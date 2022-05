Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 mai 2022. Les rôles de Luis Campos et Antero Henrique dans le prochain organigramme des Rouge & Bleu, Didier Deschamps pas inquiet pour les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Karim Benzema et le grand ménage attendu chez les Féminines du PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un point sur les rôles de Luis Campos et Antero Henrique dans le prochain organigramme du PSG. Alors que Leonardo a été démis de ses fonctions il y a quelques jours, Luis Campos sera intronisé en début de semaine prochaine. « Les derniers détails de son contrat se finalisaient ce week-end dans les bureaux du PSG. » Il devrait s’engager pour trois saisons, soit jusqu’en 2025. Le Portugais aura pour rôle de s’occuper du secteur sportif et de l’équipe première en choisissant notamment le prochain entraîneur et les futures recrues. Concernant Mauricio Pochettino, il « va être remercié avant la fin de sa dernière année de contrat et indemnisé dans ce sens », rapporte LP.

Mais, Luis Campos pourrait également compter sur le soutien d’Antero Henrique. Ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, le Portugais est actuellement le directeur de la Ligue de football qatarien. Mais il occupera désormais un rôle particulier chez les Rouge & Bleu. « Henrique va s’occuper en effet exclusivement des départs. Le but est double : il s’agit d’une charge en soi, avec la volonté d’un grand ménage. Ensuite, cette aide permettra au nouvel homme fort du secteur sportif de rester totalement concentré sur la vitrine sportive et la restructuration qu’il entend mener. » De son côté, Luis Campos aura pour mission de changer les mentalités au PSG. Avec l’effectif actuel, au minimum dix départs sont souhaités : Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Julian Draxler et Mauro Icardi sont les principaux joueurs concernés par une éventuelle vente. Reste désormais à savoir si Antero Henrique réussira cette prouesse. Par le passé, l’ancien directeur sportif parisien avait déjà réalisé quelques belles ventes à l’image des mercatos 2018 et 2019 où il avait vendu pour 200M€ au total.

Le quotidien francilien évoque également les prochaines retrouvailles entre Kylian Mbappé et Karim Benzema en Equipe de France. Depuis la prolongation de contrat du Parisien, certains médias et observateurs de football spéculent sur la relation tendue entre les deux Français, suite à la non-venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, il n’y a aucun soucis à se faire : « Chacun a ses interprétations. De ma position de sélectionneur, j’ai les joueurs en direct et je sais ce qu’il se passe. Ma priorité est l’unité du groupe. Il peut y avoir des incompréhensions. On peut tous tirer des conclusions. Mais dans la plupart des situations, ça ne reflète pas la réalité. Avec le monde connecté, tout peut aller très vite. La moindre phrase, la moindre photo et ça part très vite », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse ce samedi. Les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Karim Benzema auront lieu ce lundi à Clairefontaine.

De son côté, L’Equipe met en avant les grands changements attendus au sein des Féminines du PSG. Après une saison éprouvante sur le plan mental, une révolution est également attendue au sein de la section féminine. Entre l’agression subie par Kheira Hamraoui et la récente affaire autour du coach Didier Ollé-Nicolle, les Parisiennes ont qu’une seule chose en tête : « finir la saison pour stopper le cauchemar. » Si le club de la capitale n’a pas encore fini son championnat, avec notamment un choc face à l’OL ce dimanche soir, il est déjà tourné vers l’avenir pour entamer au mieux le prochain exercice. Sans surprise, le coach sera l’un des premiers concernés par un départ, tout comme le manager général Ulrich Ramé. « Certaines sources proches du groupe lui ont reproché son manque de tranchant, sur l’affaire Hamraoui notamment. » La coordinatrice Sophie Perrichon sera également concernée par cette vague de départs. Pour remplacer Didier Ollé-Nicolle, un nom est en tête de liste : Gérard Prêcheur. Déjà ciblé l’an passé, l’ancien coach de l’OL peut apporter sa grande expérience au groupe, « dans un rôle d’entraîneur aux pouvoirs élargis. »

Chez les joueuses, des nombreux changements auront également lieu. Le départ de la milieu de terrain, Kheira Hamraoui, « est inéluctable. » De son côté, Sara Däbritz, en fin de contrat, va également quitter le PSG pour rejoindre le rival lyonnais. Mais le dossier prioritaire du board parisien concerne la prolongation de contrat de Marie-Antoinette Katoto. À un mois de la fin de son bail, la Titi « n’a pas tranché pour son avenir, tandis que Paris lui a proposé le plus gros contrat de l’histoire de la section », rapporte L’E. L’internationale française aimerait continuer à jouer avec Aminata Diallo, autre joueuse en fin de contrat. De plus, la présence ou non de Bernard Mendy (adjoint et proche des joueuses) dans le prochain organigramme pourrait avoir son importance. Concernant l’arrivée des recrues, de nombreux noms ont circulé à l’image de Lieke Martens (Barça, libre), Khadija Shaw (Manchester City), Charlotte Bilbault (Bordeaux), Naomie Feller (Reims) et Morgan Brian (Chicago), mais le flou qui règne actuellement ralentit le recrutement.

Le quotidien sportif revient sur les propos de Didier Deschamps au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Et pour le sélectionneur des Bleus, le fait que le numéro 10 des Bleus reste en France est une bonne nouvelle pour le championnat français : « Que Kylian reste en Ligue 1 est une très bonne chose pour le football français et le rayonnement de la L1. Il n’y a peut-être plus, aujourd’hui, le décalage culturel qu’il y avait à l’époque. Partir est une option mais pas une obligation de par la qualité de la Ligue 1. Et même s’il a déjà accompli énormément de choses, Kylian est un jeune joueur (23 ans), qui pourra être amené à partir plus tard. Rester au PSG ne l’empêche pas de continuer à grandir. »