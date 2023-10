Revue de Presse PSG : Brest, Gonçalo Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 octobre 2023. Gonçalo Ramos a un profil unique au PSG, pourquoi l’attaquant portugais est moins efficace depuis son arrivée, un match piège à Brest…

Dans son édition du jour, l’Equipe se demande pourquoi Gonçalo Ramos est moins efficace depuis son arrivée au PSG alors qu’il performait avec le Benfica (47 matches, 27 buts, 5 passes décisives la saison dernière) ou actuellement avec le Portugal (sept buts en neuf sélections, dont trois cette saison). Cette saison, l’international portugais est en concurrence à Randal Kolo Muani pour le poste de numéro 9. « Le Français, critiqué pour son rendement, cristallise l’attention médiatique, laissant un peu plus le Portugais dans l’ombre. Pourtant, avec moins de minutes (482 contre 574), le tricolore fait mieux statistiquement (3 buts, 2 passes décisives, contre 2 buts, une passe). » Le quotidien sportif indique que même si les deux joueurs ont des profils différents, « Luis Enrique leur fait passer des consignes assez similaires : premier défenseur, dernier attaquant. Malgré son 1,85 m, Gonçalo Ramos n’est pas l’archétype du joueur qui va rester dans la surface à attendre les centres de ses coéquipiers. » L’Equipe estime que l’ancien du Benfica participe plus au jeu que Kolo Muani, semble mieux connecté avec ses partenaires, mais fait preuve pour l’instant de moins d’efficacité. « Le jeu de Luis Enrique l’oblige tout de même à s’adapter un peu. Il dispute moitié moins de duels aériens (2,51 en moyenne par match) qu’au Portugal (5,98), et se retrouve avec des distances plus importantes à parcourir ballon au pied, ce qui l’oblige à des efforts physiques supplémentaires. Ces changements conduisent à une efficacité un peu en baisse par rapport à la saison dernière« , constate le quotidien sportif. Ce dernier indique que malgré des statistiques qu’il espérait meilleures, il ne compte pas changer son jeu. En privé, il assure à ses proches que les buts vont arriver rapidement et qu’il est encore en phase d’apprentissage dans une nouvelle équipe, une nouvelle ville et un nouveau club.

Le Parisien fait également un focus sur le début de saison de Gonçalo Ramos sous le maillot du PSG. « En interne, tout va bien. De Luis Campos à Luis Enrique, du conseiller sportif à l’entraîneur, les huiles du PSG se révèlent satisfaites des premiers pas de Gonçalo Ramos. » Mais trois mois et demi après sa première titularisation lors du match d’ouverture de la saison contre Lorient, il ne s’est pourtant pas rendu indispensable à sa nouvelle équipe, estime le quotidien francilien. Même si ses deux dernières sorties sur le terrain ont davantage séduit. Tripy Makonda défend l’ancien du Benfica : « Gonçalo est jeune. Il découvre un nouveau jeu, une nouvelle exigence, celle de Luis Enrique, il y a le poids du prix de son transfert. C’est un apprentissage. » Ramos et Randal Kolo Muani sont en concurrence pour ce poste de numéro 9, mais leur profil diffère totalement. « Ils partagent la même envie de réaliser des efforts, mais s’opposent dans le style. Gonçalo Ramos s’impose dans les duels aériens, permet au bloc de jouer plus haut, peut soulager la défense sur les sorties de balle, travaille pour ses partenaires et rôde davantage que ses coéquipiers dans la surface de réparation« , analyse Le Parisien. Ce dernier estime que sur le papier, il paraît plus complémentaire de Kylian Mbappé que Randal Kolo Muani. Pour Tripy Makonda, « Kolo Muani est dans la puissance et participe énormément au jeu. Ramos est plus réfléchi et cible les espaces où il peut être utile, à l’image du troisième but contre les Italiens. Son déplacement et sa feinte de tir ont permis à Kang-in Lee de marquer. Son jeu sans ballon est super intéressant. » Un travail de l’ombre qui bonifie une équipe, mais ne permet pas d’alimenter son compteur alors qu’il n’a plus marqué depuis le 24 septembre avec Paris, conclut Le Parisien.

Le Parisien évoque également le match du PSG à Brest cet après-midi (13 heures, Prime Video). Même si le PSG a remporté ses 12 confrontations contre Brest depuis l’arrivée de QSI à la tête du club en Ligue 1, paradoxalement, c’est bien cela, Luis Enrique le sait, qui complique un peu plus sa tâche dans l’approche d’un type de rendez-vous que son équipe n’a pas toujours su gérer ces dernières semaines. « Ne pas avoir su se transcender, ou tout au moins joué, après que leur motivation a été sollicitée lors de la trêve internationale ou à l’occasion du Classico, voilà en partie ce qui explique le revers concédé au Parc des Princes devant Nice (2-3) et le nul à Clermont (0-0), alors lanterne rouge. » Le quotidien francilien explique que Luis Enrique s’attend à un match piège cet après-midi, « un match qui représente toutes les conditions pour ne pas bien faire, pour ne pas être concentré« , avançait le coach parisien en conférence de presse. « À Paris, privé de son capitaine Marquinhos mais soutenu par des clés de voûte Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery, de le faire mentir et de l’emporter pour revenir sur les talons du leader niçois« , conclut Le Parisien.