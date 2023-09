Revue de presse PSG : Bleus, Zaïre-Emery, Navas…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 8 septembre 2023. La victoire de la France avec un Kylian Mbappé décisif, la première de Warren Zaïre-Emery avec les Espoirs, Keylor Navas qui devrait rester à Paris…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient évidemment sur la victoire de l’équipe de France face à l‘Irlande (2-0) pour le compte de la cinquième journée des Éliminatoires à l’Euro 2024. Le quotidien sportif estime que les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas « bouleversé le Parc des Princes d’un bout à l’autre de la soirée pour quelques raisons majeures : il faisait une chaleur à ne pas mettre un pied dehors, l’Irlande a passé son temps à se regrouper très vite derrière le ballon et à y rester. » Vincent Duluc estime que Kylian Mbappé n’était pas dans le meilleur soir de sa vie, même s’il est impliqué sur les deux buts. Passeur décisif pour Aurélien Tchouaméni, puis la frappe contrée de l’attaquant du PSG a été reprise par Marcus Thuram, qui a inscrit son premier but en Bleu.

Le quotidien sportif revient également sur la première de Warren Zaïre-Emery sous le maillot des Espoirs français. Le titi du PSG avait même vu Thierry Henry lui confier le brassard de capitaine. L’Equipe indique que le champion du monde 98 aurait pu confier le brassard à d’autres joueurs comme Lukeba ou Kalimuendo, mais il a préféré le jeune milieu de terrain parisien (17 ans). À l’issue de la rencontre, le sélectionneur des Bleuets a expliqué son choix. « Pourquoi je l’ai choisi ? Pour voir s’il était prêt. Il y a pas mal de choses que je voulais voir aujourd’hui, et je voulais voir si Warren était prêt pour être un capitaine. Il m’a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. On peut se dire que c’est un peu tôt… Mais on peut se dire aussi que c’est un peu tôt qu’il soit titulaire en Espoirs, et on peut aussi se dire que c’est un peu tôt qu’il soit titulaire au PSG. Moi, je n’avais aucun problème avec ça, et les membres du staff n’avaient aucun problème avec ça non plus. Je savais très bien ce qu’il avait dans la tête et ce qu’il savait faire avec ses pieds, mais je voulais savoir ce qu’il avait dans le ventre. Il a bien répondu. » Le quotidien sportif note que Thierry Henry, pour lui faciliter les choses, l’a fait jouer comme au PSG, en numéro 8.

A voir aussi : Didier Deschamps ouvre la porte à Warren Zaïre-Emery

Et sa performance a été à la hauteur de son début de saison au PSG. Il a pressé, il a chassé, récupéré des ballons dans les trente mètres adverses, attiré les Danois dans l’axe pour libérer son côté et facilité la relation Gusto–Barcola, dans le couloir droit. « Il a été dans le coup des deux premiers buts, indirectement et d’un peu loin certes, dans la récupération sur le premier et dans le gain d’une touche sur le second, mais ce n’est pas un détail, c’est son jeu et c’est sa force de maintenir l’adversaire dans son propre camp. » L’Equipe explique que son sélectionneur ne lui a pas fait un cadeau en le désignant capitaine. L’intérêt était ailleurs. « Lui faire gagner des années en quelques mois, l’ouvrir aux autres, le décomplexer, le valoriser, le responsabiliser, montrer aux autres qu’il est exemplaire et qu’il est l’homme à suivre, et peu importe qu’il soit de 2006.«

De son côté, le Parisien revient aussi sur la victoire de l’équipe de France contre l’Irlande hier soir (2-0). Le quotidien sportif estime que les Bleus, jusqu’à leur deuxième but, n’ont pas vraiment connu de temps forts et aucun temps faible. Devant le bloc bas irlandais, les Bleus ont tourné en rond, sans changement de rythme ni accélération, seulement réveillés par les dribbles d’Ousmane Dembélé. Le joueur du PSG « les a presque tous réussis pour rater le geste d’après, le centre, la course, la remise. C’est un ailier qui crée un énorme désordre qu’il range lui-même. » Son compère de l’attaque parisienne, Kylian Mbappé, n’a rien pu réaliser non plus de magique. Il lui a manqué des jambes et du mouvement autour de lui, avance Le Parisien. Kylian Mbappé, même s’il est impliqué sur les deux buts, n’a pas été très adroit ni toujours inspiré, juge Dominique Sévérac.

Le quotidien francilien revient également sur la première de Warren Zaïre-Emery sous le maillot des Espoirs. Convoqué par Thierry Henry, le titi du PSG s’est vu confier le brassard de capitaine par son sélectionneur dès sa première sélection. Il est ainsi devenu le plus jeune capitaine des Bleuets (17 ans et 183 jours) depuis 30 ans. Le Parisien estime que Zaïre-Emery marche à plein régime en ce début de saison, lui qui était titulaire lors des quatre matches du PSG lors de cet exercice 2023-2024. Il ne s’attendait sans doute pas à bénéficier d’un aussi gros temps de jeu avec le PSG et « encore moins à être désigné capitaine de l’équipe de France Espoirs par Thierry Henry. » Le quotidien régional estime qu’avec ses temps de passage, on peut parler de phénomène. « Si la France possède un prodige en attaque depuis 2017 avec Kylian Mbappé, elle a peut-être trouvé son crack au milieu avec Warren Zaïre-Emery. Annoncé comme un futur grand depuis quelques années, il justifie pleinement les espoirs placés en lui. » Le Parisien souligne que pour ses débuts avec les Espoirs, il n’a pas paru impressionné ou inhibé par le fait de porter le brassard. Il s’est battu comme un lion à sur chaque action en exerçant un pressing haut comme l’avait demandé son sélectionneur. « En chipant le ballon dans les pieds d’Elias Kristensen, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est à l’origine du premier but tricolore. » Même s’il n’est pas apparu trop émoussé physiquement, WZE devra sans doute digérer l’enchaînement des matches avec notamment les matchs de Ligue de Champions, avance Le Parisien. Sorti à 20 minutes de la fin, il a reçu une standing ovation du public présent en nombre (15 000) pour assister à la première de Thierry Henry sur le banc des Espoirs.

Dans Le Parisien du jour, il est aussi question de la situation de Keylor Navas. À un an de la fin de son contrat, et alors qu’il était annoncé partant, le portier costaricain (36 ans) devrait finalement rester au PSG en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique a partagé en interne sa satisfaction de voir Navas achever son contrat à Paris, indique le quotidien francilien. Un sujet que l’on avait traité hier sur Canal Supporters.

🔴 News : Sauf retournement de situation, Keylor Navas devrait bien rester au PSG en tant que gardien remplaçant derrière Gigio Donnarumma



Luis Enrique a partagé en interne sa satisfaction de voir Navas

achever son contrat à Paris 🧤🇨🇷



[Le Parisien] pic.twitter.com/r9jzbi79t0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 7, 2023