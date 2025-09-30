Revue de Presse PSG : Barcelone, attaque, infirmerie, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 30 septembre 2025. L’attaque du PSG peu dangereuse avec les nombreuses absences, le point sur l’infirmerie parisienne avant d’affronter le FC Barcelone, pourquoi Ousmane Dembélé est parti se soigner au Qatar…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le secteur offensif du PSG depuis le début de saison. L’accumulation des blessures en attaque a une conséquence sur le rendement. Son pouvoir offensif est naturellement érodé par les absences. Depuis la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le trio de la finale de Ligue des champions – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué – n’a plus passé une seule minute ensemble sur le terrain dans cet exercice 2025-2026. « Cela serait moins visible, peut-être, si le bouillonnement offensif était plus important et si la concurrence parvenait à remplir le vide, comme elle l’avait fait au printemps. Mais les deux attaquants remplaçants, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in, n’ont pas vraiment occupé la place. » Quatre fois titulaires en huit matchs, le Portugais n’a marqué qu’en sortie de banc. De son côté, Ibrahim Mbaye (17 ans) poursuit son apprentissage et manque de statistiques. Senny Mayulu revient tout juste d’une blessure et n’apporte pas autant qu’au printemps dernier. Face au FC Barcelone, le PSG ne présentera, dans les meilleurs des cas, que la moitié de son attaque, si Khvicha Kvaratskhelia peut se joindre au groupe comme l’espère le staff parisien. « Luis Enrique saura sûrement très bien valoriser le fait que quatre des six derniers buts du Paris-SG ont été inscrits par des défenseurs et que Paris a déjà inscrit quatre buts sur corner en Ligue 1″, conclut L’E.

Le quotidien sportif fait aussi le point sur l’infirmerie du PSG à J-1 du match face au FC Barcelone en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Désiré Doué sont d’ores et déjà forfaits. Mais d’autres incertitudes demeurent autour de Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia. Pour les trois milieux parisiens, la tendance est plutôt positive pour qu’ils soient au moins présents dans le groupe, ce qui est moins le cas pour le Géorgien qui devait passer des examens médicaux ce lundi. Pour étoffer son effectif, Luis Enrique avait de nouveau fait monter les jeunes Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal à l’entraînement des professionnels.

De son côté, Le Parisien explique les raisons du départ d’Ousmane Dembélé au Qatar pour poursuivre sa rééducation. Victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit depuis le 5 septembre et un match de l’équipe de France face à l’Ukraine, le numéro 10 du PSG « va se rendre à Aspetar, à Doha, cette semaine pour poursuivre sa rééducation », a annoncé le club parisien dans un communiqué dimanche soir. Son absence était estimée à environ six semaines et il devrait lui rester encore deux semaines de convalescence avant de retrouver la compétition, peut-être face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions le 21 octobre prochain. « Il va donc finir de se soigner dans cet hôpital de chirurgie orthopédique et de médecine du sport, réputé mondialement. »

Il n’est pas le premier Parisien à y séjourner. Les blessés sérieux, à partir de plus de cinq semaines d’indisponibilité, se rendent à Doha comme l’avaient fait par le passé Neymar Jr, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar ou encore Gabriel Moscardo, actuellement prêté au SC Braga. « La venue de Dembélé s’inscrit dans ce protocole de collaboration établie entre le PSG et l’hôpital pour les longues indisponibilités. Aspetar est l’un des six sponsors directs issus du Qatar, avec par exemple Ooredoo ou Visit Qatar. Des accords contractuels existent entre les deux parties, dont cette possibilité de soins in situ », explique LP. Et cela peut aussi avoir d’autres avantages. « Le changement d’environnement est bon parfois aussi pour l’aspect mental », déclare un proche du club. Grandement sollicité depuis sa victoire au Ballon d’Or, l’attaquant de 28 ans pourra mettre fin aux nombreuses sollicitations et retrouver un rythme plus calme. « Seul avec les médecins, Dembélé va se reconnecter au football dans la dernière ligne droite de son processus de rétablissement avant, il l’espère, de retrouver les séances collectives avec ses partenaires. »

Enfin, le quotidien francilien donne des nouvelles des joueurs blessés à J-1 du match face au FC Barcelone. Touché aux ischio-jambiers face à l’Atalanta Bergame, João Neves semble apte pour ce match, lui qui a repris l’entraînement ce lundi. Même s’il ne s’est pas entraîné, son compère du milieu de terrain, Vitinha, devrait aussi être en mesure de tenir sa place, peut-être même dès le coup d’envoi, face aux Azulgrana. « Son remplacement face à Auxerre, lié à ‘quelques problèmes’ notés par Luis Enrique du haut de la tribune, visait surtout à ne pas prendre de risque. » Ce lundi, l’optimisme était de mise quant à la participation du milieu de 25 ans. Laissé au repos face à l’AJ Auxerre en raison d’une fatigue musculaire, Fabian Ruiz devrait, lui-aussi, pouvoir répondre présent pour cette affiche. « Le Sévillan a bénéficié de séances individualisées durant le week-end et ne semble plus ressentir aucune gêne, ni appréhension. » Concernant Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cuisse gauche face à l’AJA, l’incertitude demeure. Le Géorgien n’a pas participé à la séance collective de ce lundi. « Il n’est toutefois pas à exclure qu’il fasse le déplacement en Catalogne, les deux jours séparant ce premier verdict du coup d’envoi de la rencontre pouvant s’avérer bénéfiques pour son rétablissement », conclut LP.

