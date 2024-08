Revue de presse PSG : Barcola, mercato, Le Havre…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 août 2024. Bradley Barcola veut confirmer sa belle première saison au PSG, le PSG démarre sa saison au Havre, du mouvement attendu dans l’effectif…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le retour de la Ligue 1 et le match d’ouverture entre Le Havre et le PSG. Et le quotidien sportif se demande si le club de la capitale peut perdre son titre de champion de France. « Et si pour la première fois, le club de la capitale n’apparaissait pas comme l’ogre annoncé, le grandissime favori à sa propre succession le 17 mai prochain ? Qu’enfin, il aurait face à lui une véritable concurrence avec Marseille, Monaco et Lyon ? », lance le quotidien sportif. Dans une saison, qui s’annonce inédite avec deux rencontres de Ligue des champions supplémentaires en phase de ligue et la Coupe du monde des clubs en fin d’exercice, plusieurs éléments laissent tout de même penser que ce PSG s’avance vers cette nouvelle saison avec moins de certitudes, avance L’Equipe. Ce dernier estime que l’équipe 2024-2025 semble moins forte que sa devancière. « La composition actuelle de l’effectif, avec une attaque orpheline, même s’il reste deux semaines de mercato pour la renforcer, un milieu de terrain jeune et léger physiquement et une défense en chantier notamment dans l’axe, interroge et fait naître quelques doutes. » Le quotidien sportif explique que le PSG n’a plus ce joueur capable de faire la différence seul. Le nouveau projet parisien se veut plus collectif. Cela tombe bien avec le technicien espagnol qui a érigé le groupe en référence absolue. Fini le temps des stars et du bling-bling. L’Equipe indique que le PSG mise depuis plus d’un an sur une politique de jeunes joueurs à fort potentiel. « Dans le même temps, outre le départ de Mbappé, la direction souhaite voir partir d’ici la fin du mois des éléments plus expérimentés comme Danilo Pereira ou Milan Skriniar. Presnel Kimpembe, cadre du vestiaire, revient de blessure et n’a plus joué depuis plus d’un an. Il n’est pas certain de retrouver sa place sportivement et donc toute son aura. »

A voir aussi : Luis Enrique : « Il y a des joueurs qui peuvent encore arriver et d’autres qui peuvent partir »

L’Equipe évoque aussi Randal Kolo Muani. Après une première saison ratée, Randal Kolo Muani compte bien montrer un tout autre visage pour sa deuxième saison à Paris. « Désormais, dans un contexte qu’il appréhende mieux, Kolo Muani peut-il vraiment réussir et s’imposer au PSG ? », se demande le quotidien sportif. Au moment de faire le bilan de sa première saison parisienne, il ne s’était pas épargné, avec de son propre aveu, cette incapacité à jouer libéré sous le maillot parisien. En fin de saison dernière, des dialogues avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi l’ont rassuré sur les intentions du club à son égard. « À l’origine de son recrutement, le président du PSG a balayé l’offensive du Borussia Dortmund. » Le quotidien sportif explique que la direction parisienne reste persuadé, comme avec Gonçalo Ramos, que le départ de Kylian Mbappé va libérer mentalement comme tactiquement l’international français. « L’intéressé n’est pas naïf : il sait que son profil ne sera jamais celui du numéro 9 idéal de l’entraîneur parisien. Un joueur de remises, un 9 de contrôle : tout ou presque ce qu’il n’est pas. » Mais qu’importe, alors que plane encore l’hypothèse de l’arrivée de Victor Osimhen, qui est voulu par Luis Campos, mais dont Luis Enrique n’est pas fan, et qui sait que son jeu ne colle pas aux grands principes du coach espagnol, Kolo Muani veut se donner une autre année. Pour voir et surtout savoir, indique l’Equipe. « On le décrit, en interne ou parmi ses proches, comme regonflé par son Euro. »

L’Equipe évoque aussi le retour de la piste Rayan Cherki pour le PSG, qui s’annonce tout de même compliqué. Un sujet que nous avons traité hier sur le site.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Bradley Barcola. Révélation de la saison du PSG, le milieu offensif souhaite confirmer sa belle première saison sous le maillot Rouge & Bleu. Le quotidien francilien estime qu’au moins trois embûches attendent l’ancien lyonnais pour sa saison 2 au PSG. La première, il va avoir la lourde tâche d’être l’un de ceux qui combleront le vide offensif laissé par Kylian Mbappé. Il devrait également faire face à la concurrence de Désiré Doué. « Ce recrutement, le club l’assume pleinement. Il voit dans une concurrence exacerbée un moyen d’augmenter le rendement offensif et statistique de ses attaquants. Dans le couloir gauche, il cherchait un ailier gauche à l’aise avec son pied droit (Doué est ambidextre), capable de rentrer dans le cœur du jeu et libérer de l’espace pour Nuno Mendes« , analyse Le Parisien. Le troisième et dernier défi qui s’impose à Barcola sera de confirmer la dimension qu’il a prise la saison dernière, sa première complète chez les pros. Le quotidien francilien explique que Bradly Barcola a identifié un axe de progression majeur, améliorer ses statistiques, lui qui n’a marqué que cinq buts et délivré neuf passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. « Tout à fait conscient de devoir être plus tueur devant le but, l’ancien lyonnais travaille sur ce point précis tout en sachant que cette année, la donne sera quelque peu différente. » Il faut aussi dire qu’avec Luis Enrique, le message est passé dès le début. Barcola a aimé la méthode et le discours, quand le technicien espagnol a apprécié son investissement et la qualité de ses entraînements, lance Le Parisien. « Très discret sur sa vie privée et plutôt casanier, l’international français s’est imposé une routine très précise à laquelle il ne déroge pas, avec notamment l’intervention d’un préparateur physique pour une deuxième séance l’après-midi. »

Le quotidien francilien évoque aussi la fin du mercato du PSG. Luis Enrique, même s’il a expliqué être content de son effectif actuel, attend encore des recrues. Mais pour cela, il devra également dégraisser. Un sujet que nous avons traité sur le site hier soir.