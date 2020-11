Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 novembre 2020, lendemain de match nul 2-2 contre les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes.

“Le PSG a été accroché et pourrait se voir rejoint en tête du classement par Lille s’il l’emportait aujourd’hui à Saint-Etienne. Bordeaux a ouvert le score dès la 10e minute sur un but contre son camp du jeune Thimothée Pembele, pour sa première titularisation, puis Paris a marqué deux fois par Neymar sur penalty (27e) et Moise Kean (28e), Yacine Adli, formé au PSG, égalisant pour Bordeaux d’une belle frappe enroulée (60e)”, résume l’AFP.

“À la qualité de jeu discutable depuis plusieurs matches s’est ajoutée hier l’insuffisance du résultat. Thomas Tuchel se serait bien passé d’un nul à quatre jours d’un déplacement crucial à Manchester”, commente le JDD. “Le PSG a un double défi à relever : l’emporter à Old Trafford pour garder la main sur son destin européen, mais aussi améliorer le contenu après sa bouillie servie contre Leipzig. Sans Navas au repos ni Marquinhos blessé, Di María (payant sa colère du milieu de semaine ?) et Icardi entrés en jeu, l’équipe a retrouvé du contrôle en présence de Verratti, et annulé l’avance bordelaise grâce à Neymar puis Kean. Son 100e but parisien a été refusé à Mbappé. Ensuite, Ben Arfa a brillé (deux passes décisives), Paris s’est relâché et l’aurait payé davantage sans un Rico attentif. La pression sera très élevée dans le nord de l’Angleterre.”

“En cet automne 2020, le PSG ne possède plus vraiment de marge sur ses adversaires, sans doute l’un des nombreux effets du Covid. Il s’accroche comme il peut en Ligue des champions en ne restant sûr de rien“, écrit Dominique Sévérac dans Le Parisien après ce premier nul de la saison. “Il y a ce que la défense parisienne ne propose plus — une solidité, une fermeté dans les duels, des déplacements intelligents — mais aussi tout ce que l’attaque ne réussit plus avec un nombre de choix peu inspirés de Neymar et une faculté à ne pas cadrer de Mbappé assez sidérante. Les deux phares de la nuit parisienne avancent comme deux loupiotes en ce moment, entamés dans leur physique ou leur confiance, c’est selon mais au final, ça cloche. L’édifice chancelle.“

Hier, Timothée Pembélé (18 ans) a disputé son premier match de Ligue 1. “Malgré un but contre son camp, il s’est bien repris”, juge le journal francilien. “Comme une jolie coïncidence, Tanguy Kouassi a ce samedi connu de son côté ses toutes premières minutes de jeu avec le Bayern. Forcément, la question d’une prolongation de contrat de Pembélé qui a signé pro fin 2017 jusqu’en 2021 se pose. En février dernier, il confiait que son objectif était “de rester le plus longtemps possible au PSG”. Ce samedi de novembre, il a franchi une marche de plus vers son rêve.”

Les notes du Parisien pour les joueurs du PSG : Rico : 5,5. Florenzi : 4,5. Pembélé : 5,5. Kimpembe : 4,5. Bakker : 4. Verratti : 5,5. Paredes : 5. Rafinha : 6. Mbappé : 4,5. Kean : 5. Neymar : 5,5.

pour les joueurs du PSG : Rico : 5,5. Florenzi : 4,5. Pembélé : 5,5. Kimpembe : 4,5. Bakker : 4. Verratti : 5,5. Paredes : 5. Rafinha : 6. Mbappé : 4,5. Kean : 5. Neymar : 5,5. Les notes de L’Equipe pour les joueurs du PSG : Rico : 6. Florenzi : 4. Pembélé : 5. Kimpembe : 5. Bakker : 4. Verratti : 5. Paredes : 5. Rafinha : 6. Mbappé : 3. Kean : 7. Neymar : 6.

“Entraînant pendant une heure puis déliquescent, le PSG a concédé le nul devant Bordeaux. La période trouble continue alors que Manchester arrive…“, publie L’Equipe. “Comme contre Monaco, Paris est brutalement paru complètement hors du coup. Incapable de répondre sur le plan athlétique. […] Dans le dernier quart d’heure, entre précipitation et perte de lucidité, Paris a sombré dans le grand n’importe quoi, la déliquescence athlétique s’accompagnant d’un renoncement tactique, prouvant que son 4-4-2 est incompatible avec un physique incertain. Le PSG s’en tire même à bon compte vu les trois situations brûlantes de Bordeaux dans les dernières minutes, en particulier ce duel perdu par De Préville seul face à Rico (86e). La répétition de ces situations inquiétantes – Monaco, Leipzig, Bordeaux – a poussé Tuchel à renier ses principes en fin de soirée et à pointer ses joueurs devant la presse. “Normalement je protège toujours mon équipe, a-t-il avancé. Mais, aujourd’hui, je ne suis absolument pas d’accord avec nos efforts en seconde période. On a manqué de tout.”

Enfin, cette statistique Opta : “Moise Kean est le premier joueur du PSG à marquer lors de ses trois premiers matches de Ligue 1 au Parc des Princes (4 buts) depuis Dely Valdes. L’attaquant italien a marqué sur chacun de ses quatre derniers tirs cadrés.”