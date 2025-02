Revue de Presse PSG : Brest, Chevalier, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1er février 2025. Le PSG et le Stade Brestois ne se quitteront plus dans les prochaines semaines, la direction parisienne se lance dans le dossier Lucas Chevalier pour l’été 2025, l’avenir de Gianluigi Donnarumma incertain…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les prochaines rencontres entre le Stade Brestois et le PSG. Avant leur double confrontation pour les play-off de Ligue des champions (11 et 19 février), les deux formations s’affrontent ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est logiquement montré prudent avec les trois matches à venir face aux Brestois : « Ce sont des compétitions différentes. Ce match n’aura rien à voir. La Ligue 1 récompense la meilleure équipe. En Ligue des champions, il faut être bons deux matches. Les détails sont très importants et on peut perdre sur une erreur. Nos derniers matches contre Brest étaient différents. » Mais cette équipe bretonne réussit très bien aux Rouge & Bleu. Depuis leur remontée dans l’élite en 2019, les Pirates ont enregistré 1 nul, 9 défaites et 2 éliminations en Coupe de France. Il faut même remonter au 26 janvier 1985 pour retrouver trace d’une victoire. Le Stade Brestois n’a pas caché sa déception d’affronter une équipe française à ce stade de la compétition. « On est juste déçu de jouer une équipe du Championnat de France. Lille ou Monaco, ça aurait été pareil. On joue des Coupes d’Europe pour se confronter justement à des Championnats étrangers », a déclaré amer le coach Eric Roy. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera ensuite Liverpool ou le FC Barcelone en 8es de finale de Ligue des champions.

Le quotidien sportif s’est aussi penché sur l’un des prochains dossiers du mercato estival du PSG, le poste de gardien de but. Et le portier du LOSC, Lucas Chevalier, sera érigé comme priorité par la direction parisienne. Un article déjà traité sur notre site ici.

Reste désormais à connaître l’avenir de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat se termine en juin 2026. Ce dossier des gardiens trouve un prolongement dans l’évolution des négociations pour une prolongation du portier italien. « Alors que les deux parties avaient entamé des discussions depuis la saison dernière, tout semble aujourd’hui au point mort depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et dans l’entourage de l’ex-portier de l’AC Milan, on confirme ne pas être au courant d’une reprise ou mise à jour du dossier », rapporte L’E. Pourtant, après la victoire face à Stuttgart ce mercredi, le portier de 25 ans a déclaré sa flamme aux Rouge & Bleu : « J’espère rester et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien. J’espère continuer à bien travailler à Paris », a-t-il confié comme un message envoyé envers sa direction. Et en attendant de connaître l’évolution de la situation, l’Inter Milan reste à l’affût dans ce dossier. « L’entraîneur des gardiens du club lombard, Gianluca Spinelli, un ancien du PSG (2018-2023), aimerait recruter Donnarumma, avec qui il est très ami. Mais le passé d’ex-Rossenero du gardien pourrait constituer un blocage sérieux. »

🚨 La piste Lucas Chevalier est d’ores et déjà considérée comme un « GROS DOSSIER » au sein du PSG ! 🔥🔴🔵



[@Tanziloic] pic.twitter.com/8JtlQL2jDv — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 31, 2025

À lire aussi : Un partage des primes entre les joueurs et les salariés du PSG

De son coté, Le Parisien évoque aussi les confrontations à venir entre le PSG et le Stade Brestois. Lors des six prochains matches, les deux équipes s’affronteront à trois reprises. Il y aura même la possibilité d’une quatrième rencontre entre elles si les deux formations parviennent à se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de France. Pendant les trois semaines à venir, « les deux équipes vont chercher le meilleur plan pour contrarier l’autre et vont finir par se connaître par cœur. » Bien entendu l’intensité entre les différentes rencontres sera différente, de même que les onze de départ (Amavi, Martin, Locko, Zaïre-Emery et J.Neves sont absents dans l’immédiat). « Le premier Brest-PSG de la série ne préparera en rien une rencontre à la vie à la mort de Coupe d’Europe. » Sans surprise, le club parisien est le favori des trois rencontres mais en l’accrochant ce samedi, le SB29 peut espérer instaurer le doute dans les têtes parisiennes. « C’est le principal défi parisien de ce mois de février : il va affronter un adversaire français mais aussi l’équipe que toute la France du football aime et admire. Les Finistériens demeurent les invités surprises parmi les 24 qualifiés, la plus grosse sensation de cette saison européenne, et l’une des plus magiques de l’histoire de la Ligue des champions. »

Le quotidien francilien confirme également l’intérêt du PSG pour le portier du LOSC, Lucas Chevalier (23 ans). Ce dossier explique les raisons de la prolongation en stand-by de Gianluigi Donnarumma. D’après les informations du Parisien, le club de la capitale multiplie les contacts avec l’international français, qui devrait rapidement devenir le numéro 2 en équipe de France derrière Mike Maignan. Le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, le connaît parfaitement. C’est lui qui l’avait fait signer son premier contrat professionnel à l’âge de 16 ans. « Le patron de la direction sportive suit depuis avec assiduité l’évolution du natif de Calais qui s’est imposé dans les buts du LOSC depuis plus de deux ans. » Sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2027, Lucas Chevalier n’a pas encore tranché sur son avenir à l’été 2025. « Il est ouvert à un départ mais il n’est pas fermé à l’idée de rester une saison plus sous les ordres de Bruno Genesio. »

Pour l’instant, le portier de 23 ans ne veut pas se laisser distraire et reste focus sur les prochaines échéances de son équipe. Mais, s’il devait bouger cet été, son exigence sera de trouver une place de numéro un dans une équipe plus huppée que le LOSC. Une place actuellement occupée par Gianluigi Donnarumma au PSG. Cependant, l’avenir de l’Italien est incertain à Paris. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas voulu s’étendre sur le sujet d’une prolongation de contrat de son portier. L’entraîneur parisien est obsédé par le jeu au pied et les jeunes talents, des cases cochées par Lucas Chevalier. « La prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma n’occupait pas ces derniers temps le haut de la pile pour les dirigeants parisiens, constatant en fin d’année une baisse de ses performances. » Mais l’ancien Milanais affiche un visage plus conquérant en cette année 2025 en corrigeant ses défauts majeurs. « Donnarumma émarge à plus de 10M€ par an et ne demandera pas moins dans les négociations avec Paris. Ce point pourrait constituer un autre blocage à l’heure où le PSG va tenter sa chance pour recruter l’été prochain Lucas Chevalier, au milieu d’une forte concurrence européenne, principalement venue d’Angleterre », conclut LP.