Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 30 novembre 2021. Le 7e Ballon d’Or de Leo Messi, le Trophée Yachine pour Gigio Donnarumma, la 9e place pour Kylian Mbappé, la blessure de Neymar Jr et le retour de Marco Verratti.

Dans son édition du jour, Le Parisien met à sa Une le sacre de Leo Messi hier soir au Théâtre du Châtelet, en titrant « Lionel Messi, un Ballon d’Or à Paris. » Ce 7e Ballon d’Or permet à l’Argentin de confirmer sa position au « panthéon des meilleurs joueurs de football de tous les temps et couvre un peu le PSG de sa gloire » car il devient le premier Parisien couronné. Avoir obtenu les 7 récompenses sur trois décennies (le premier en 2009) « atteste de sa permanence au plus haut niveau. » Même si aucun grand favori ne se détachait cette saison, la Pulga remplit les critères pour l’attribution de cette récompense avec un palmarès individuel et collectif fourni (Coupe du Roi, Copa America, meilleur buteur de Liga et 2e meilleur buteur européen). Ses performances lors de la Copa America (4 buts et 5 passes décisives) ont « convaincu la majorité des 170 votants de lui accorder leurs suffrages. » Enfin, la classe du joueur (talent et fair-play) et la carrière sont d’autres critères à prendre en compte et une nouvelle fois, le joueur de 34 ans « ne souffre pas vraiment de contestation. »

Le quotidien francilien se demande si Leo Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Même si la réponse peut varier selon les goûts et critères personnels, le numéro 30 du PSG « est un candidat crédible pour hériter de ce titre de plus grand joueur de l’histoire » aux côtés de Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff ou encore Michel Platini. En terme de statistiques, l’Argentin affiche un incroyable bilan de 755 buts et 318 passes décisives (clubs et sélection) en 942 matches en professionnel. Surtout, le capitaine de l’Albiceleste « est sans doute le joueur qui a fait le plus de différences individuelles pour améliorer un collectif. Son génie était au service du jeu et non de lui-même. »

Le Parisien revient sur la blessure de Neymar, qui sera absent entre six et huit semaines en raison d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Un diagnostic qui met ainsi fin à son année 2021 et un retour est envisagé pour « la mi-janvier 2022 voire, au plus tard fin janvier », ce qui lui permettra au moins de retrouver les terrains avant les huitièmes de finale de Ligue des champions qui auront lieu les 15/16 et 22/23 février. Et en fonction de son programme de reprise, il est prévu que le Brésilien « affronte l’Equateur le 27 janvier et le Paraguay le 1er février dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2022. » Mais le fait que la Seleção brasileira soit déjà qualifiée « pourrait inciter Paris à parlementer pour que sa star reste en France. »

Rayon bonne nouvelle, Marco Verratti a repris l’entraînement ce lundi au Camp des Loges. Blessé au quadriceps avant le match face à Manchester City, l’Italien pourrait retrouver rapidement la compétition. En effet, « il n’est pas exclu qu’il puisse effectuer son retour en match officiel dès mercredi pour la réception de Nice. » Il effectuera de nouveau un test ce mardi.

De son côté, L’Equipe consacre également sa Une au 7e Ballon d’Or de Leo Messi. Ce nouveau sacre confirme surtout « un peu plus sa place à part dans l’histoire du jeu, sa longévité au plus haut niveau, mais aussi la trace profonde qu’il a laissé dans l’imaginaire de toute une génération. » Si la Pulga a seulement remporté la Coupe du Roi avec le FC Barcelone, la Copa America glanée avec l’Argentine a eu un rôle important, tout comme ses 41 réalisations sur l’année civile. Même si ses prestations avec le maillot du PSG laissent à désirer, l’Argentin est devenu le premier joueur de l’effectif du PSG à inscrire son nom à ce palmarès. Une fierté pour lui comme il l’a rappelé lors de la cérémonie. « C’est une fierté, un honneur pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG. Je l’ai toujours fait avec le Barça, c’est spécial de le faire avec un autre maillot. »

Autre Parisien en lice, Kylian Mbappé a terminé à la 9e place, soit son moins bon classement depuis qu’il figure au Ballon d’Or (7e en 2017, 4e en 2018, 6e en 2019). Mais il s’installe une nouvelle fois dans le top 10, « seuls Leo Messi et Cristiano Ronaldo ont réussi cet exploit consécutivement, et ils n’avaient pas 22 ans. » De son côté, Gigio Donnarumma a remporté le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien. Un titre mérité pour l’Italien qui a joué un grand rôle dans la victoire à l’Euro avec la Nazionale, en étant élu meilleur joueur de la compétition. Une juste récompense pour le gardien de 22 ans qui possède un « mental à part, que rien n’entame ou ne dévie de ses objectifs, ni les erreurs, ni les critiques, ni la concurrence qui ne le laisse jouer qu’un match sur deux. » L’Italien a également eu quelques mots pour le PSG. « C’était mon destin de signer ici. Je veux tout gagner avec ce club. J’espère leur rendre la confiance qu’ils me donnent. Nous donnerons tout cette saison, mais nous devons penser match après match, parce qu’il n’y a jamais rien de facile. Nous essayerons de gagner le plus possible. »

Enfin, le quotidien sportif évoqué également la blessure de Neymar Jr qui sera absent entre six et huit semaines. Et afin de ne pas précipiter son retour, le club de la capitale « a préféré voir large, pour éviter les mauvaises surprises et se donner le temps nécessaire à une bonne cicatrisation. » De son côté, le Brésilien espère un retour pour mi-janvier afin d’être opérationnel pour les 8es de finale de Ligue des champions (15/16 et 22/23 février). Et selon le scénario le plus optimiste, le numéro 10 devrait manquer manquer 6 matches de L1, le dernier match de poules de C1 et le match de Coupe de France.