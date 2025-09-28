Revue de Presse PSG : Auxerre, défense, blessures, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 septembre 2025. Le PSG s’impose face à l’AJ Auxerre (2-0) mais perd sur blessure Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, la belle soirée des défenseurs centraux, le Parc des Princes a fêté le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à l’AJ Auxerre (2-0) ce samedi, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Grâce à des réalisations des deux défenseurs centraux Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo, les champions de France reprennent la tête du championnat. Mais les mauvaises nouvelles de la soirée ont été les sorties sur blessure de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, à quelques jours d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions (1er octobre). Pourtant, Luis Enrique avait décidé de réaliser un large turnover pour cette rencontre en laissant sur le banc des cadres comme Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes et Bradley Barcola. « Realpolitik ou principe de précaution, ce management répond aussi à l’inquiétude croissante, dans le vestiaire, de la meilleure manière d’aborder cette nouvelle saison à rallonge, la plupart des joueurs nourrissant des ambitions pour la Coupe du monde à l’été 2026. » Mais avec les remplaçants habituels (Lucas Beraldo, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos…) le PSG a passé une drôle de soirée.

Si la philosophie reste la même avec un pressing constant à la perte du ballon et des mouvements permanents, cette équipe parisienne avait du mal à se montrer dangereuse. « Sa nette possession ne débouchait sur rien, faute de déséquilibre et de profondeur, d’inspirations et de circuits rodés. Faute d’automatismes, ce qui est une circonstance atténuante, mais aussi de qualité individuelle, il faut bien le reconnaître. » Une nouvelle preuve que le secteur offensif du PSG peine en ce début de saison. Dans cette soirée, les Rouge & Bleu ont pu compter sur leurs défenseurs centraux, Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo, buteurs à la suite de coups de pied arrêtés. Puis, Luis Enrique a commencé à lancer les Titis à la compétition avec Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal. Le premier cité a notamment marqué les esprits avec son entrée audacieuse et sans complexe. Paris a même terminé avec quatre joueurs issus de sa formation (avec Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye, alors que Mayulu était sorti).

La satisfaction de la soirée a été le secteur défensif parisien, qui s’est montré décisif avec les buts d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Et cette équipe a montré que le danger pouvait venir de partout. Sur les 18 marqués depuis le début de saison, la moitié l’ont été par des défenseurs ou des milieux : João Neves (3 buts), Vitinha (1), Fabian Ruiz (1), Marquinhos (1), Nuno Mendes (1), Illia Zabarnyi (1) et Lucas Beraldo (1). Et hier soir, le PSG a aussi montré qu’il pouvait être une équipe performante sur coups de pied arrêtés. « Ces deux séquences montrent que Paris dispose désormais d’un éventail de formules intéressantes dans cet exercice. Avec, sur le premier but, dans un deuxième temps, un centre parfait de Vitinha pour Zabarnyi. Le puissant défenseur ukrainien n’est pas un buteur-né (1 but en 86 matches avec Bournemouth) mais s’il parvient, en dépit d’un jeu de tête imparfait malgré son mètre quatre-vingt-neuf, à trouver de la régularité, il incarnera une menace très intéressante. » Même constat pour Lucas Beraldo. Alors que leur jeu sera de plus en plus examiné, les champions d’Europe auront besoin de trouver de nouvelles armes. « L’efficacité de ses milieux de terrain et des combinaisons sur coups de pied arrêtés seront des outils essentiels », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur la belle fête du Parc des Princes à Ousmane Dembélé lors de la présentation de son Ballon d’Or au public. Après la rencontre, le numéro 10 parisien, forfait pour cette rencontre face à l’AJA, a été célébré comme il se doit par le public parisien. Le PSG n’a pas aussi manqué de célébrer le titre de la meilleure équipe et du meilleur entraîneur de la saison 2024-2025. Avant le coup d’envoi de la rencontre, le Parc avait notamment déployé deux tifos géants à l’effigie de Dembélé et Luis Enrique. L’international français a été mis à l’honneur avec des banderoles « Prince de la ville devenu roi du monde » et « le vrai Ballon d’Or du peuple, c’est Ousmane. » Au moment des célébrations sur la scène montée sur la pelouse, l’ensemble du groupe a eu le droit à sa banderole « Une équipe titrée dans nos coeurs pour l’éternité. » Pour cette soirée spéciale, le PSG avait vu les choses en grand avec « un logo géant au coeur de la pelouse, des images de la cérémonie qui ont défilé sur les écrans du stade et un mini-concert du rappeur PLK avant de lancer les festivité. »

🚨 LE BALLON D’OR : OUSMANE DEMBELE 🟡❤️💙 pic.twitter.com/e5Q7ZxcEx1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 27, 2025

De son coté, Le Parisien évoque aussi la victoire du PSG face à l’AJ Auxerre (2-0). Cinq jours après le revers dans le Classique, les champions de France ont repris leur bonnes habitudes en renouant avec le succès et en occupant de nouveau la tête du championnat. Malgré un onze remanié, avec près de 60% du onze bouleversé par rapport à la défaite face à l’OM (seuls Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont enchaîné) et la présence de plusieurs nouveaux Titis dans le groupe (Jangeal, Khafi, Slama et Ndjantou), les Rouge & Bleu ont retrouvé leurs habitudes avec près de 70% de possession de balle et un succès sans forcer face à l’AJA. Mais une fois n’est pas coutume, le club de la capitale a inscrit ses buts sur coups de pied arrêtés grâce à ses défenseurs centraux. « Deux buts et une sixième victoire, toutes compétitions confondues, qui n’auront pas suffi à faire passer les autres événements de la soirée au second plan. » En effet, Luis Enrique a perdu sur blessure Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. « Interdit au moment de rejoindre la tribune, le Portugais a en tout cas davantage laissé planer le doute sur son remplacement que Khvicha Kvaratskhelia contraint, lui, de laisser sa place durant le repos après avoir boitillé et s’être de longues minutes touché la cuisse gauche en fin de première période. » Des mauvaises nouvelles qui s’ajoutent aux absences d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et peut-être Désiré Doué face au Barça.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur les nouvelles blessures au PSG. À quatre jours du match de Ligue des champions face au FC Barcelone (1er octobre), le club parisien a perdu sur blessure deux nouveaux cadres : Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Si la sortie du Portugais – qui a d’abord semblé déstabilisé, pas forcément crispé ni inquiet de la situation – a interpellé, il a ensuite échangé avec le docteur Quentin Vincent avant de s’asseoir sagement aux côtés des remplaçants. En revanche, la blessure de Khvicha Kvaratskhelia ne faisait pas de doute. Le Géorgien a ressenti une douleur en haut de la cuisse gauche et a été remplacé à la pause par Bradley Barcola. Une mauvaise nouvelle pour les Parisiens, déjà privés d’Ousmane Dembélé et Marquinhos pour le choc face aux Barcelonais. La présence de Désiré Doué reste très incertaine tandis que des bonnes nouvelles sont attendues pour João Neves et Fabian Ruiz, également absents face à Auxerre ce samedi.

Face à cette hécatombe de blessures, Luis Enrique doit se triturer les méninges pour trouver des solutions de repli en ce moment. En l’espace d’une semaine, le PSG a perdu trois titulaires (Marquinhos, Vitinha et Kvaratskhelia). Le Portugais est devenu indispensable à l’équipe lorsque le niveau s’élève, tout comme le Géorgien. Ce samedi, le club parisien a pu compter sur son centre de formation avec les premières apparitions en professionnel de Quentin Ndjantou (18 ans) et Mathis Jangeal (17 ans). « Deux nouvelles forcément réjouissantes pour un club qui aspire à faire confiance à ses jeunes, mais qui dit tout de la difficulté à laquelle le staff technique se retrouve confrontée », conclut LP.