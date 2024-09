Revue de Presse PSG : Brest, Dembélé, Skriniar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 15 septembre 2024. Le PSG renverse le Stade Brestois (3-1), le match étincelant d’Ousmane Dembélé, la prestation solide de Milan Skriniar…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à la victoire du PSG face au Stade Brestois (3-1) dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Malgré l’ouverture du score concédée sur un penalty de Romain Del Castillo, les Rouge & Bleu ont réussi à renverser la situation grâce à un Ousmane Dembélé XXL (doublé) et une réalisation de Fabian Ruiz. Avec ce quatrième succès en autant de rencontres en championnat, le club parisien récupère sa place de leader et prépare au mieux son début de campagne de Ligue des champions contre Gérone mercredi prochain. Face au SB29, le PSG a montré une certaine maîtrise défensive en concédant moins de situations dangereuses que la saison passée. Surtout, cette formation de Luis Enrique est moins souvent coupée en deux. « Même quand les Brestois sont bien ressortis et ont trouvé des espaces, le PSG n’a pas eu beaucoup à s’inquiéter » avec pourtant une charnière centrale bis (Beraldo-Skriniar).

Avant l’ouverture du score des Brestois, les Rouge & Bleu ont souffert de leur inefficacité offensive avec quelques occasions manquées et un manque d’intensité sur les ressorties de balle du Stade Brestois. Finalement, c’est sur une séquence de pressing haut que le PSG est parvenu à égaliser grâce à une tête d’Ousmane Dembélé, juste avant la pause sur une offrande de Marco Asensio (1-1, 42′). Sans Vitinha et Warren Zaïre-Emery, les champions de France en titre ont confirmé l’importance du milieu portugais dans l’entrejeu parisien « parce que la seconde période n’a pas été bouleversante, voire un peu terne, parfois, jusqu’à deux buts successifs de Fabian Ruiz, d’une frappe de loin (73e), et de Dembélé, le héros du soir (74e), moins de vingt secondes après l’engagement des Brestois », rappelle L’E. En fin de match, Luis Enrique a pu gérer l’organisme de ses attaquants avant le début de la Ligue des champions. « Barcola, par exemple, a joué quatre matches mais seulement 218 minutes sur 360 possibles avec Paris. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance XXL d’Ousmane Dembélé. Dynamiteur de l’équipe parisienne ce samedi soir, l’international français a signé un doublé et porte son total à quatre réalisations en un mois (PSG et équipe de France). Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, le numéro 10 du PSG a d’abord égalisé d’une tête piquée, un registre où on ne l’attendait pas. Puis, il a scellé la victoire des siens avec un doublé en reprenant un ballon repoussé par le gardien Marco Bizot. Si cette nouvelle tendance devra se confirmer, « elle pourrait être le signe qu’il est en train de devenir un attaquant complet. Lui qui a souvent été ramené à ses stats peut brandir son tableau de marche ce dimanche matin : en quatre rencontres avec Paris cette saison, il a systématiquement été décisif et déjà empilé 3 buts et 3 passes décisives. »

Luis Enrique a souvent pris la défense de son joueur en conférence de presse. Et pour cause, Ousmane Dembélé est l’élément qui crée le plus de danger dans cet effectif parisien. « Imprévisible, difficile à lire, il fait depuis son retour en France un malheur sur les pelouses de L1 par ses crochets, ses feintes, ses accélérations. » Mais le paradoxe se trouve dans ses gestes finaux la plupart du temps manqués. Et comme annoncé par le principal concerné en début de semaine, il a plus souvent tenté sa chance ce samedi. « Une frappe écrasée (24e), un joli tir lointain qui filait en lucarne et que Bizot va chercher (34e), un intérieur qui file hors cadre (38e) ou encore un enroulé capté par le gardien breton (61e). »

Enfin, L’Equipe souligne également la prestation solide de Milan Skriniar. Invité à quitter le club cet été, le défenseur du PSG est finalement resté et a été titulaire face au Stade Brestois ce samedi. Le Slovaque a profité des retours tardifs de Marquinhos et Willian Pacho en sélection pour connaître ses premières minutes en Ligue 1. Même si cela ne créera pas le doute dans l’esprit de Luis Enrique, l’ancien de l’Inter a livré une prestation solide. Appliqué, il a été bon dans les duels avec 7 ballons récupérés. « Mais avec l’Espagnol, le défenseur doit aussi être le premier relancer impactant, pas vraiment la qualité de Skriniar. » Ses 90 minutes ont prouvé qu’il pouvait au moins se faire une place dans la rotation parisienne.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette belle soirée du PSG au Parc des Princes avec la victoire face au Stade Brestois. Et les joueurs de Luis Enrique ont fini par régaler leurs supporters lors de ce Paris-Brest. Même si le chemin du succès a pris du temps, les Rouge & Bleu ont enchaîné une quatrième victoire de rang, soit un sans-faute dans ce début de championnat, et reprennent leur place de leader. Cette équipe affiche une énergie qui entretient l’espoir qu’un nouveau Paris est bel et bien en train de voir le jour. « Pour preuve, puisqu’on l’oublierait presque, c’est la première fois que l’équipe de Luis Enrique enchaîne deux succès de rang à domicile en Ligue 1 depuis décembre dernier. » Avant son premier match de Ligue des champions face à Gérone, cette rencontre face au SB29 va permettre aux Parisiens de savoir quoi faire et ne pas faire avant leur prochaine échéance.

« D’abord, bien sûr, être moins naïf, que ce que fut Nuno Mendes lorsque, en retard sur Ajorque, le Portugais n’a rien trouvé de mieux que déséquilibrer le Brestois en pleine surface en le retenant par le maillot. » Une faute inutile qui aura permis au SB29 de prendre l’avantage dans cette rencontre. Il faudra également se montrer plus chirurgical face au but adverse. Mais, ce PSG pourra surtout s’appuyer sur ses hommes forts comme Bradley Barcola, effacé hier soir, ou encore Ousmane Dembélé. Le numéro 10 parisien a été dans tous les bons coups. Il a inscrit un doublé ce samedi soir et a tenu sa promesse faite en début de semaine. « Pour sa première titularisation dans son nouveau costume de champion d’Europe, Fabian Ruiz avait lui marqué le but du 2-1 d’une magnifique frappe enroulée. Vivement mercredi », s’enthousiasme LP.

Enfin, le quotidien francilien fait aussi un focus sur la prestation d’Ousmane Dembélé. En début de semaine, après la victoire de la France face à la Belgique (2-0), le numéro 10 parisien, buteur ce soir-là, avait déjà annoncé la couleur : « On me dit que je suis trop généreux, que je cherche toujours à faire la passe. Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d’être un peu plus personnel. » Et ce samedi soir, Ousmane Dembélé a su se montrer plus égoïste et a terminé sa soirée par un doublé. Au Parc des Princes, les étincelles sont venues de l’ancien Rennais, qui a été dans tous les bons coups parisiens tout en harcelant sans relâche la défense brestoise. Une influence qui se lit dans les chiffres : « 7 tirs (dont 5 cadrés), 3 passes clés (la passe qui précède un tir), 5 centres. »

L’international français a surtout affiché toute sa palette, en se montrant collectif avec des centres précis, en diversifiant ses frappes et en continuant ses dribbles et crochets déroutants. « Ce Dembélé en confiance et non seulement décisif mais buteur, qu’on avait déjà entraperçu en fin de saison dernière, semble s’installer comme une valeur sûre en ce début de saison. » Il s’est montré décisif dans tous les matches de Ligue 1 (3 buts et 3 passes décisives). Cette semaine de rêve pourrait marquer le début d’un tournant dans la carrière de l’ailier de 27 ans, qui réalise son début de saison le plus prolifique. « En une saison en club, il n’a jamais dépassé les quatorze buts toutes compétitions confondues : c’était en 2018-2019, avec le FC Barcelone. Une éternité. Et s’il était enfin venu le temps de mettre à jour ce record personnel ? », conclut Le Parisien.