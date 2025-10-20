Revue de Presse PSG : Bayer Leverkusen, Dembélé, joueurs français…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 20 octobre 2025. Luis Enrique ne prendra aucun risque avec ses joueurs blessés, vers un retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe pour affronter le Bayer Leverkusen, comment le PSG a francisé son effectif…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant le nombre conséquent de joueurs français utilisés au PSG cette saison. Face au RC Strasbourg et le LOSC, sept joueurs de l’Hexagone (Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Désiré Doué et Bradley Barcola étaient titulaires contre le RCSA) ont débuté les rencontres, profitant des absences et de la gestion du temps de jeu des cadres. Depuis deux ans, le club de la capitale a francisé son effectif. « Longtemps, Nasser al-Khelaifi et le club parisien ont fait dans le symbolique : une fois Hatem Ben Arfa, une fois Kylian Mbappé, une fois Christophe Galtier, pour masquer la réalité d’une identité française soluble dans le football du XXIe siècle, comme les identités nationales le sont dans les autres Championnats étrangers. Mais à Paris, se sont toujours superposés le reproche de la gestion du club par un pays étranger, le Qatar, avec une structure capitalistique, une direction politique et une direction sportive étrangères. »

En septembre dernier, Luis Campos avait expliqué ce virage, en évoquant la venue de Lucas Chevalier : « Dès qu’on peut rendre le PSG plus français, on le fait. Si un bon joueur en France a un profil qui entre avec les attentes du club et du coach, on tentera de conclure. » Un constat confirmé par Luis Enrique quelques jours plus tard : « C’était un objectif avec Luis Campos de récupérer un peu l’identité. » Dans l’équipe actuelle, le PSG a également acheté quelques joueurs importants à d’autres formations de Ligue 1 comme Lucas Chevalier au LOSC, Bradley Barcola à l’Olympique Lyonnais ou encore Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Paris a aussi fait revenir des internationaux français en Ligue 1 : Lucas Hernandez (Bayern Munich) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone). « Cela ne suffira pas à éloigner tous les reproches, tous les procès, ni ce sentiment que le PSG se sent plus une marque mondiale qu’un club français, parfois, snobant les médias traditionnels français non-détenteurs de droits, seul club de L1 à ne présenter aucun joueur en conférence de presse d’avant-match. Mais c’est tout de même le terrain qui compte, surtout quand on est champion d’Europe », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également le point sur le groupe avant le match de Ligue des champions sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi. Laissés au repos ce dimanche, les champions d’Europe s’envolent pour l’Allemagne ce lundi et s’entraîneront à la BayArena en fin après-midi. Et Luis Enrique retrouve peu à peu tous ses cadres. « Non convoqués contre Strasbourg, Marquinhos et Ousmane Dembélé, à un degré moindre Fabian Ruiz et Joao Neves, ont repris tout ou une partie des entraînements. » Plusieurs d’entre eux postulent à reprendre la compétition et pourraient faire partie du déplacement. Luis Enrique jugera en fonction des sensations de chacun et ne prendra aucuns risques inutiles.

De son côté, Le Parisien apporte de bonnes nouvelles sur Ousmane Dembélé. Éloigné des terrains depuis plus d’un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le numéro 10 du PSG s’apprête à faire son retour à la compétition. Il pourrait même être présent dès ce mardi face au Bayer Leverkusen, selon LP. Même s’il y a peu de chances de le voir débuter cette rencontre dans la peau d’un titulaire, il pourrait faire son entrée en cours de match. « L’international français a des fourmis dans les jambes et s’impatiente de pouvoir enfin étrenner ses guiboles de Ballon d’Or. » Il n’a plus joué avec le maillot parisien depuis le 30 août et un succès face au Toulouse FC (3-6) où il avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Son dernier coup d’éclat sur la scène internationale remonte à la demi-finale de Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid (4-0), le 9 juillet dernier. « Dembélé a, depuis, changé de statut, et c’est dans la peau de meilleur joueur du monde qu’il devrait revenir à la compétition cette semaine. Dans ce contexte, son dernier coup d’éclat face à Toulouse a ouvert les appétits. Charge à lui de les rassasier », conclut LP.