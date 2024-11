Revue de Presse PSG : Barcola, Mayulu, Mbaye, Zague…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er novembre 2024. Bradley Barcola peut-il devenir l’attaquant référent du PSG, Où en sont les Titis Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Yoram Zague…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si Bradley Barcola peut devenir l’attaquant référent du PSG, celui capable d’inscrire 30 buts dans une saison. Après 9 journées de Ligue 1, l’ailier de 22 ans compte déjà 8 réalisations, soit le double du 2e et 3e meilleur buteur du club (Ousmane Dembélé et Lee Kang-In). En conservant ce rythme, l’ancien Lyonnais pourrait atteindre la barre des 30 buts et ainsi devenir l’arme offensive numéro 1 du projet parisien. Mais, à chacune de ses sorties publiques, l’international français répète son objectif : améliorer sa justesse face au but. « Cela se traduit par un travail d’analyse vidéo spécifique et des ateliers précis en séance. Une volonté de faire évoluer son jeu qui n’a pas commencé récemment. » Ces derniers temps, le numéro 29 des Rouge & Bleu donne le sentiment de mieux interpréter les situations offensives, même s’il manque toujours quelques face-à-face.

Cette capacité à marquer des buts n’est pas nouvelle, comme l’explique l’un de ses anciens formateurs à l’Olympique Lyonnais, Jean-François Vulliez : « On sentait à l’époque qu’il y avait une forme aussi de priorité pour la passe. Aujourd’hui, je sens une prise de risques plus importante dans ses frappes. Il a développé son panel. Il a cet enroulé du droit, il peut utiliser le pointu. Il va progresser encore dans ce domaine mais il est capable, on l’a vu à Marseille (0-3), d’être aussi au bon endroit, au bon moment, dans la surface (…) Dans les deux ans à venir, il peut atteindre les 25 buts par saison. Ses caractéristiques physiologiques vont encore se développer. Il va aller plus vite dans ses enchaînements de frappes, par exemple. Ensuite, l’expérience avec des attaquants de haut niveau et celle accumulée en match vont lui servir. » À plusieurs reprises, Luis Enrique a expliqué voir en Bradley Barcola une solution potentielle au poste de numéro 9, en l’absence de Gonçalo Ramos. Pour l’instant, avec 8 but inscrits en 9 journées, l’attaquant parisien réalise l’un des meilleurs débuts de saison en Ligue 1 depuis 2014-2015.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur les trois Titis présents dans le groupe professionnel du PSG : Yoram Zague, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Au moment de composer l’effectif pour la saison 2024-2025, Luis Enrique voulait intégrer ces trois Titis dans son groupe. S’ils ont tous connu une titularisation en Ligue 1 cette saison, ils n’ont pas le même traitement. Dans le viseur de clubs comme le Borussia Dortmund avant sa signature professionnelle au PSG, Senny Mayulu a souhaité s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Il est déjà apparu à sept reprises cette saison et s’affirme de plus en plus. Luis Enrique compte sur sa polyvalence et sa maîtrise technique pour l’intégrer dans la rotation. Face au RC Strasbourg (4-2), le milieu offensif de 18 ans a su se mettre en évidence en marquant son premier but en professionnel. « C’est clairement un joueur aux nombreuses qualités, un joueur très bien doté physiquement, un joueur qui a la capacité de marquer des buts. Il maîtrise ses deux pieds de façon très nette. Je suis convaincu qu’il continuera à nous procurer beaucoup de bonheur », avait déclaré le coach parisien après la rencontre face au RCSA le 19 octobre dernier.

Concernant Ibrahim Mbaye, il est considéré comme l’un des meilleurs talents de la génération 2008 en France. L’attaquant de 16 ans n’a pas tardé à marquer les esprits. Après une bonne préparation, il a commencé la saison en débutant face au Havre (1-4), devenant au passage le plus jeune titulaire de l’histoire du club à 16 ans, 6 mois et 23 jours. Par la suite, il a enchaîné les entrées en jeu à Montpellier (12 minutes), Brest (10), Rennes (8) et Strasbourg (8). « Le Titi peine encore à se lâcher mais a montré des signes encourageants contre les Alsaciens où, de son aile droite, il a notamment provoqué le quatrième but de son équipe. » En interne, on croit fort en son potentiel mais on prend également soin de ne pas brûler les étapes. Conscient qu’il doit encore progresser, Ibrahim Mbaye est redescendu avec le groupe Espoirs la semaine dernière, pour mieux revenir par la suite. Enfin, Yoram Zague est un cas un peu plus surprenant. Alors qu’un prêt cet été était une possibilité, le PSG a décidé de le conserver pour en faire la doublure officielle d’Achraf Hakimi. Il devait ainsi profiter de cette saison pour avoir un autre statut. Mais, depuis sa titularisation face au Havre (71 minutes), le 16 août dernier, le latéral droit n’est plus sorti du banc. De quoi relancer la question d’un départ cet hiver ? C’est une possibilité à ne pas exclure. « Si rien n’a été décidé pour l’avenir de l’international français U19, son faible de temps de jeu interpelle. Surtout, lors des matchs de Youth League l’an passé, il n’était pas rare que des recruteurs viennent l’observer, lui, particulièrement. Peuvent-ils taper à la porte cet hiver pour le récupérer ? », se demande le quotidien francilien.