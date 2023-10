Revue de presse PSG : Ballon d’Or, Kylian Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 31 octobre 2023. Lionel Messi qui remporte son huitième Ballon d’Or, Kylian Mbappé qui monte sur le podium…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur le huitième Ballon d’Or de Lionel Messi. De retour à Paris hier après son départ du PSG en juin dernier, la Pulga est entré un peu plus dans l’histoire du football. « De Paris, Lionel Messi ne conserve pas que de bons souvenirs, mais jamais, il n’y avait été autant acclamé pour marcher sous les projecteurs que lundi soir aux alentours de 22 h 30, au théâtre du Châtelet, quand lui a été décerné le huitième Ballon d’Or de son immense carrière. » Pour le quotidien sportif, avec ce nouveau succès de l’Argentin, il clôt pour de bon le duel entre Crisitiano Ronaldo (5 Ballons d’Or) et lui. Ce Ballon d’Or 2023, il le soulève en tant que joueur du PSG, en effet, les votes des 100 journalistes se basaient sur la saison 2022-2023. « Pourtant, il n’a pas eu de mot particulier pour son ex-employeur quand il s’est adressé à la planète depuis la scène. » Au moment des remerciements en mondovision, il avait seulement évoqué ses coéquipiers argentins et évoqué son club formateur, celui de ses plus grandes années, comme « le plus grand club du monde. Un club spécial, différent ». « Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior voire Jude Bellingham, tous présents lundi au Châtelet, ont déjà pris une option sur la succession, maintenant que Messi n’encombrera plus l’espace de tout son prestige de possible meilleur joueur de l’histoire« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également Kylian Mbappé, qui termine pour la première fois de sa carrière sur le podium du Ballon d’Or. Toujours présent dans le Top 10 depuis sa première apparition dans les nommés pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football (2017), l’attaquant du PSG court toujours après son premier sacre. Son triplé en finale de Coupe du monde, son cinquième titre de suite de meilleur buteur de Ligue 1 ou celui de meilleur scoreur du Mondial au Qatar « étaient de nature à lui donner encore plus de hauteur. » Son bilan statistique de la saison 2022-2023, 54 buts et 13 passes décisives en 56 matches (41 buts et 10 passes décisives en 41 matches avec le PSG, 13 buts et 3 passes décisives en 13 matches avec la France) le hisse d’ailleurs vers les sommets, assure l’Equipe. L’élimination du PSG contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions a endommagé son rêve, note le quotidien sportif. « Un succès au Qatar lui aurait certainement permis de contrebalancer ses mésaventures européennes. » Mais lors de la finale, le destin a basculé du côté de Messi. « Accoutumé aux records de précocités, Mbappé doit apprendre la patience quand il s’agit du Ballon d’Or, qui se refuse à lui. Mais pour combien de temps encore résistera-t-il à sa remarquable régularité au plus haut niveau ? », se questionne l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi Kylian Mbappé et ses possibilités pour soulever le Ballon d’Or en 2024. « Le meilleur de ses six classements personnels est une planche d’appel pour Kylian Mbappé vers un grand saut sur 2024. L’attaquant donne rendez-vous avec le Ballon d’or France Football pour la saison prochaine. » Pour cela, il aura principalement trois scènes pour briller selon le quotidien francilien, le championnat de France, la Ligue des champions, l’Euro 2024. On peut même ajouter les Jeux Olympiques. Il réalise un début de saison canon avec 12 buts en 12 matches avec le PSG, et trois en quatre rencontres avec la France. Pour le Ballon d’Or 2024, le quotidien francilien estime qu’il ne sera pas seulement en concurrence avec Erling Haaland. « Si les votes avaient lieu aujourd’hui, Jude Bellingham virerait a priori en tête. » Avec 13 buts en 13 matches avec le Real Madrid, l’Anglais (20 ans), « prend une dimension incroyable qui le propulse parmi les favoris, même s’il lui faut désormais tenir alors que Mbappé et Haaland ont prouvé qu’ils avaient des ressorts sur l’ensemble d’une saison. » En ce qui concerne l’attaquant de Manchester City, il possède un handicap avec la non participation de la Norvège à l’Euro alors que les deux autres y participeront dans des sélections qui font figurent d’outsiders ou de favorites. « L’Euro, compte tenu de sa difficulté et de son positionnement dans le calendrier (14 juin – 14 juillet), a toutes les chances de départager tout le monde avant les JO moins décisifs pour l’attribution. » C’est souvent la dernière impression qui compte, et imaginer Kylian Mbappé soulever en premier le trophée de l’Euro 2024 en qualité de capitaine lui donnerait évidemment une avance considérable, lance Le Parisien.