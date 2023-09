Revue de Presse PSG : Barcola, Luis Campos, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 septembre 2023. Les dessous de l’adaptation express de Bradley Barcola à Paris, Luis Campos qui a réussi à inverser la tendance en interne, la bonne entente entre le conseiller sportif et Luis Enrique…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur Bradley Barcola. Arrivé de Lyon cet été, il a été titularisé à la surprise générale contre Marseille dimanche soir (4-0). Et le milieu offensif a été très bon pour son tout premier Classico. Pisté par Barcelone, Chelsea, Manchester City et Leipzig, il a décidé de rejoindre le PSG cet été. « Au-delà des doutes qui ont accompagné sa signature au PSG, sur sa potentielle place dans la rotation, l’attaquant a été confronté quelques jours à peine après son arrivée à l’accueil et aux insultes du Groupama Stadium. » Avec son entrée lors de cette rencontre contre son club formateur dans une atmosphère hostile, le club de la capitale a été rassuré par la personnalité de son numéro 29, avance le quotidien sportif. « La question lui a été posée de savoir s’il se sentait de commencer là-bas, dans ce contexte, et tout de suite, il a dit : « Je veux jouer ce match. » Un baptême du feu bouillant de quinze minutes, ponctué de sifflets et d’insultes, auquel il s’attendait et qu’il a vécu avec une étonnante sérénité. » L’Equipe explique qu’au sein du PSG, on décrit un Bradley Barcola réservé et discret qui, s’il ne disposait pas de connaissances dans l’effectif, s’est fondu aisément dans le vestiaire. Aidé dans cette période par un groupe jeune, français, mais aussi par le regard posé sur lui par le staff. « Car s’il y a bien une recrue ardemment souhaitée par Luis Enrique, c’est bien Bradley Barcola. » Le coach parisien est convaincu du potentiel de son attaquant et n’a pas manqué d’insister sur son envie de l’accueillir dans ses dialogues réguliers avec Luis Campos tout au long de l’été. « La faculté de Luis Enrique à développer les jeunes a été un critère au moment du choix« , indique le quotidien francilien. Ce dernier indique que l’international espoirs français ne regrette pas son choix. Dans son entourage, on explique qu’il « est extrêmement heureux à Paris. Dans l’endroit où il voulait être. Il ressent beaucoup de confiance. » Barcola sait que le débat autour de son temps de jeu cette saison, dans un secteur très fourni, ne s’éteindra pas rapidement. Il y est préparé. Sa polyvalence – à la différence d’un Hugo Ekitike la saison passée – peut lui ouvrir de vraies perspectives, conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Luis Campos. Annoncé possiblement partant à l’issue du mercato estival du PSG, le conseiller sportif des Rouge & Bleu a réussi à inverser la tendance. Le quotidien francilien explique que son avenir n’est, aujourd’hui, plus un sujet de discussions. Conforté par son président et en haut lieu, le dirigeant n’est plus menacé à court terme, lui qui est encore lié au PSG jusqu’en juin 2025. Lors du mercato estival, il avait un dossier majeur à gérer, la prolongation de Kylian Mbappé. « Or, la situation du champion du monde exacerbe les tensions. L’absence d’avancée notable dans ce dossier fragilise sa position et menace son futur. Campos en a conscience et confie durant l’été, à différents interlocuteurs, ses doutes sur la suite de son aventure parisienne. » Alors que Nasser Al-Khelaïfi opte pour la méthode dure, le Portugais, lui, est davantage en retrait, et se veut beaucoup plus modéré dans sa gestion du cas Mbappé. La reprise des discussions le 12 août va dans ce sens, assure le Parisien. « Pour autant, les deux hommes ont noué une vraie complémentarité durant cet été. Ils ont travaillé main dans la main pour bâtir un recrutement qui collait à leurs attentes communes. » Le président du PSG continue de louer l’investissement du Portugais et son rôle majeur dans la construction de l’effectif. « Aujourd’hui, il considère que Luis Campos, avec lequel les relations se sont véritablement renforcées au cours des derniers mois, est toujours l’homme de la situation. » Le travail entrepris par Campos sur le plan des départs n’a pas non plus échappé à NAK, qui a apprécié sa volonté de se séparer des gros salaires et des indésirables. « Malgré un bilan jugé positif, Luis Campos n’en reste pas moins un personnage sans concessions et clivant en interne. Ses relais privilégiés continuent de diviser auprès de certaines personnes. Mais le Portugais ne s’en soucie guère et se focalise pleinement sur le rendement de sa formation. » Il se dit aujourd’hui fier d’avoir pu mettre en place une équipe qu’il espère voir, d’ici les deux prochaines saisons, gagner la Ligue des champions, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi la relation entre Luis Campos et Luis Enrique. Si certains observateurs promettaient une relation volcanique entre les deux Luis du PSG, elle a finalement presque une allure de bromance « tant que les deux patrons du sportif semblent être sur la même longueur d’onde. » Très vite, les deux hommes se sont découvert de nombreux points communs, indique le Parisien. Ils ont un énorme appétit pour le travail, le souci du détail et une expertise du football de haut niveau. Bien avant que Luis Enrique devienne officiellement le nouveau coach du PSG, les deux hommes avaient échangé de nombreuses heures, le dirigeant portugais se rendant même au domicile de Luis Enrique en juin. Le quotidien régional indique également que les deux hommes se sont rapprochés lors de la tournée au Japon. « Ils ont même rédigé ensemble des règles de vie qu’ils ont paraphées avant de demander à Marquinhos de les imiter au nom du reste de l’équipe. » Deux mois plus tard, Luis Enrique et Luis Campos, à cheval sur les règles et la discipline, communiquent en permanence. Satisfait du mercato qu’il juge exceptionnel, Luis Enrique « n’a d’ailleurs fait que tresser des lauriers à son directeur du football depuis son arrivée« , conclut le quotidien francilien.