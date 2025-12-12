Revue de presse PSG : Bradley Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 décembre 2025. Bradley Barcola n’a pas encore chassé les doutes, il pourrait perdre sa place de titulaire…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Bradley Barcola. Auteur d’une nouvelle prestation inaboutie mercredi soir face à Bilbao, le numéro 29 du PSG pèse trop peu offensivement depuis le début de saison, assure le quotidien francilien. « Quand Paris récite son football face à Tottenham ou Rennes, avec dix buts à la clé (5-3 puis 5-0), Bradley Barcola reste muet. Quand Paris ressort d’un nul vierge à Bilbao en Ligue des champions, personne n’a marqué évidemment mais Barcola encore « moins » que les autres. Son énorme occasion (65e) achevée sur la barre aurait changé le match. Son bilan en 2025 reste insuffisant. » Une passe décisive contre l’Atalanta (4-0), une autre contre Leverkusen (2-7) et puis c’est tout. En Ligue des champions, Bradley Barcola pèse peu, au moins statistiquement. Sa prestation à Bilbao résume assez bien le type de performance qu’il peut livrer lors des sommets européens, lance Le Parisien. « Désiré Doué a inscrit des buts importants en C1, Ousmane Dembélé aussi, Khvicha Kvaratskhelia également. Et même Senny Mayulu et Gonçalo Ramos, soit un transfuge de poste et un remplaçant très peu entrant, ont marqué à Barcelone le 1er octobre chacun un but essentiel (1-2). Barcola, c’est toujours non alors qu’il reste deux sorties de Ligue des champions en janvier pendant la phase de Ligue et un titre de plus à glaner, mercredi prochain, avec la Coupe Intercontinentale. » Il a le droit de laisser son empreinte sur l’un de ses trois rendez-vous. Mais ça fera peu. Et le doute reste permis. Son dernier but remonte au 22 novembre, en Ligue 1, contre Le Havre, souligne le quotidien francilien. Il a pourtant frappé deux fois contre la meilleure équipe de L1, Lens, mais reste muet dans les chocs nationaux – rien contre Marseille, Lille, Lyon, Rennes ou Monaco. « À San Mamés, l’international A s’est transformé quand il est passé côté gauche, intervertissant avec Khvicha Kvaratskhelia. S’il voulait prouver à Luis Enrique qu’il préfère définitivement cette aile, il ne s’y prendrait pas autrement. Ce qui est un poil agaçant si l’on se réfère au mantra collectif érigé en valeur cardinale par l’entraîneur et au regard de la concurrence. » S’il devrait être titulaire lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, sa situation pourrait se compliquer par la suite. Avec le retour de Désiré Doué, celui imminent d’Ousmane Dembélé, il s’expose à une réduction mécanique de son temps de jeu. Au début, il sera simplement victime de la rotation mais à partir de 2026, si personne n’est blessé, il risque de perdre sa place, conclut Le Parisien.

Une fois n’est pas coutume, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.





