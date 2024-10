Revue de presse PSG : Bradley Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 octobre 2024. Bradley Barcola possible nouveau cadre médiatique de l’équipe de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande quelles seront les nouvelles stars des Bleus dans les semaines et années à venir en plus de Kylian Mbappé. « Griezmann, Varane, Giroud et Lloris retraités des Bleus, se pose désormais la question de l’émergence de nouveaux cadres médiatiques, derrière Mbappé, pour la FFF. Barcola a le profil, pour le moment, alors que Maignan, Olise et Koundé ont le potentiel pour suivre. » Ces quatre internationaux sont ceux dont les maillots floqués à leur nom figurent parmi les plus demandés du moment, avance le quotidien sportif. En ce qui concerne le numéro 29 du PSG, qui a vu son être le plus scandé lors de l’entraînement ouvert au public samedi, bénéficie de son très bon début de saison. « Évidemment, le fait de jouer au PSG, l’un des clubs européens à l’indice de notoriété le plus élevé, contribue à renforcer l’étoffe du joueur de 22 ans et l’intérêt qu’il suscite chez les supporters et dans les médias. Mais ce phénomène ne s’inscrira dans la durée que si l’attaquant parisien renouvelle ses performances. La saison passée, l’émergence internationale de Warren Zaïre-Emery avait soulevé un vent d’enthousiasme populaire qui s’est assez vite éteint », indique L’Equipe. Une marque partenaire de la Fédération indique que : « Tchouaméni, Barcola, Dembélé ou Koundé ont ce potentiel. L’arrêt de Griezmann est préjudiciable car lui faisait l’unanimité contrairement à Mbappé. On ressent un désamour pour Mbappé, son image ne fédère plus. On le remarque sur l’engagement autour de nos campagnes.«

