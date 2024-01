Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 janvier 2024. Le PSG qui creuse l’écart en tête de la Ligue 1, Bradley Barcola enchaîne les bonnes prestations, un trio d’attaque flamboyant…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Lens hier soir (0-2) qui lui permet de creuser l’écart en tête de la Ligue 1. « Dans un stade Bollaert fidèle à sa réputation, ce fut une belle soirée de football, mais les joueurs de Franck Haise n’ont jamais tiré profit de leurs temps forts pour espérer étirer un peu plus leur invincibilité à domicile face au club de la capitale, impitoyable pour lui donner la leçon et prendre le large en tête de la L1. » Le quotidien francilien explique que dans des conditions difficiles, les joueurs du PSG ont répondu présent et inversé le rapport de force, « à l’image d’un Danilo Pereira d’abord en souffrance, au point de concéder le penalty, puis souverain dans sa surface. » L’expulsion de Gradit juste avant la mi-temps, aurait pu sceller le sort du match, mais les Lensois sont restés dans le match et ont réussi à se procurer plusieurs occasions. « Même en supériorité numérique, Paris a dû s’employer, incapable de tuer le match sur ses propres occasions. Cela a permis à Luis Enrique de prolonger le « test » : ses joueurs ont dû batailler sans relâche, ce qu’ils ont fait, même s’ils avaient l’avantage du nombre. Avec un milieu d’une générosité exemplaire, un Vitinha total et un Manuel Ugarte retrouvé. Sans oublier une défense remarquable dans un dernier quart d’heure au couteau, où le PSG a privé Lens de la moindre situation de frappe malgré sa furia intense. » Avec ce succès et les défaites de Nice et Monaco, le PSG compte huit points d’avance sur les Niçois, neuf sur Brest et dix sur les Monégasques. L’Equipe estime que plus personne ne semble aujourd’hui en mesure de disputer le titre au PSG. « La meilleure manière d’aborder son rendez-vous en C1 avec sérénité. Un mot pas si courant dans le langage des champions de France« , conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque également la victoire du PSG sur la pelouse de Lens qui lui permet de prendre le large en tête de la Ligue 1. « À un mois tout pile de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad, commençons par noter le positif. Oui, le PSG a rempli sa mission en venant s’imposer à Lens, une terre sur laquelle il n’avait plus gagné depuis dix ans. Oui, il est sorti vainqueur de son premier choc de l’année 2024 qui avait véritablement valeur de test en vue des prochaines échéances. » Malgré cette belle victoire du PSG, il paraît encore prématuré d’avancer que cette équipe est prête pour les échéances à venir et qu’elle progresse à vitesse grande V, lance le quotidien francilien. « Cette soirée nordiste avait d’ailleurs bien mal démarré. On a bien cru pendant quelques secondes que les Parisiens étaient retombés dans leurs travers habituels au cours des soirées qui comptent et qu’ils avaient repris leurs sales habitudes lorsque Danilo est venu percuter Elye Wahi dans la surface de réparation dès la 5e minute. » Mais le penalty de Przemyslaw Frankowski arrêté par Gianluigi Donnarumma a fait office de tournant dans cette rencontre, avance Le Parisien. « Sans être réellement impressionnants dans le jeu, ni autoritaires, les partenaires de Kylian Mbappé ont pu se rendre la fin de première période plus facile sous l’impulsion de ses individualités, notamment, d’un Manuel Ugarte retrouvé au milieu de terrain et beaucoup plus impactant à la récupération que ces dernières semaines, et d’un Bradley Barcola virevoltant. » Ce PSG-là est encore loin d’être une machine de guerre collective, prête à rouler sur tout ce qui bouge, estime le quotidien francilien. « À un mois de recevoir la Real Sociedad, Paris se rassure mais est encore loin de faire forte impression« , conclut Le Parisien.

L’Equipe fait aussi un focus sur le très bon match de Bradley Barcola. Le quotidien sportif estime que le numéro 29 du PSG « a mis le RC Lens à genoux en 45 minutes. » Il a ouvert le score après avoir été lancé en profondeur par Kylian Mbappé, avant de faire expulser Jonathan Gradit. Si ses statistiques demeurent encore largement perfectibles (deux buts et trois passes décisives en dix-neuf matches toutes compétitions confondues), il est devenu un joueur clé de Luis Enrique, qui l’a titularisé lors des quatre derniers matches de championnat, mais également lors du Trophée des Champions et à Dortmund dans le match capital pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, note le quotidien sportif. Soutenu par son entraîneur, l’ancien lyonnais semble de plus en plus épanoui, mieux intégré au jeu du PSG et plus prompt à se lâcher, souligne l’Equipe. « Ses performances convaincantes couloir gauche doivent soulager Luis Enrique, car elles valident sa décision d’installer Kylian Mbappé dans l’axe. Si Barcola n’avait pas répondu présent, l’entraîneur aurait peut-être replacé son meilleur buteur sur le flanc gauche. » Le quotidien conclut en expliquant que Bradley Barcola devra répéter ce genre de prestation en Ligue des champions.

Le Parisien fait lui un focus sur le trio d’attaque du PSG, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. « Alignés pour la cinquième fois d’affilée en attaque, les trois joueurs offensifs parisiens apportent de vraies garanties pour la suite. » Outre le match contre Dortmund et le 32es de finale de Coupe de France contre l’US Revel, Luis Enrique a toujours titularisé ce trio d’attaque depuis le match contre Le Havre le 3 décembre. Entre Kylian Mbappé et Bradley Barcola, l’entente mérite d’être améliorée mais les deux hommes ont des bases solides et se trouvent. Hier soir contre Lens, ils ont échangé 17 ballons. « Outre les statistiques, les deux garçons ont donné le sentiment de savoir comment alterner leur positionnement, sans jamais se marcher sur les pieds, tout en étant complémentaires. Dans cette position d’attaquant de pointe avec une liberté totale, Mbappé paraît trouver ses marques depuis le début de l’année après une prestation convaincante face à Toulouse lors du Trophée des champions (2-0, le 3 janvier). Il décroche, dévie, accélère et touche beaucoup plus de ballons. Mais il est surtout décisif. » Même sans faire un match de très haute volée, cette attaque donne de vrais gages pour la suite et surtout de l’équilibre à une équipe qui en a régulièrement manqué dans la première partie de saison, conclut Le Parisien.

Comme après chaque journée de Ligue 1, l’Equipe dévoile son équipe type. Dans celle de la 18e journée, il y a deux joueurs du PSG. Kylian Mbappé et Bradley Barcola.