Revue de Presse PSG : Barcola, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 janvier 2025. Les défis à relever pour Bradley Barcola dans cette deuxième partie de saison, le PSG rêve de faire le gros coup Khvicha Kvaratskhelia…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur les défis à relever pour Bradley Barcola en cette nouvelle année. Moins en vue à la fin 2024, l’ailier du PSG a porté l’attaque parisienne durant la première partie de la saison grâce à ses buts d’abord (10 réalisations en Ligue 1) mais aussi ses dribbles. Puis, les performances de l’international français se sont essoufflées au fil de la saison avec une impression qu’il devait se réinventer dans son jeu. « L’attaquant ne se sent pas fragiliser pour autant. Il a acté une grosse fatigue en fin d’année et l’a fait savoir au club. Luis Enrique l’a géré en le faisant souffler (remplaçant sur trois des quatre derniers matches). » Mais, avec la montée en puissance de Désiré Doué et l’intérêt pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Lyonnais devra lancer sa deuxième partie de saison sur de nouvelles bases. Luis Enrique est persuadé que la concurrence tire ses joueurs vers le haut et la potentielle arrivée du Géorgien à Paris rebattra les cartes sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Mais pas de quoi effrayer Bradley Barcola. Cela le motive encore plus à grandir. « Après l’année de la révélation, il a acquis une nouvelle dimension et a toujours senti la confiance de Luis Enrique. Il arrive dans une période charnière de sa jeune carrière : le moment de s’affirmer et de gagner en personnalité pour embrasser un rôle de leader technique. »

S’il est parvenu à être déroutant pour ses adversaires grâce à ses crochets et feintes de corps lors de ses deux premières saisons en professionnel, le Français de 22 ans doit désormais se renouveler dans son éventail de dribbles. Pour améliorer cela, Bradley Barcola réalise un travail d’analyse vidéo au centre d’entraînement avec Luis Enrique et son staff mais aussi en dehors. Depuis l’an dernier, il a beaucoup insisté sur son rôle sans ballon, son orientation du corps et de se retrouver dans les bonnes zones. Il sait que son salut viendra du collectif. La volonté du staff de donner plus de liberté à Nuno Mendes a poussé l’international tricolore à avoir un rôle plus intérieur où les repères et consignes sont différents. Autre défi à relever pour le numéro 29 des Rouge & Bleu : marquer en Ligue des champions. S’il a réussi à passer un cap sur la scène national, en C1, il manque d’efficacité comme l’ensemble de ses coéquipiers offensifs. Le joueur a conscience de cela et a mis en place, au-delà des séances collectives, un travail « pour devenir plus décisif, en particulier dans le dernier geste. » Enfin, son dernier objectif sera de s’imposer durablement avec l’équipe de France. Depuis l’Euro 2024, Bradley Barcola a un statut différent chez les Bleus. Cependant, il reste sur deux sorties ratées, dont une dernière titularisation très pauvre face à Israël (0-0). Le retour de Kylian Mbappé va reconfigurer l’animation offensive et les places seront chères avec les présences de Michael Olise et Christopher Nkunku. Mais, si l’attaquant du Real Madrid occupe l’axe de l’attaque, Bradley Barcola aura une chance à saisir sur l’aile gauche.

De son côté, Le Parisien évoque le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Aux yeux de Luis Enrique et Luis Campos, la piste menant au Géorgien est perçue comme une opportunité pour élever le niveau de l’équipe. Si le PSG avait dû mettre à l’arrêt ce dossier l’été dernier, cette fois-ci, les choses évoluent favorablement. Le Napoli est moins fermé à l’idée d’un départ du joueur de 23 ans, ce qui a amené le champion de France à reprendre contact avec le club italien dernièrement. Ce changement s’explique par le mutisme de l’ailier gauche au sujet de sa prolongation de contrat avec les Partenopei. « Lié jusqu’en 2027 à la formation dirigée par Antonio Conte, le Géorgien n’a toujours pas apporté de réponse, ce qui a tendance à quelque peu crisper la direction italienne désormais davantage à l’écoute des approches extérieures. » Hormis le PSG, un autre club dont le nom n’a pas filtré se montre intéressé. Un chèque de 80M€ pourrait convaincre le Napoli à lâcher son joueur offensif. L’hypothèse d’une non-convocation pour le match de ce week-end face à l’Hellas Verone viendrait enflammer un peu plus ce dossier. S’il est encore trop tôt pour évoquer une issue positive car cela dépendra aussi de nombreux facteurs (un joueur inclus dans le deal ou une vente de Marco Asensio ou Randal Kolo Muani pour apporter des liquidités), le PSG peut compter sur l’appui de l’international géorgien.

En effet, Khvicha Kvaratskhelia « est emballé à l’idée de poursuivre sa carrière sous le maillot rouge et bleu, même si on se refuse pour l’heure à tout commentaire dans son entourage. Un enthousiasme qui demeure réciproque comme le démontre la volonté tenace de Luis Campos dans cette affaire », rapporte LP. Ce dossier répond au désir de Luis Enrique d’apporter de la concurrence dans le secteur offensif avec un joueur qui dispose d’une belle expérience malgré son jeune âge. Surtout, le style de jeu de l’ailier de 23 ans colle à la philosophie du technicien espagnol et peut apporter une touche créative dans le couloir gauche de l’attaque. Si cette arrivée peut être perçue comme un frein à la progression de Bradley Barcola, il faut surtout voir cela comme une valeur ajoutée à l’effectif actuel. La direction parisienne garde une confiance intacte envers l’international français. D’autant plus que Luis Enrique n’hésitera pas à faire une rotation plus importante afin de reposer davantage certains cadres durant cette deuxième partie de saison. « Quoi qu’il en soit, Paris a conscience que cette affaire pourrait s’étirer dans le temps et regarde ailleurs si jamais les négociations venaient à échouer. Les décideurs explorent ainsi en parallèle une autre piste en attaque dont le nom n’a pas encore filtré. Mais à ce jour, le plan A s’appelle plus que jamais Khvicha Kvaratskhelia », conclut le quotidien francilien.