Revue de Presse PSG : Campos, Kurzawa, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 juin 2024. Luis Campos pourrait être la tête d’affiche d’un nouveau projet à l’AS Monaco, Layvin Kurzawa revient sur sa prolongation de contrat au PSG, Ousmane Dembélé remplaçant avec les Bleus…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG pourrait être à la tête d’un nouveau projet à l’AS Monaco. En vente depuis plusieurs mois, le club du Rocher est ciblé par des actionnaires saoudiens. « Le scénario est lointain, les négociations compliquées, mais il existe un monde où l’AS Monaco aurait Luis Campos comme président dans quelques mois. » Le propriétaire russe de l’ASM, Dimitri Rybolovlev, dispose de plusieurs offres, dont une venant de l’Arabie saoudite avec la volonté d’articuler le sportif autour de l’actuel dirigeant parisien. « Ces derniers mois, le rapprochement entre la Principauté et Riyad a été significatif dans de nombreux domaines. »

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Luis Campos pourrait-il quitter le PSG alors qu’une prolongation de contrat était même envisagée ? « Oui, car le conseiller sportif, passé par le club de la Principauté de 2013 à 2016, aime avoir la main sur les projets qu’il mène. Ce n’est pas le cas à Paris, où les procédés de décision sont parfois tortueux », explique L’E. À Monaco, il retrouverait un environnement familier, lui qui continue à passer une partie de son temps en Principauté et aime encore y faire ses rendez-vous. « Contacté, le Portugais n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Il devrait probablement le faire auprès de sa direction dans les prochaines heures », conclut L’E.

🚨 BREAKING : L’AS Monaco est ciblé pour un rachat par des actionnaires saoudiens, et avec comme tête d’affiche de leur projet… Luis Campos !



L’actuel conseiller sportif du PSG pourrait même devenir le prochain président de l’ASM 🤔🤔



[L’Equipe] pic.twitter.com/heSZp3RkVJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 23, 2024

À lire aussi : Mercato – Le PSG a fait une offre à Lutsharel Geertruida

De son côté, Le Parisien revient sur l’interview donnée par Layvin Kurzawa au Media Carré. Le latéral gauche de 31 ans reconnaît ne pas avoir compris sa prolongation de contrat de quatre ans à l’été 2020 avec revalorisation salariale (500.000 € par mois), alors qu’il ne jouait pas et enchaînait les blessures. « Cette prolongation, je ne l’ai pas comprise moi aussi. J’étais chez moi et, à cette époque, il y avait un transfert avorté avec la Juventus. Le jet était prêt pour Turin et mon ancien agent m’appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de quatre ans. Je me demande aussi ce qui s’est passé. Tu m’offres ça, bien sûr que je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t’augmente ? (…) Pour mes enfants et tout ce qui m’entoure, on m’offrait quatre ans. C’est de la stabilité. Mais si c’était à refaire, je ne l’aurais pas fait », a déclaré l’ex Monégasque.

Concernant l’équipe de France, le quotidien francilien donne le onze probable qui pourrait affronter la Pologne ce mardi pour une qualification en huitième de finale de l’Euro 2024. Et Didier Deschamps devrait faire quelques changements dans sa composition de départ. Premièrement, Kylian Mbappé pourrait retrouver sa place de titulaire à la pointe de l’attaque. De retour à la compétition face aux Pays-Bas (0-0), Aurélien Tchouaméni pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite aux côtés de N’Golo Kanté. Après deux matches intenses, Adrien Rabiot pourrait ainsi se reposer. L’autre incertitude concerne Ousmane Dembélé. « Il a vu son crédit entamé après deux prestations ternes. Kingsley Coman, malgré de petits soucis musculaires, possède un peu d’avance sur Randal Kolo Muani, très apprécié du sélectionneur », explique LP.