Revue de presse PSG : Bernat, Pochettino, Mbappé, stage…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1er juin 2021.

“Cinq mois après son arrivée, à quoi joue Pochettino ?” demande Le Parisien. “Le silence du coach, ouvert à des négociations avec d’autres clubs, interroge l’environnement du PSG. Personne ne sort gagnant de ce flou actuel“, estime Dominique Sévérac. “Tout pourrait être plus simple avec un Pochettino qui sortirait de son silence pour démentir les bruits qui le ramènent à Tottenham ou le propulsent au Real Madrid. […] Le coach a aujourd’hui des exigences sur le marché des transferts qui ne sont pas satisfaites à ses yeux. Il aimerait des garanties. Sans compter que Mbappé n’a pas prolongé. Ce dossier primordial crée des crispations internes. […] L’entourage du technicien explique également que l’organisation du club l’a déçu et qu’il s’attendait à une structure plus solide, plus professionnelle. […] Un départ de Pochettino serait vécu comme une bombe au siège. Si l’image de l’Argentin est en train de s’abîmer par cette valse-hésitation, celle du PSG également, institution qu’on semble pouvoir quitter comme ça, autant par dépit que pour viser plus haut ou mieux dans l’esprit du partant. En redonnant les données du problème (dimanche soir), Leonardo ferme autant la porte qu’il l’ouvre, en rappelant que les deux ans de contrat ont un prix qu’il faudra payer si un concurrent le convainc de s’asseoir sur son banc de touche.“

Dans L’Equipe, il est question de l’important Juan Bernat (28 ans, sous contrat jusqu’en 2025) pour qui la saison s’était achevée le le 16 septembre 2020 à cause d’une grave blessure. “Opéré en septembre du genou gauche puis victime d’une infection, le latéral du PSG peine à revenir. Mais pas au point de s’inquiéter pour la saison prochaine”, explique le journal sportif. “Son souci de cicatrisation a pu retarder un peu son processus de réhabilitation mais il n’y a aucun souci pour la saison prochaine, sinon il n’aurait pas prolongé“, raconte l’un de ses proches. Une place de n°1 l’attend dans le couloir gauche où ses suppléants, cette saison, ont tous montré des limites. Même si ce n’est pas sa priorité du mercato estival, le PSG ne s’interdit pas cependant de recruter cet été, s’il le peut, un défenseur polyvalent pouvant évoluer latéral gauche et défenseur central, au cas où…”

Après une fin de saison intense, les joueurs du PSG – qui ne seront pas concernés par les compétitions internationales – reprendront le chemin de l’entraînement le 5 juillet prochain afin de préparer le prochain exercice 2021-2022. Et comme le rapporte L’Equipe, le club de la capitale réfléchit à l’organisation d’un stage en Europe pendant le mois de juillet. Un stage qui devrait avoir lieu pendant la deuxième quinzaine, soit avant le match du Trophée des Champions face au LOSC (1er août). Le quotidien sportif indique également que le club de la capitale pourrait disputer quatre matches amicaux pendant ce mois de juillet. “Là aussi, les réflexions avancent et les dates et adversaires se dessinent.” Il pourrait y avoir des retrouvailles avec le Bayern. Et puis il y a les Bleus. “Face aux Gallois demain, Benzema, pour son retour en sélection, devrait former une attaque de feu avec Griezmann et Mbappé. Reste à savoir dans quelle animation”, écrit le journal sportif.