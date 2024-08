Revue de presse PSG : Bradley Barcola, Joao Neves…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 25 août 2024. Bradley Barcola confirme sa nouvelle dimension, Joao Neves déjà décisif et recrue phare du mercato…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le début de saison canon de Bradley Barcola avec le PSG. L’ancien lyonnais confirme mois après mois qu’il a pris une autre dimension, avance le quotidien sportif. « Son match contre Montpellier, ponctué de son premier doublé en pro, témoigne de sa progression. Au point de faire oublier Mbappé cette saison ? Il faudra attendre tant le défie est immense, mais sur son évolution récente, la mue est manifeste. » L’Equipe note que le numéro 29 du PSG est doté d’une vitesse de course saisissante, il jouit d’un pouvoir d’accélération rare. « Ce qui marque, c’est sa capacité à réaccélérer avec des appuis solides », souligne le quotidien sportif. Il est en outre capable de multiplier ces sprints à haute intensité. L’Equipe estime aussi que Bradley Barcola est un bon dribbleur, lui qui a aussi déjà un geste signature. « Cette prise de vitesse d’abord, cet arrêt ensuite, le temps d’une feinte de corps, d’une reprise d’appui et d’un démarrage rapide – intérieur ou extérieur – pour laisser son adversaire sur place. » Il n’use pas de passements de jambes ou de roulettes, mais adore utiliser ce dribble pour faire la différence. « La confiance donnée par Luis Enrique et son arrivée en équipe de France vont lui permettre de développer un peu plus son arsenal créatif », estime L’Equipe. S’il a longtemps été perfectible dans la finition lors de sa formation, avec cinq buts sur ses sept derniers matches avec le PSG, Bradley Barcola témoigne du développement certain de sa technique de frappe. Avec notamment son enroulé du droit efficace, comme contre Le Havre. « Les deux frappes non cadrées contre Montpellier, dans des situations analogues, montrent qu’il dispose d’une marge de progression », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Joao Neves. Le milieu de terrain portugais, auteur de quatre passes décisives en deux matches avec le PSG, semble déjà comme chez lui au sein du club de la capitale. Pour le quotidien francilien, l’international portugais (19 ans) donne de l’envergure à la maîtrise du PSG, avec un souci permanent de construction et d’aller vers l’avant. En interne, ni Luis Enrique ni Luis Campos n’en ont douté, décidés dès le printemps à foncer sur cette pépite, avance le quotidien francilien. Le staff technique du PSG vante depuis deux sorties « son énergie positive », se félicitant qu’il ait déjà tout compris aux attentes de l’ancien sélectionneur de la Roja. Son adaptation express saute aux yeux des acteurs présents vendredi soir porte de Saint-Cloud, avance Le Parisien. « Souvent comparé à Marco Verratti il partage le défaut (relatif) du petit hibou, avec trois buts en championnat seulement la saison dernière », analyse le quotidien francilien. Il n’aura pas de mal à trouver l’inspiration puisqu’il s’ébroue juste à côté de Vitinha, passé d’une première saison à deux buts à une deuxième à neuf réalisations avec Paris, changeant également de dimension en sélection portugaise. Il devra grandir dans un contexte concurrentiel avec son compatriote, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, voire Marco Asensio ou Désiré Doué à la lutte pour les trois places de l’entrejeu, conclut Le Parisien.