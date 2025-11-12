Revue de Presse PSG : Barcola, Féminines PSG…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 12 novembre 2025. Bradley Barcola doit composer avec la fatigue physique, les Féminines du PSG veulent enfin lancer leur campagne de Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’état de forme de Bradley Barcola. Avec 4 buts en 15 matchs, le numéro 29 du PSG traverse une période moins aboutie. Il a perdu sa capacité à éliminer son adversaire par une accélération ou une feinte de corps. Après une saison 2024-2025 éprouvante avec 64 matchs disputés avec les Rouge & Bleu, l’ailier parisien ne possède pas encore toutes ses capacités athlétiques. « C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois. Il ne joue souvent qu’à 50% », explique-t-on dans son entourage. Depuis plusieurs semaines, le joueur de 23 ans ressent des gênes musculaires récurrentes au niveau des ischio-jambiers.

Très utilisé cette saison (1.015 minutes), Bradley Barcola avait fait part de sa fatigue au sortir de la défaite face au Bayern Munich (1-2) la semaine passée et a été laissé sur le banc pour son retour chez son club formateur, l’Olympique Lyonnais (3-2). « Le club de la capitale lui a ponctuellement fait passer des examens de contrôle. Sans que cela ne révèle de déséquilibre. Accompagné par son physio, l’attaquant a établi, depuis des semaines, des protocoles de prévention et de régénération. Qui ne peuvent pas endiguer – en l’état – la fatigue générale », rapporte L’E. L’ancien Lyonnais devra serrer les dents jusqu’à la trêve hivernale. Le retour progressif de ses coéquipiers (Désiré Doué et Ousmane Dembélé) devrait lui permettre d’être moins exposé et ainsi d’être plus frais physiquement lors des échéances importantes au printemps prochain.

Le quotidien sportif évoque également le match des Féminines du PSG face à Manchester United ce mercredi soir (21h sur la chaîne L’Equipe) en UEFA Women’s Champions League. Avec déjà deux défaites en autant de rencontres disputées dans cette phase de ligue, les Parisiennes comptent enfin lancer leur campagne européenne sur la pelouse du club anglais. « C’est très excitant de participer à un match comme celui-là. C’est sûr que nous n’avons pas très bien commencé, Manchester a deux victoires. On va se battre avec nos exigences, nos forces. Je suis très confiant car nous sommes dans une évolution positive. La Ligue des champions est une compétition qui a une charge mentale très élevée mais je sens que les joueuses sont prêtes à affronter cette équipe », a déclaré le coach Paulo César en conférence de presse ce mardi. Les Féminines du PSG sont sur une bonne dynamique en Championnat avec trois succès d’affilée. En revanche, elles affichent des difficultés loin de leurs bases avec un seul succès sur leurs quatre déplacements.

Mais les Parisiennes n’auront pas d’autre choix que de gagner face à Manchester United pour ne pas compromettre leurs chances d’aller plus loin en Ligue des champions. Après cette rencontre, les joueuses de Paulo César enchaîneront avec le Bayern Munich (20 novembre), Louvain (9 décembre) et Benfica (17 décembre). « Quoi qu’il arrive demain (ce soir), cela ne mettra pas un point final à notre compétition. Bien sûr que si tu perds, ça sera plus difficile à rattraper. On voit que beaucoup d’équipes ont peu de points. On a encore des chances de se qualifier. C’est un match très important. On va essayer de mettre tous les ingrédients pour faire un match performant et décrocher la victoire », a assuré Paulo César.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.