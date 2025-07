Revue de presse PSG : Bradley Barcola, reprise…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 juillet 2025. Bradley Barcola s’est rendu indispensable au PSG, retour à l’entraînement à trois jours du Bayern…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Bradley Barcola. Rarement blessé, jamais suspendu, l’ancien Lyonnais établit un record au PSG avec 61 rencontres disputées cette saison (sur 62 possibles), le plus haut total jamais atteint dans une saison à Paris. Certes, le calendrier n’a jamais été aussi dense et sans fin, mais il signe un réel exploit, avance le quotidien francilien. Cette fiabilité, récompensée par la confiance de Luis Enrique, produit des étincelles. Samedi, l’international français tentera d’aider le PSG à éliminer le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Un club qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Le Parisien explique que les Bavarois ont sondé plusieurs fois l’entourage de Bradley Barcola mais que les dirigeants du PSG ont fermé la porte à double tour. « Sous contrat jusqu’en 2028, ils tablent même sur une signature de sa prolongation au cours de la prochaine saison, lors de l’exercice 2025-2026. Son dossier est en haut de la pile et chacun se montre confiant quant à une conclusion heureuse dans les prochains mois. En attendant, Bradley Barcola ne semble pas vraiment perturbé par ces avances vite avortées. » Dans une équipe où la concurrence manque à des postes clés, comme ceux de Marquinhos et Achraf Hakimi, Barcola reste un casse-tête pour Luis Enrique qui avec lui dispose de douze grands joueurs pour onze places. Attaquant de profondeur, il profite des espaces que sa formation sait se créer ou laissés par les adversaires. Face à une équipe joueuse comme le Bayern Munich, voulant donner la réplique au PSG sans les attendre comme l’Atlético de Madrid ou Botafogo, il possède une vraie chance de débuter en compagnie d’Ousmane Dembélé, autre élément frais, et de l’indispensable Kvaratskhelia, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque le retour à l’entraînement des joueurs du PSG à trois jours de son quart de finale de Coupe du monde des clubs contre le Bayern Munich. Le quotidien sportif explique que pour ce retour à l’entraînement (onze heures heure locale, 17 heures en France), il faudra surveiller s’il n’y a pas de bobos consécutifs aux huitièmes de finale contre l’Inter Miami (4-0), notamment au sujet de Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz. Le titi s’est entraîné toute la semaine dernière en salles en raison d’un coup reçu lors du premier entraînement à Atlanta alors que l’international espagnol a évolué à la cuisse gauche bandée lors de la victoire du PSG contre les Floridiens. Avec le score acquis dès la mi-temps, le staff a pu le remplacer par Warren Zaïre-Emery au retour des vestiaires. Une simple précaution afin de le ménager ou une décision contrainte liée à la douleur qui se serait réveillée, se demande L’Equipe. Réponse cet après-midi.