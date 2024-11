Revue de Presse PSG : Barcola-Dembélé, Atlético…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 novembre 2024. L’efficacité offensive parisienne dépend du duo Barcola-Dembélé, l’Atlético de Madrid retrouve des couleurs avant d’affronter Paris en Ligue des champions.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le duo offensif du PSG, Bradley Barcola – Ousmane Dembélé. L’année dernière, après 13 matches disputés, Kylian Mbappé représentait à lui tout seul 41% des buts du PSG contre 42% des buts pour le duo d’ailiers cette saison. Les deux Français ont une nouvelle fois été décisifs ce samedi face au RC Lens avec une passe décisive de Bradley Barcola pour le numéro 10 parisien. « Le duo des ailiers parisiens porte clairement l’attaque du leader de Ligue 1. » Mais, la capacité offensive du PSG en Ligue des champions interroge à J-2 du match face à l’Atlético de Madrid. À ce jour, seul Achraf Hakimi a marqué dans cette compétition (1-1 face au PSV Eindhoven) tandis que Bradley Barcola a marqué un unique but en C1, le 14 février dernier face à la Real Sociedad (2-0). « Même pour un joueur qui a appris aussi vite, en Ligue 1, un Championnat qu’il a réellement découvert à partir de janvier 2022, ainsi qu’en équipe de France, l’idée d’un apprentissage européen existe. »

Dans son animation offensive, sa capacité à prendre de la vitesse et son efficacité, le PSG est extrêmement dépendant de ses deux ailiers. Le club parisien a seulement inscrit quatre buts lorsque ses deux meilleurs offensifs n’étaient pas sur le terrain. Le poids d’Achraf Hakimi dans le jeu offensif n’est pas nouveau (2 buts et 3 passes décisives) mais le Marocain se montre plus constant dans la construction du jeu, avec cette alternance mieux rodée des positions intérieures et extérieures. En terme de statistiques, le latéral droit était même un peu mieux au même stade la saison passée (4 buts, 2 passes). « Bien sûr, il est compliqué de prétendre que tout est presque pareil, alors que le PSG, après dix journées, n’était que deuxième, il y a un an, avec cinq points et six buts de moins. Mais c’est peut-être parce que Paris a changé ailleurs : c’est probablement quand il n’a pas le ballon que le PSG a le plus progressé, collectivement, à un an de distance », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi le prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, l’Atlético de Madrid. Dans une mauvaise passe avant ce week-end, le club madrilène a retrouvé des couleurs ce dimanche grâce à sa victoire face à Las Palmas (2-0). Cela faisait plus d’un mois que les joueurs de Diego Simeone n’avaient pas fourni une prestation aussi intéressante. D’entrée de jeu, les Colchoneros ont mis de l’agressivité avec un pressing haut. Et cela a été récompensé en première période par le but de Giuliano Simeone. Si Antoine Griezmann a parfois manqué de justesse dans son dernier geste, le Français a créé du danger permanent en première période. Lors du second acte, l’Atlético de Madrid a baissé de régime même si Alexander Sorloth a inscrit le deuxième but pour assurer le succès. Cette victoire permet aux Colchoneros de retrouver le podium de Liga et de connaître leur premier clean-sheet en championnat depuis le 26 septembre. « On avait besoin d’un match avec cette intensité, qui nous laisserait de bonnes sensations avant d’aller à Paris où ça va être difficile », confiait le coach Diego Simeone après la rencontre. Avec une 27e place en Ligue des champions (3 pts), l’Atlético est mal embarqué dans cette compétition et sera à la recherche de points.

