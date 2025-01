Revue de Presse PSG : calendrier, stage Qatar, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 1er janvier 2025. Le mois de janvier chargé du PSG avec l’enchaînement des matches, le stage au Qatar et le mercato…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le mois de janvier chargé qui attend le PSG entre l’enchaînement des matches, le stage au Qatar et le mercato d’hiver. Après 10 jours de congé, les Parisiens retrouveront le chemin de l’entraînement ce jeudi puis prendront la direction du Qatar dans la foulée. « Ils y combineront deux jours d’opérations commerciales et marketing au pays de leur propriétaire, pour certains de leurs sponsors, avant de défier Monaco dimanche, dans le cadre du Trophée des champions 2024 organisé par la LFP. » Cette rencontre lancera le début d’un marathon de matches lors de ce mois de janvier avec un total de six rencontres à disputer en Ligue 1 (AS Saint-Etienne, RC Lens et Stade de Reims), Coupe de France (Espaly) et Ligue des champions (Manchester City et Stuttgart).

À cela s’ajoute aussi une période de mercato hivernal qui ouvre ses portes ce 1er janvier 2025 (jusqu’au 3 février). À ce jour, deux éléments n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique : Milan Skriniar (juin 2028) et Randal Kolo Muani (juin 2028). Les deux recrues de l’été 2023 ont vu leur temps de jeu fondre lors de la première partie de saison 2024-2025. Le Slovaque a seulement disputé 5 rencontres. Si plusieurs contacts ont été noués avec d’autres clubs, aucun ne semble s’être concrétisé pour le moment. Il y a Galatasaray (Turquie), au moins un club anglais et quelques pistes en Serie A où le défenseur de 29 ans conserve une belle cote. En revanche, pour Randal Kolo Muani, beaucoup de clubs sont venus aux renseignements comme l’AC Milan, Aston Villa, la Juventus Turin, Tottenham, Leipzig, mais aussi Manchester United ou encore le Bayern Munich. Mais, selon certaines sources proches du dossier, la Bundesliga semble être la destination la plus probable pour l’ancien de Francfort. « Si le PSG parvient à faire partir ces deux joueurs ou au moins l’un d’eux, il prévoit de se renforcer, notamment en défense centrale pour trouver une doublure à Marquinhos », conclut le quotidien sportif.