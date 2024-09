Revue de Presse PSG : calendrier surchargé, Sergio Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 25 septembre 2024. Les conséquences du calendrier surchargé en Europe, un rebond au Qatar pour Sergio Rico…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux conséquences du calendrier surchargé dans le football européen. Avec la nouvelle formule de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs, la saison 2024-2025 s’allonge en termes de matches disputés. Et certains joueurs avaient tiré la sonnette d’alarme la semaine passée à l’image du milieu de Manchester City, Rodri. Et comme un symbole, l’international espagnol s’est gravement blessé au genou ce week-end lors du choc face à Arsenal (2-2). Avant ce malheureux événement, le milieu de terrain avait laissé planer la menace d’une grève des joueurs face à la cadence infernale du calendrier. Deux jours après cette intervention médiatique, « une réunion était organisée à la FIFA pour peaufiner l’organisation de la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet 2025), qui ajoutera au moins trois matches aux douze clubs européens qualifiés, en plein milieu des vacances. » Pourtant, depuis plusieurs mois, les syndicats des joueurs cherchent à faire annuler cette compétition de la FIFA et considèrent que cela fragilisera la santé des joueurs. « Une première plainte a été déposée contre la FIFA devant le tribunal de grande instance de Bruxelles par l’UNFP, la PFA, l’AIC et la FIFPro Europe, les syndicats français, anglais, italiens et l’antenne européenne du syndicat mondial. Une seconde sera déposée le 14 octobre devant la Commission européenne par les mêmes syndicats, auxquels s’ajouteront la Premier League, la Bundesliga, la Serie A et la Liga », rapporte L’E. En France, la LFP a aussi prévu de s’associer à cette plainte.

En plus de Rodri, plusieurs autres acteurs du football ont exprimé leur mécontentement sur ce calendrier surchargé comme Jules Koundé (FC Barcelone), Alisson (Liverpool) ou encore les coaches Pep Guardiola (Manchester City) et Carlo Ancelotti (Real Madrid). Car en plus de l’accumulation de matches s’ajoutent les voyages, le décalage horaire et aussi la température. Plusieurs paramètres qui nuisent à la récupération des footballeurs. La charte du football impose un cadre pour la prise de congés payés avec deux périodes distinctes : 18 jours ouvrables consécutifs minimum à l’intersaison et 6 jours ouvrables consécutifs en fin d’année civile, comprenant au moins les 24 et 25 décembre, sauf cas exceptionnels. « Dans le cas du PSG, seul club français qualifié pour la Coupe du monde des clubs, cela risque de poser problème s’il allait au bout. Ses joueurs ne pourraient pas reprendre leur activité avant le 1er août. Et la Ligue 1 devrait reprendre autour du 10. Il y aurait des sacrifiés dans l’affaire : les joueurs ou la L1. Ou les deux », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif fait également le point sur l’avenir de Sergio Rico. Plus dans l’effectif du PSG depuis le 1er juillet et la fin de son contrat, le portier espagnol devrait rebondir du côté du Qatar. En effet, le club d’Al-Gharafa serait sur le point de l’accueillir. Rien n’est encore signé et il devra encore passer avec succès sa visite médicale, un point crucial pour le gardien de 31 ans après son grave accident de cheval en mai 2023. Mais les discussions avancent bien avec le club qatari. Après avoir connu une trentaine de jours de coma et une longue convalescence suite à son accident, le Sévillan avait retrouvé le chemin de l’entraînement au printemps dernier avec le PSG. « Ces derniers mois, il attendait un signal de la part de la direction parisienne, espérant prolonger l’aventure avec les champions de France. En vain. » Le gardien espagnol ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique et de son staff, et « le président Nasser al-Khelaïfi s’est rangé à l’avis sportif de son entraîneur », relate L’E. Retourné en Andalousie depuis la fin de son aventure à Paris, Sergio Rico s’entraînait avec des préparateurs personnels dans l’objectif de trouver un nouveau club. « Les divers tests réalisés ces derniers mois ont été concluants et il a obtenu le feu vert médical pour reprendre la compétition. »

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.