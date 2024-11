Revue de Presse PSG : Bayern Munich, Barcola, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 novembre 2024. Le match de Ligue des champions face au Bayern Munich, Bradley Barcola doit hisser son niveau en C1, la dernière étape de Presnel Kimpembe avant son retour à la compétition…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre une partie de sa Une au choc de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Pour espérer se relancer dans ce classement général de C1, les Parisiens doivent éviter une nouvelle désillusion. 25e au classement, les Rouge & Bleu sont pour l’instant hors des places qualificatives pour les barrages. Face à un adversaire redoutable mais qui ne tourne pas encore à plein régime cette saison, cette rencontre peut faire figure de révélateur pour les joueurs de Luis Enrique. « Ce nouveau PSG repose sur deux paris. À l’échelle du club, miser sur le développement de jeunes profils (Neves, Pacho, Doué…) dont les limites restent encore inconnues, à l’image de la trajectoire de Bradley Barcola depuis quinze mois. Au niveau de son entraîneur, croire qu’un collectif et un carcan peuvent être plus performants que des individualités, aussi douées soient-elles. Avant, du temps de son ancien régime et ses têtes couronnées, on savait que Paris avait un talent fou et la question était de savoir s’il serait en mesure de l’exploiter pleinement sur le terrain, ensemble. Aujourd’hui, on voit bien qu’il est devenu une équipe, mais on se demande s’il a les aptitudes suffisantes pour continuer de rêver plus grand. » Il est désormais temps pour ce groupe de grandir et surtout de régler la mire dans la finition. Cela fait six matches de Ligue des champions qu’un attaquant parisien n’a plus trouvé le chemin des filets. L’occasion parfaite pour que cette équipe puisse enfin sortir son match référence sur la scène européenne. « Une épreuve du feu à double tranchant, qui pourrait relancer le PSG dans sa quête continentale ou confirmer qu’il n’évolue plus dans les mêmes sphères que les favoris. »

Le quotidien sportif évoque aussi la situation de Bradley Barcola. Meilleur buteur de Ligue 1, le numéro 29 du PSG peine à montrer ses qualités en Ligue des champions, avec un seul but en 14 rencontres disputées. Dans cette compétition, l’international français doit encore passer un cap dans une équipe avec le plus grand écart entre les situations créées (7,19 xG) et son efficacité (3 buts en C1). Mais, l’attaquant de 22 ans n’arrive pas à se mettre en situation de but en LdC, comparé à la Ligue 1 (0,8xG par match en C1 contre 0,16xG en L1). Plus difficile à trouver sur le terrain en raison d’un marquage plus serré, le meilleur buteur de la saison doit également apporter de la variété à son jeu. Mais il doit surtout trouver de l’efficacité dans ce type de compétition où les occasions nettes se font rares. Si Vitinha et Luis Enrique ont calmé le jeu en conférence de presse sur le manque de statistiques du Français en C1, « il est difficile de ne pas penser que le PSG a besoin d’un Barcola buteur, aussi, pour que sa saison européenne ne s’arrête pas en janvier. »

Dans L’Equipe, il est également question du retour de Presnel Kimpembe dans le groupe du PSG. Une première pour le défenseur parisien depuis 18 mois. Ce lundi, en fin de matinée, le Titi a pris l’avion avec la délégation parisienne pour se rendre à Munich. « La dernière étape avant un retour que le joueur espère définitif. » Il est quasi certain que le champion du Monde 2018 n’aura pas de temps de jeu ce mardi soir à l’Allianz Arena, mais Luis Enrique a quand même tenu à amener son vice-capitaine pour ce rendez-vous important de Ligue des champions. Le défenseur de 29 ans est capable notamment d’apporter son vécu. Depuis plusieurs semaines, Presnel Kimpembe trouvait le temps long, lui qui a repris régulièrement les séances collectives depuis le mois dernier. « Il n’a jamais lâché. Même quand il a évoqué une rechute en début de saison, il était touché mais il a toujours gardé le même état d’esprit. Il disait : ‘C’est la vie, il y a pire que moi, je vais me battre et je vais revenir.’ Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle La Force depuis tout petit », a expliqué Dida Diafat, onze titres de champion du monde de Boxe Thaïlandaise à son actif, qui a connu Kimpembe à huit ans. Désormais, l’enjeu principal pour l’international français sera de retrouver la compétition et des sensations d’ici la fin de l’année. « Pour le staff parisien, le retour de Kimpembe, associé à celui à venir de Lucas Hernandez, offrira des solutions pour muscler l’animation défensive, où la charnière composée par Marquinhos et Willian Pacho s’est imposée depuis le début de saison comme la paire n° 1 dans l’esprit de Luis Enrique », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Avec seulement quatre points en quatre matches, les Rouge & Bleu espèrent enfin se relancer dans la compétition. « Pour gagner à Munich contre le Bayern, ce qui constituerait un gros coup, un énorme même face au leader invaincu de la Bundesliga, chacun se tord en conjectures, imaginant enfin Bradley Barcola inscrire son deuxième but en C1, Ousmane Dembélé ne plus viser les pigeons, un faux 9 qui deviendrait une vraie gâchette, ou encore croire au retour miracle de Gonçalo Ramos absent des terrains depuis le 16 août. » Le PSG devra également contenir les vagues bavaroises avec un Harry Kane déjà auteur de 14 buts cette saison en 11 matches en Allemagne. Face à un adversaire comparable, le PSG avait affiché de grosses difficultés contre Arsenal, notamment dans le secteur défensif. Les Parisiens devront donc d’abord penser à bien défendre puis ensuite améliorer leur finition. « Si l’affaire capote encore, Paris ne sera pas éliminé de cette première phase mais devra réaliser une sorte de sans-faute à Salzbourg, contre Manchester City au Parc des Princes et à Stuttgart pour décrocher ces 16e de finale déguisés. Pour s’éviter ce finish irrespirable, pour montrer qu’il grandit et apprend, le Paris de Luis Enrique doit montrer des preuves. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Bradley Barcola. Si l’attaquant du PSG plane sur la Ligue 1 avec 10 réalisations, en Ligue des champions l’histoire est différente. L’international français comprend qu’il est devenu le danger à surveiller, comme il l’avait récemment expliqué en interview : « Je commence à bien le voir. Les équipes viennent à deux, voire trois défenseurs sur mon côté, c’est beaucoup plus compliqué. » Neuf mois après son premier but en C1, face à la Real Sociedad en huitièmes de finale (2-0), le numéro 29 des Rouge & Bleu espère retrouver le chemin des filets. Le PSG aura besoin de ses joueurs offensifs pour régler son souci d’efficacité dans la compétition. En quatre matches de LdC cette saison, les joueurs de Luis Enrique ont tiré 84 fois au but pour seulement trois petits buts. « Des chiffres à peine croyables qui traduisent bien le manque d’efficacité et l’absence de réussite des attaquants parisiens lorsque le niveau s’élève. »

L’ancien Lyonnais travaille dans l’ombre pour apporter sa bonne dynamique en Ligue des champions. Il sait que ses performances sont épiées et qu’il peut faire face aux critiques. « Après Newcastle, l’an dernier, il avait ressenti le besoin de se poser avec sa famille pour remettre à plat certaines choses. Il a organisé sa vie, depuis, pour éviter que les échecs ne viennent transpercer sa bulle de tranquillité. En restant ce jeune homme casanier, d’abord, puis en essayant de restreindre son cercle le plus proche. » Après les vacances d’été, Bradley Barcola s’était mis en tête d’être plus tueur face au but. L’international français ne se met plus de pression et a préparé ce match face au Bayern Munich avec la même rigueur, convaincu que ses efforts finiront par payer.