Revue de Presse PSG : Barcola, Liverpool, reprise…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 7 août 2025. Liverpool a réactivé la piste menant à Bradley Barcola, le Français ne souhaite pas quitter les Rouge & Bleu, le retour des Parisiens à l’entraînement…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant l’intérêt de Liverpool pour l’attaquant du PSG, Bradley Barcola. Face aux difficultés pour le recrutement d’Alexander Isak (Newcastle), les Reds ont réactivé la piste menant à l’international français. Malgré quelques frustrations évoquées en privé à l’automne, le numéro 29 des Rouge & Bleu n’a jamais ouvert la porte à un départ cet été. Joueur offensif le plus utilisé la saison passée (3.927 minutes), l’ancien Lyonnais « prévoit de rester dans la capitale française et de poursuivre les discussions avec le club autour d’une prolongation de son contrat (fin 2028) », précise L’E. Mais l’intérêt de Liverpool a son égard pourrait-il changer la donne ? Depuis janvier, l’ailier de 22 ans est quatrième dans la hiérarchie des attaquants, derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Bradley Barcola reste donc attentif à une situation qui pourrait avoir un impact sur ses décisions futures. Après les achats de Florian Wirtz (125M€) et Hugo Ekitike (95M€), Liverpool recherche un autre élément offensif pour se renforcer. Et face aux refus de Newcastle de céder Alexander Isak (deux offres repoussées de 120M€ et 138M€ selon la presse), les dirigeants anglais explorent d’autres pistes.

Deux noms sont considérés comme prioritaires : Rodrygo (Real Madrid) et Bradley Barcola (PSG). « Dans son processus de recrutement, le club ne fonctionne pas vraiment comme les autres. Via sa cellule et ses recruteurs, les Anglais peuvent suivre un joueur pendant plusieurs années, dès son plus jeune âge, prendre contact avec son entourage, suivre sa progression, parfois même donner des conseils sur des décisions de carrière à prendre, avant finalement de lancer une phase concrète pour permettre au joueur de porter le maillot rouge », explique le quotidien sportif. Certaines de ces méthodes ont été utilisées avec Barcola. Ainsi, le coach des champions d’Angleterre, Arne Slot, a assez de données pour connaître les points forts et les faiblesses du Français. Ces derniers jours, Liverpool a décidé d’accélérer les contacts autour de l’ailier parisien. Cependant, depuis plusieurs mois, le PSG a transmis à l’entourage du joueur qu’il n’était pas à vendre et qu’il ne quittera pas le club cet été. « On ne va pas se mentir, il y a 95 % de chances qu’il reste à Paris. Mais ce n’est pas 100 %, donc… », confie une source interne. Pour convaincre les dirigeants parisiens de réfléchir à une vente, il faudrait à coup sûr une offre au-dessus des 100M€, conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur la reprise de l’entraînement des Parisiens hier. Les Rouge & Bleu auront six jours pour préparer leur premier match face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (13 août). Ce mercredi, les champions d’Europe ont retrouvé le Campus PSG pour effectuer des tests physiques et médicaux et repartir en douceur pour préparer la saison 2025-2026. « Divisés en deux groupes, répartis sur la journée (un groupe a fait du physique le matin, l’autre des examens, et vice-versa l’après-midi), les Parisiens ont pu retrouver leurs repères à Poissy, plus de deux mois après leur dernier entraînement sur place. » Pour la première fois, les Parisiens ont réalisé tous les tests dans leur centre d’entraînement et non plus à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Tous les joueurs étaient au rendez-vous, dont la seule recrue à ce jour, Renato Marin. En revanche, les joueurs mis à l’écart n’ont pas encore intégré le groupe de Luis Enrique. Ce jeudi, les Rouge & Bleu reprendront l’entraînement classique à partir de 10h30.

De son côté, Le Parisien évoque également la reprise de l’entraînement du PSG. Le long ballet de voitures a débuté à 8h30 avec les arrivées de Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. « Certains, comme Marquinhos ou Achraf Hakimi dans des vans de couleur sombre, d’autres comme Désiré Doué, Bradley Barcola ou Nuno Mendes dans de grosses voitures de sport. » Tous les joueurs étaient présents et ont notamment pu apercevoir la nouvelle recrue Renato Marin. Pour la première fois, tous les tests cardiaques et examens médicaux ont pu être réalisés sur place et non à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. « Pour une question de fluidité, un groupe s’est donc entraîné le matin pendant que l’autre passait devant les médecins, chacun inversant les rôles l’après-midi. » Une journée bien remplie pour les joueurs mais aussi Nicolas De Oliveira, nouveau docteur, venu renforcer le staff médical aux côtés de Lluis Til Pérez et Quentin Vincent. À partir de ce jeudi et jusqu’à lundi prochain, les Rouge & Bleu repartiront sur une séance quotidienne à partir de 10h30. Un délai très court jusqu’au départ à Udine (Italie) mardi prochain pour disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (mercredi 13 août). Mais, « depuis le 28 juillet, chaque joueur parisien a entamé un programme de préparation individualisé, suivi à distance par le staff qui a eu un regard sur l’état de forme de ses joueurs », précise LP.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Achraf Hakimi. Sous la menace d’un procès pour viol, le latéral droit du PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi et reste serein avant de se projeter sur une nouvelle saison intense pour lui. Arrivé au Campus aux alentours de 8h45 au bord d’un van noir, le Marocain a eu une reprise en douceur, après avoir connu des derniers jours mouvementés. La semaine passée, le parquet de Nanterre a requis sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour être jugé pour viol. Des faits qui remontent à février 2023. En attendant, l’international marocain a repris ses habitudes au centre d’entraînement et est apparu serein. Ses coéquipiers n’ont remarqué aucun changement d’attitude, ni de tracas chez lui. De son côté, le PSG n’a pas prévu de communiquer et renvoie à la réponse donnée deux ans plus tôt pour argumenter sa posture : « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors. » Le joueur est donc à la disposition de Luis Enrique pour les prochaines échéances dont la Supercoupe d’Europe. Devenu vice-capitaine la saison passée, « le joueur se prépare à vivre une nouvelle saison extrêmement dense durant laquelle il ambitionne de mener le Maroc au titre de champion d’Afrique, chez lui, en janvier 2026″, conclut Le Parisien.

