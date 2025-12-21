Revue de Presse PSG : CdF, Fontenay, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 21 décembre 2025. La victoire tranquille du PSG face au Vendée Fontenay Foot (4-0) en 32es de finale de Coupe de France, un Dembélé en forme…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la qualification du PSG pour les 16es de finale de la Coupe de France. Pour son entrée en lice, le club de la capitale était opposé au Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Et une équipe remaniée des Rouge & Bleu s’est tranquillement imposée sur le score de 4-0, au stade de la Beaujoire. « Sitôt validée leur qualification pour les 16es de finale, les hommes de Luis Enrique ont dressé une haie d’honneur pour raccompagner les joueurs de Fontenay-le-Comte. » Il n’y a eu aucun suspense hier soir tant le tenant du titre s’est montré sans pitié. Il a fallu attendre la 85e minute de jeu pour voir Renato Marin effectuer son premier arrêt de la rencontre, avant une nouvelle intervention dans le temps additionnel. « Il s’agissait des deux seuls frissons des joueurs de Loïc Lambert, qui n’avaient pourtant pas à rougir de leur prestation mais sont repartis avec quatre buts dans la musette. Cela dit l’implication avec laquelle Paris a abordé ce potentiel match piège. »

Trois jours après un sextuplé historique en finale de la Coupe intercontinentale, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe B avec les titularisations du gardien Renato Marin, des Titis David Boly et Quentin Ndjantou ou encore des « coiffeurs internationaux » comme Illia Zabarnyi, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez. Des cadres comme Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Ousmane Dembélé étaient aussi de la partie. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, le Ballon d’Or 2025 a fait basculer la rencontre sur une ouverture parfaite pour Désiré Doué (1-0, 25e), avant de transformer un penalty obtenu par Gonçalo Ramos (2-0, 35e). En seconde période, le buteur portugais s’est offert un doublé en l’espace de quelques minutes (53e, 58e). « ‘Dembouz’ était dans tous les coups hier. Il n’a pas encore son abattage d’avant, mais ses angles de passe et sa faculté à être imprévisible apportent une créativité précieuse et sont une promesse pour 2026 », rapporte L’E. Avec cette victoire, le PSG a bouclé sans fausse note son 67e match d’une année 2025 historique. Un repos bien mérité pour les Parisiens, et notamment pour David Boly et Quentin Ndjantou, sortis sur blessure.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire du PSG face au Vendée Fontenay Foot (4-0) en 32es de finale de Coupe de France. Capitaine du soir, Ousmane Dembélé a livré une belle partition avec un but et une passe décisive. Titulaire pour la première fois depuis le 29 octobre, le Ballon d’Or 2025 a tenu son rang. Après 20 minutes de jeu égal, le club amateur a fini par craquer. « Les champions d’Europe ont déroulé, évidemment porté par le meilleur joueur de la planète qui, à la manière d’un chef d’orchestre, a donné le tempo à suivre. Il y avait quelque chose de musical dans la gestuelle du numéro 10, comme une belle mélodie qui semblait signifier que tout était ordonné pour qu’il brille. »

Ousmane Dembélé est descendu très bas pour venir chercher les ballons et montrer qu’il avait des jambes. « L’ancien Barcelonais n’est pas encore au meilleur de sa forme, mais il trépignait d’impatience de démarrer enfin une rencontre. » Il a d’abord parfaitement lancé Désiré Doué sur l’ouverture du score, avant de transformer du pied droit un penalty obtenu par Gonçalo Ramos. Malgré une équipe remaniée, le tenant du titre a fait le travail nécessaire pour son entrée en lice. « Dembélé, en superstar, est, lui, sorti sous l’ovation d’un stade acquis à sa cause qui ne pouvait le laisser s’en aller sans l’avoir félicité pour son année historique (…) Cela méritait bien un petit clin d’œil aux champions d’Europe qui referment 2025, non sans une pointe d’émotion et le sentiment d’avoir vécu des derniers mois gigantesques. Vivement 2026 ! », conclut LP.