Revue de Presse PSG : Campos, Lille, Donnarumma-Chevalier, Ethan Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1er mars 2025. Pourquoi Luis Campos n’a toujours pas prolongé, le match entre le PSG et Lille, Donnarumma-Chevalier, un match dans le match, Ethan Mbappé va retrouver le PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Luis Campos et se demande pourquoi le conseiller sportif du PSG n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale. Les deux parties négocient depuis plusieurs mois et cette situation s’éternise, au point qu’aujourd’hui une certaine crispation apparaisse entre le club de la capitale et son conseiller football, lance le quotidien sportif. Le dirigeant portugais aurait montré ces dernières semaines des premiers signes de frustration. « À l’aise dans son projet parisien et désireux de prolonger sa mission, il aimerait être fixé et vite. Mais la multiplication des informations autour d’intérêts possibles de grands clubs ces derniers jours est loin d’être passée inaperçue au club. Certains en interne ont perçu ces supposées marques d’intérêt de Chelsea, Arsenal et cette offre mirobolante venue d’Arabie saoudite comme une mise sous pression. Comme si, dans l’esprit des décideurs, Luis Campos voulait accélérer le calendrier des négociations et pousser les dirigeants du club de la capitale à abattre vraiment leurs cartes. » S’il n’y a pas eu de proposition écrite faite à Luis Campos, des discussions portant sur l’aspect contractuel ont déjà été lancées. Paris entend toujours prolonger son conseiller football, mais pas à n’importe quelles conditions. En l’état, il y a un écart certain sur la dimension financière entre les deux parties. S’il y a d’autres paramètres bloquants – qui n’ont pas filtré -, l’enjeu est là, indique L’Equipe. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qui entretient des relations professionnelles avec son subordonné, n’entend pas accélérer les négociations et, conscient de la dynamique sportive actuelle, il ne veut pas briser ce cercle vertueux. « Interrogé vendredi soir, le club de la capitale précise que les « négociations sont toujours en cours » et que « le temps médiatique n’est pas le temps du club ». Ajoutant que le PSG entendait, depuis le début de saison, donner « la priorité » à « la prolongation des joueurs » avant d’enclencher une seconde phase. » Une ombre plane autour de ce dossier. Celle d’Andréa Berta. L’Italien, architecte pendant dix ans du projet de l’Atlético de Madrid, est un dirigeant demandé, lance le quotidien sportif. Certaines sources évoquent un échange direct. Démenti par le club. Un élément est clair : ces dernières semaines, Berta a multiplié les rendez-vous aux quatre coins de l’Europe, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi le choc de ce soir entre le PSG et Lille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. L’Equipe explique que « le PSG a refusé de reporter cette rencontre, parce qu’il est engagé dans une planification des temps de jeu et des énergies remarquablement pointue, et parce qu’il n’en concevait pas l’intérêt : il recevra Liverpool dans quatre jours, ne sera pas particulièrement contraint de faire tourner, et pourra même bénéficier des prudences nécessaires de Bruno Genesio autour de son équipe de départ. » Invaincus cette saison face à une équipe française, les Parisiens arrivent au pied de Liverpool sans un souci, sans un accroc. Et même sans un seul joueur blessé, souligne le quotidien sportif. Avec treize points d’avance sur l’OM à onze journées de la fin, il pourrait se permettre n’importe quoi, mais c’est exactement ce qu’il ne fera pas, d’autant que son banc, surtout en attaque et au milieu, avec le retour de Warren Zaïre-Emery, lui laisse des solutions. En défense, c’est bien moins net, surtout au niveau européen, mais on peut imaginer qu’après cinq titularisations d’affilée, Achraf Hakimi se reposera un peu, ce samedi soir, avance le quotidien sportif. « Entre ce PSG qui se bat pour rester invaincu et entretenir sa dynamique positive, avant de passer au révélateur Liverpool, et Lille qui s’accroche pour pouvoir revenir, la saison prochaine, dans une compétition qu’il n’a pas encore quittée, cette saison, la soirée ne tombe pas si mal, quand même », conclut L’Equipe.

A voir aussi : Luis Enrique : « L’équipe a une grande motivation pour montrer qu’on peut jouer contre tout le monde »

De son côté, Le Parisien évoque aussi le match entre le PSG et Lille. « Ce sera, quoi qu’il arrive, un choc d’européens qui ne dit pas son nom qu’accueillera la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir », lance le quotidien francilien. Un duel entre les deux derniers clubs français encore en lice en Ligue des champions, une sorte de combat des chefs, même si ce Paris devenu irrésistible fera office de favori face à des Lillois un poil moins résistants ces derniers temps. « À trois jours de s’en aller défier Dortmund, il n’est pas à exclure que le mur jaune sera peut-être dans les esprits nordistes, comme pourra planer l’ombre de Liverpool dans celui des Parisiens. Mais chacun sait aussi que rien d’autre que le succès ne prépare mieux aux combats à venir et n’efface aussi bien la fatigue des têtes et des jambes. » Le coach espagnol n’ignore pas, évidemment, que Bruno Genesio s’est aussi fait une spécialité de battre ses pairs hors-pair. Si la victoire face à Guardiola avec Lyon en 2018 remonte aux calendes grecques, il a cette saison pris le meilleur sur José Mourinho (Fenerbahçe), Carlo Ancelotti (Real Madrid) et Diego Simeone (Atlético de Madrid). Des victoires qui ne pèseront rien, bien sûr, ce samedi au coup d’envoi, pas plus qu’elles ne feront trembler Luis Enrique. Mais comme chaque semaine charrie la même question, qu’elle invite à dresser le portrait-robot de l’équipe capable d’infliger à Paris son premier revers sur la scène nationale, il serait malvenu d’écarter Lille de la liste des suspects, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi la rencontre spéciale pour Ethan Mbappé, qui va retrouver le PSG, son club formateur, ce samedi soir. Le Parisien indique que c’est la mort dans l’âme ou presque, le jeune milieu de terrain avait quitté les Rouge & Bleu, lui qui, dans l’intimité du Campus, avait redit en février 2024 son amour pour ce club. Un départ qu’il a aujourd’hui digéré, assure le quotidien francilien. Ce dernier explique qu’Ethan Mbappé a déjà lancé le match avec ses potes parisiens, Senny Mayulu, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Yoram Zague et Warren Zaïre-Emery. « S’il a passé les vacances de fin d’année au soleil avec certains d’entre eux, hors de question cette fois de faire le moindre cadeau », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien parle également du match dans le match entre Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier lors de ce PSG / Lille. Un duel entre l’actuel numéro 1 parisien, qui discute pour prolonger, et un portier pisté par le PSG pour potentiellement l’été prochain. Un sujet qui a été traité sur Canal Supporters hier soir.