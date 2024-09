Revue de presse PSG : Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 4 septembre 2024. Bradley Barcola prêt à devenir un cadre des Bleus à court terme ? Warren Zaïre-Emery devrait avoir du temps de jeu lors de ce rassemblement…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa UNE sur Bradley Barcola et estime que l’attaquant du PSG peut se faire une place de titulaire en équipe de France. Le quotidien sportif pense que ses derniers mois avec le Paris Saint-Germain et ses prestations à l’Euro sont des points qui poussent pour une présence dans le onze de départ des Bleus. L’ancien Lyonnais est devenu l’arme offensive la plus menaçante à Paris avec une implication sur douze buts en 2024 en Ligue 1 (sept buts, cinq passes décisives). « De quoi pousser Didier Deschamps à changer son animation pour faire de la place au joueur de 22 ans ? En public ou en privé, le sélectionneur a toujours été très prudent sur l’éclosion de Barcola, en demandant du temps et de la patience », avance l’Equipe. Le technicien répète à qui veut l’entendre qu’il juge ses éléments sur plusieurs mois et pas simplement sur les temps forts de leur saison. C’est notamment pour ça qu’il a décidé de ne pas l’appeler en mars après quelques prestations convaincantes en Ligue des champions, indique le quotidien sportif. « Deschamps se montre aussi prudent, car il connaît la difficulté de maintenir un niveau de performance aussi élevé quand les attentes augmentent de manière exponentielle. » L’Equipe note que Bradley Barcola semble, pour l’instant, bien gérer ces nouveaux espoirs, avec un relâchement sur le terrain qui parle pour lui.

Le quotidien sportif explique aussi que lorsque Kylian Mbappé sera placé au poste de numéro 9 avec l’équipe de France, le numéro 29 du PSG aura une vraie chance d’occuper le poste de milieu offensif gauche. L’Equipe indique qu’après cinq sélections, 104 minutes de temps de jeu à l’Euro et son très bon début de saison avec le PSG, on voit déjà ce qu’il pourrait apporter à l’équipe de France. Premièrement, c’est un joueur qui aime percuter. « Il adore les espaces et quand et lorsque son défenseur se retrouve en un-contre-un, il est presque trop tard. » Autre point qui pourrait lui ouvrir les portes d’une titularisation en Bleus, il défend. « Même dans un jour où il est moins heureux dans ses choix offensifs, il continue à donner beaucoup à son équipe. Il ne se replace pas, il défend vraiment. Il a le sens du pressing. Son volume et sa générosité lui permettent de fermer son côté et de protéger son latéral », salue le quotidien sportif. Ce dernier estime aussi que l’attaquant du PSG, qu’il soit titulaire ou qu’il sorte du banc, entre très vite dans ses rencontres. « Il l’a montré à l’Euro et encore en Ligue 1, cet été avec le PSG contre Le Havre. » Point négatif de son jeu, s’il est moins explosif et fait moins de différences, il n’a pas d’alternative véritable dans son jeu pour continuer à avoir de l’influence, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le milieu de terrain de l’équipe de France et les chances de temps de jeu de Warren Zaïre-Emery lors de ce rassemblement. Avec les absences d’Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, Didier Deschamps va devoir réinventer son entrejeu contre l’Italie et la Belgique. Pour ces rencontres, deux joueurs semblent partis pour être titulaires, N’Golo Kanté et Antoine Griezmann. Pour la troisième place au milieu, Youssouf Fofana semble partir en pole position, avance le quotidien francilien. Mais lors de ce rassemblement, Didier Deschamps « ne compte pas user jusqu’à la corde sa troupe. Il va répartir les temps de jeu. » Le Parisien estime que le numéro 33 du PSG devrait débuter l’une des deux rencontres, très sûrement celle contre la Belgique. Warren Zaïre-Emery devrait être associé soit à Manu Koné soit à Mattéo Guendouzi avec Michael Olise en numéro 10. Le Parisien estime que le Manu Koné, qui possède l’habitude de jouer devant la défense, semble parfaitement complémentaire avec le titi du PSG.