’Equipe.