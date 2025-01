Revue de Presse PSG : Barcola vs Doué, Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 janvier 2025. Le duel entre Bradley Barcola et Désiré Doué, Gabriel Moscardo autorisé à rejoindre le Brésil U20 pour la Copa America…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le duel entre Bradley Barcola et Désiré Doué pour une place de titulaire au PSG. À l’entame de cette deuxième partie de saison 2024-2025, Luis Enrique aura le choix entre un joueur qui avait démarré l’exercice en boulet de canon et un autre qui a terminé l’année 2024 en fanfare. À l’heure actuelle, l’international français connaît un véritable coup de mou alors que l’ancien Rennais a enfin réussi à prendre ses marques au sein de sa nouvelle formation. « Il peut y avoir match entre les deux, à moins que le tacticien, pas avare d’essais en tout genre, ne décide d’associer plus régulièrement ses deux jeunes talents. » Avec 10 buts et 2 passes décisives, Bradley Barcola (22 ans) a su se montrer plus efficace lors des quatre premiers mois de Ligue 1 que durant ses deux premières saisons chez les professionnels (4 buts en 23-24, 5 en 22-23). Cependant, depuis son doublé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4) le 9 novembre dernier, l’ailier de 22 ans est victime d’un gros coup de mou, avec des dribbles et un jeu plus lisibles. Lors de ses sept derniers matches, il a été décisif qu’une seule fois. Même s’il a pris sa défense devant la presse, Luis Enrique l’a laissé sur le banc trois fois sur les quatre dernières rencontres des Rouge & Bleu. « Sans doute pour lui permettre de souffler et de recharger les accus, comme le joueur a pris soin de le faire pendant la trêve hivernale. À moins que dans sa tête, un changement de hiérarchie se soit déjà opéré… »

En effet, cette période de moins bien de l’international français correspond à l’éclosion de Désiré Doué (19 ans) au PSG. Arrivé à Paris cet été en provenance du Stade Rennais, l’international Espoir français a enfin trouvé son rythme de croisière au sein de sa nouvelle formation. Il a disputé les quatre dernières rencontre dans la peau d’un titulaire en étant décisif à cinq reprises. Son match déclic est intervenu lors du déplacement sur la pelouse du RB Salzbourg en Ligue des champions (victoire 3-0) avec un but et une passe décisive après son entrée en jeu. Libéré du poids de son transfert (50M€), le joueur de 19 ans a confirmé son embellie par la suite lors des affiches face à l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco aux postes d’ailier ou faux numéro 9. Il doit désormais confirmer sur la durée pour cette année 2025. « Depuis son intronisation, Luis Enrique martèle que ses choix sont dictés par ce qu’il voit sur le terrain. La baisse de régime de son meilleur buteur l’a logiquement conduit à revoir sa copie. Alors que Barcola empilait les buts en championnat jusqu’à début novembre, l’entraîneur parisien n’avait pas de raison de s’en passer, mais il a observé les difficultés de son joueur à faire la différence au fil des matchs. »

Avec l’incorporation de Désiré Doué dans son onze de départ au poste d’ailier gauche et le repositionnement d’Ousmane Dembélé comme faux numéro 9, le technicien espagnol a pu apporter de la variété dans son secteur offensif offrant ainsi à Paris une option supplémentaire lors des gros rendez-vous. Mais, l’association des deux Français n’est pas non plus interdit comme ce fut le cas lors du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco fin décembre. Au total cette saison, Luis Enrique a aligné ses deux joueurs à cinq reprises ensemble, avec un côté gauche occupé principalement par Bradley Barcola. « Si avec Luis Enrique, adepte de la polyvalence et des changements, on ne peut être sûr de rien, on peut toutefois compter sur lui pour ne pas faire de sentiment et laisser le moins en forme des deux sur le banc. Comme il ne se privera pas, non plus, d’associer le talent de ses deux graines de star, s’il les juge en condition », conclut LP.

De son côté, L’Equipe rapporte la convocation de Gabriel Moscardo avec les U20 du Brésil pour disputer la Copa America. Prêté au Stade de Reims où il joue très peu (4 matches disputés), le Brésilien de 19 ans a rejoint ce mardi la sélection brésilienne U20 pour participer à la Copa America de la catégorie (23 janvier au 16 février, au Vénézuela). Pourtant, l’équipe champenoise est déjà diminuée dans son entrejeu avec les pépins physiques de Yaya Fofana et Amadou Koné, absents quelques semaines. « Mais Reims a accepté de le libérer en accord avec le PSG, qui souhaite le voir enfin enchaîner plusieurs matches comme titulaire. Et le joueur a davantage de garanties de pouvoir le faire avec les U20 brésiliens, qui auront quatre à huit rencontres à disputer. »