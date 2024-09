Revue de presse PSG : Barcola, Vitinha, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 septembre 2024. Bradley Barcola, nouveau phénomène du PSG, Vitinha et Gianluigi Donnarumma devraient être aptes pour Arsenal…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Bradley Barcola, le nouveau phénomène du club de la capitale. Double buteur et impliqué dans le but de Kang-in Lee, avec sa frappe sur le poteau qui est revenu sur la tête du Sud-Coréen, le numéro 29 du PSG a sans conteste été l’homme du match lors de la victoire contre Rennes, assure le quotidien francilien. Après un quart d’heure de mise en chauffe, « Barcola s’est mis en route pour tout faire chavirer sur son passage : la défense rennaise, le match et le Parc des Princes, conquis par sa prestation. » Dans cette équipe orpheline ― ou libérée ― de ses stars, Bradley Barcola le sait, le sent, son mètre quatre-vingt-deux prend de la hauteur, ses 71 kg de plus en plus de poids et son profil qui, l’an passé, suscitait doutes et perplexité tourne désormais au consensus, lance Le Parisien. « Au sein de l’effectif parisien, il fait en tout cas l’unanimité auprès de ses partenaires et de son coach. » À distance raisonnable de toute la « hype » qui accompagne son début de saison, Barcola tente surtout de conserver cette tranquillité qu’il entretient depuis ses premiers pas en pros. Et de rester mesuré, que ça jubile ou que ça peste au sujet de ses performances, avance le quotidien francilien. Dans les tribunes du Parc des Princes, Bradley Barcola séduit. Pour Luis Fernandez, l’international français a le profil pour devenir le nouveau chouchou du Parc des Princes. « S’il ne l’est pas encore, il en prend sérieusement le chemin. Sur le terrain, il imprime un style de jeu, un état d’esprit et une implication, avec ses aller-retours, que les gens adorent. Il est jeune, il va encore progresser. Mais on sent qu’il a cette personnalité faite d’humilité et ces qualités footballistiques spectaculaires qui attirent les gens au stade. Les supporters ont raison de l’aimer », lance la légende du PSG.

Le quotidien francilien évoque aussi l’état de forme du groupe de Luis Enrique à trois jours d’affronter Arsenal en Ligue des champions. Selon Le Parisien, Gianluigi Donnarumma ne se ressent plus de la gêne à la cuisse contractée face à Brest. Le gardien du PSG est apte pour le déplacement en Angleterre. Touché à une cheville contre Reims, Vitinha « n’inspire, lui non plus, pas grande inquiétude quant à son retour dans le groupe. » Touché contre Gérone, Marco Asensio est aussi sur la voie du retour, assure le quotidien francilien. « Ce pourrait également être le cas de Nuno Mendes, si celui est remis ce dimanche matin pour la dernière séance d’entraînement au Campus du syndrome viral qui l’a privé de la rencontre face à Rennes. »

De son côté, L’Equipe évoque aussi l’état de santé de Gianluigi Donnarumma. Touché à la cuisse lors de la victoire du PSG contre Brest (3-1, 14 septembre), l’international italien a reçu des soins pendant une dizaine de jours. Il a repris l’entraînement collectif depuis jeudi et il a effectué l’intégralité des séances, sans apparaître sur la retenue, avance le quotidien sportif. « Contre Rennes, Donnarumma a été laissé au repos à titre préventif, dans la droite ligne de la gestion des blessures cette saison (prudence maximale). » L’Equipe assure qu’hier, la décision de sa présence contre Arsenal n’était pas encore actée. « Il est rétabli, mais une légère incertitude demeurait sur sa capacité à être à 100% opérationnel. Avec quatre jours de plus par rapport aux matches face aux Bretons, la tendance était toute fois favorable. » La tendance appelle même à le voir titulaire contre les Gunners. Même si Luis Enrique n’a pas annoncé de hiérarchie au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma part avec un temps d’avance aux yeux du staff, assure L’Equipe. Victime d’une entorse à la cheville contre Reims, Désiré Doué devrait être trop juste pour mardi. En ce qui concerne Vitinha, Marco Asensio et Nuno Mendes, cela dépendra de leurs sensations dans les prochains jours, même si le PSG escomptait un ou plusieurs retours dans ce trio, conclut le quotidien sportif.