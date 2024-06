Revue de Presse PSG : Barcola, Gonçalo Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 9 juin 2024. Le mois qui a tout changé pour Bradley Barcola, l’ailier parisien performe dans les centres, Gonçalo Ramos rate sa chance avec le Portugal…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Bradley Barcola. Et un mois a tout changé dans la carrière du joueur formé à l’Olympique Lyonnais, celui de janvier 2023. Alors qu’il devait être prêté en Suisse, l’ailier des Gones s’est finalement imposé à l’OL avant de partir au PSG six mois plus tard. Avant janvier 2023, le joueur français avait seulement connu deux titularisations en Ligue 1 pour aucun but et aucune passe décisive. Même avec l’équipe réserve lyonnaise, ses statistiques étaient neutres. « Avec sa famille et son agent de l’époque, Philippe Lamboley, le jeune lyonnais décide alors de quitter le club pour gagner du temps de jeu. Deux options se présentent : un prêt à Saint-Gall (D1 Suisse) ou un transfert dans le City Group. Les deux solutions sont étudiées. Le City Group propose 2,5M€ à l’OL avec un début de carrière à Palerme en Serie B. Les discussions ont avancées mais la proposition financière n’a pas été jugée convenable. »

C’est surtout avec le club suisse que le courant passait bien et le joueur était favorable à une arrivée en prêt, mais le salaire (65.000€) était un frein pour les Gones qui n’acceptaient pas une prise en charge importante. Et c’est pendant ces tractations qui n’avançaient pas que la carrière de Bradley Barcola a pris un autre tournant. Après un match réussi face au FC Metz en janvier, le natif de Lyon a enchaîné les rencontres et son départ a été avorté. Il aura pris part à 20 matches toutes compétitions confondues comme titulaire pour un bilan de 7 buts et 10 passes décisives dans la seconde partie de la saison 2022-2023. Par la suite, Bradley Barcola a rejoint le PSG l’été dernier avec un objectif en tête, être convoqué à l’Euro. Une mission accomplie. « Certains observateurs ne le voient pas s’arrêter là et lui prédisent même un rôle à jouer dans cette équipe de France pour l’Euro. Ce serait rapide mais pas vraiment inattendu », conclut L’E.

Le quotidien sportif est également revenu sur l’une des qualités de Bradley Barcola : les centres. Pour ses premières minutes avec les Bleus face au Luxembourg (3-0) mercredi, l’ailier du PSG a délivré sa première passe décisive à Kylian Mbappé, quelques minutes après son entrée en jeu. L’ancien de l’OL s’est rapidement installé comme l’un des meilleurs passeurs du championnat de France avec 19 passes décisives lors des deux dernières saisons. « Une aptitude qu’il doit à sa clairvoyance ainsi qu’à son bon pied, en plus d’être particulièrement mise en valeur grâce à sa prise d’élan dans le dernier tiers. En s’élançant régulièrement de la ligne de touche vers la surface adverse, le Parisien réalise un appel oblique qui permet à son passeur de le lancer entre le défenseur central et le latéral adverse. Une course que l’ailier réalise fréquemment et qui le rend singulier dans une ère où bon nombre de joueurs excentrés attendent d’être servis dans les pieds », explique L’E. Et le néo-international français est capable de réaliser cette performance sur les deux ailes.

Au niveau de la passe, Bradley Barcola fait preuve d’une grande justesse et d’un calme imperturbable. L’ailier de 21 ans ne se précipite pas dans son geste, comme l’explique Éric Hély, à la tête des U19 de l’OL entre 2019 et 2020 : « Il a une certaine souplesse technique. Lorsqu’il entre dans la surface, il arrive à se relâcher au moment de centrer. Il est même plus décontracté au moment de centrer que de frapper. Pourtant, on a plus travaillé les frappes devant le but que les centres durant notre année commune (rires). Cette justesse dans les choix, ça vient de son sens du jeu. Il est à la disposition de l’équipe. Quand il y a une ouverture, il centre. Il ne cherche pas à faire la différence individuellement. Il est spontané. » Le joueur parisien a cette capacité d’effectuer une passe dans la « golden zone » (zone axiale autour du point de penalty qui produit le plus de buts dans le football professionnel) à l’image de sa passe pour Kylian Mbappé face au Luxembourg. Si au PSG, l’absence d’un vrai numéro 9 dans le onze de départ ne lui a pas permis de profiter pleinement de cette qualité, il a su montrer sa complémentarité en quelques minutes avec Olivier Giroud mercredi. Avec l’OL l’an passé, Bradley Barcola affichait une complicité exceptionnelle avec Alexandre Lacazette en lui délivrant huit de ses dix passes décisives.

Enfin, L’Equipe revient aussi sur la performance compliquée de Gonçalo Ramos lors de la défaite du Portugal face à la Croatie (1-2). Titulaire ce samedi soir, alors que Cristiano Ronaldo revenait tout juste de vacances (après sa finale de Coupe d’Arabie saoudite perdue le week-end dernier), l’attaquant du PSG ne s’est pas montré à son avantage. En attendant la montée en puissance de CR7, le sélectionneur Roberto Martinez avait aligné une équipe proche de son onze type (Costa – Dalot, Dias, Inacio, Nuno Mendes – B.Fernandes, Palhinha, Vitinha – B.Silva, Ramos, Félix) avec un Gonçalo Ramos placé dans des conditions idéales afin de montrer qu’il pouvait être mieux qu’un rôle de doublure. « Mais l’attaquant du PSG n’a pas vraiment existé, même s’il s’est battu comme à son habitude. Seize petites ballons touchés, dont seulement quatre dans la surface adverse, pour un seul tir, une reprise acrobatique largement au-dessus (26e). Et une sortie à la pause, après peut-être la plus mauvaise mi-temps de l’ère Roberto Martinez, qui pourrait rebattre les cartes à certains postes », rapporte L’E. Pour ne pas arranger la situation, son remplaçant, Diogo Jota, a seulement eu besoin de trois minutes pour égaliser. Gonçalo Ramos a possiblement perdu des points dans son duel avec le joueur de Liverpool pour ce poste de doublure à Cristiano Ronaldo.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.