Revue de presse PSG : blessés, mercato, suite de la saison…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 novembre 2025. L’hécatombe de blessures au sein du PSG, quelles solutions pour la gérer ? Faut-il s’inquiéter pour le PSG ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les solutions pour gérer la cascade de blessures que subit le PSG depuis le début de la saison. Amoindrie, cette équipe-là ne peut plus répondre athlétiquement. Bien au-delà des cas Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, le PSG va devoir gérer cette situation inédite. Changement de méthodologie, mercato actif, préparation foncière : le club de la capitale réfléchit à des solutions, lance le quotidien sportif. « Luis Enrique a usé ces deux dernières années de périodes de repos pour permettre à ses joueurs de se régénérer. Hakimi, Nuno Mendes, Barcola, Dembélé : de nombreux cadres ont bénéficié de ces séquences. Le staff peut-il offrir davantage ce type de plage de repos ? C’est une piste. Un réaménagement des séances ? Tout est sur la table. Mais quand il évoque sa « responsabilité », Luis Enrique fait référence au dialogue qu’il peut avoir avec les joueurs en marge de leur retour. Avec, dans certains cas, une volonté assumée de certains d’entre eux de rejouer vite. » Dans les prochaines semaines, l’Asturien pourrait être tenté de s’appuyer plus sur les datas physiques que sur le ressenti des joueurs. L’enjeu pour le staff sera aussi de redonner une fraîcheur mentale à son groupe, assure L’Equipe. Luis Enrique relevait, avec force, mardi, que la hiérarchie européenne se dessinerait « en février, mars, avril, mai ». En attendant ces échéances et compte tenu de l’état des troupes parisiennes, la solution passerait-elle par une mesure draconienne ? Avec un choix assumé, en dépit des échéances, de faire l’impasse sur certains matches pour réenclencher un cycle de préparation foncière en janvier. Ce serait un risque compte tenu des écarts minimes en Ligue 1 et de la concurrence. Mais y aurait-il un effet notable ? Avec ces nombreux absents, le PSG va-t-il se montrer actif sur le mercato hivernal ? se demande le quotidien sportif. Face à une situation inédite et une saison sans préparation, le PSG aurait-il dû anticiper en élargissant un peu plus son groupe pro ? Le staff technique ne l’a pas souhaité cet été, convaincu qu’il suffisait de petites retouches et de modifications tactiques pour alimenter la machine. Surtout, Paris n’a jamais voulu recruter pour recruter. « Le constat n’a pas changé. Le technicien reste persuadé qu’il peut atteindre ses objectifs les plus élevés avec ce groupe. Dans le passé, les équipes les plus performantes sur la durée n’ont jamais modifié en profondeur leurs effectifs. Cet hiver, Paris assurait, jusqu’à peu, ne pas vouloir se montrer actif à tout prix et souhaitait simplement rester attentif au marché. » Dans ses discussions privées, la direction semble tout de même orienter ses recherches vers un ailier, avance L’Equipe.

Le quotidien sportif parle aussi du casse-tête de Luis Enrique avec les nombreuses blessures des joueurs du PSG depuis le début de la saison. Blessé contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait être absent au minimum six semaines, ce qui lui laisse l’espoir de disputer la CAN avec le Maroc, mais pas au PSG de le revoir avant la fin du mois de janvier, indique L’Equipe. Le défenseur va devoir être patient. Il devra faire surveiller l’évolution de sa cheville dans les prochaines semaines. Si l’hypothèse d’une opération a été écartée, elle pourrait revenir sur la table suivant la cicatrisation de la blessure. Sa reprise à la compétition en dépend également. Cette indisponibilité jusqu’à la trêve hivernale rejoint celle de Désiré Doué. « Pour Dembélé, le délai pourrait être moins long. Le Ballon d’Or s’était plaint de douleurs à un mollet dimanche, mais il avait pu s’entraîner normalement lundi et des examens n’avaient rien révélé. Il a joué strappé et s’est finalement donné « une lésion » dont le grade n’a pas été communiqué, qui l’a obligé à sortir dès la 25e minute de jeu mardi. Il ne sera pas de retour avant la fin novembre et c’est désormais le temps des questions. » Elles concernent autant ce que le PSG a fait de mal ou de moins bien pour en arriver là que ce qu’il va devoir faire désormais pour composer sans un tiers de ses joueurs de champ dans une période où sa dynamique est compliquée, lance le quotidien sportif. Depuis le début de la saison, sur ses quinze rencontres en Ligue 1 et Ligue des champions, Paris n’a été au complet qu’une fois. Cela l’empêche de relancer une dynamique, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient également sur les très nombreux blessés au sein du PSG et se demande s’il faut s’inquiéter pour le club de la capitale. Les Parisiens sont émoussés, fatigués, parfois épuisés, à l’image de la sortie de Fabián Ruiz, terriblement marqué par les efforts. Mais après 16 rencontres ce n’est pas le présent exercice qui leur ronge de l’énergie. C’est l’accumulation des matchs et des faibles temps de repos, avance le quotidien francilien. « Bradley Barcola, qui manque encore plus de lucidité que d’habitude dans ses choix, reste sur 86 matchs disputés (tout ou partie) lors des 90 derniers de son calendrier personnel (PSG + équipe de France). À 23 ans mais aussi à 18 ans ou à 30 ans, un tel rythme reste insoutenable. » Les champions d’Europe, engagés dans un grand huit permanent, sont rattrapés par un cercle vicieux : ils ont trop joué donc ils se blessent, obligeant les éléments valides à davantage jouer, au risque de tirer la langue ou de finir par… se blesser. Barcola entre typiquement dans cette catégorie, palliant depuis la reprise en août les forfaits successifs de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et les alertes musculaires concernant Khvicha Kvaratskhelia ou Kang-In Lee, analyse Le Parisien. Si certains affichent globalement le même niveau de performance que la saison passée — Pacho, Hakimi, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué —, les pépins physiques multiples et éclatés, touchant autant les défenseurs que les milieux ou les talents de devant ne permettent pas de dégager une homogénéité athlétique, estime le quotidien francilien. « Sans se lancer dans le jeu des comparaisons, la blessure d’Achraf Hakimi impacte, très certainement, le plus durement le collectif parisien, en raison de sa durée d’absence (au moins six semaines) et de son rôle dans l’équipe. » Pour remplacer l’international marocain, les alternatives se nomment Warren Zaïre-Emery, João Neves, Senny Mayulu, des milieux de formation, ou les défenseurs centraux Illia Zabarnyi et Marquinhos, capables de dépanner par intermittence. « La question d’un renforcement de l’effectif parisien cet hiver revient indéniablement sur le tapis. Avant d’affronter le Bayern Munich et alors qu’ils venaient de perdre Désiré Doué pour six semaines, au moins, les dirigeants n’envisageaient pas de se précipiter lors du prochain marché des transferts. » Ces trois blessures peuvent-elles pousser le PSG à changer de stratégie ? En l’état, ce n’est pas le cas et la direction sportive s’en tient, pour le moment, à son plan initial qui consiste à ne pas empiler les joueurs au sein du groupe champion d’Europe. Cela ne signifie pas, non plus, qu’il n’y aura pas de renforts à l’hiver 2026. Le PSG reste toujours en éveil, à l’affût des opportunités de marché et d’un bon coup qui pourrait se présenter. Mais Luis Campos et Luis Enrique n’agiront pas dans l’urgence, même si, de l’extérieur, la situation peut paraître inquiétante, conclut Le Parisien.