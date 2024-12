Revue de Presse PSG : CdF, Lens, Safonov, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 23 décembre 2024. La qualification du PSG face au RC Lens en Coupe de France (1-1, 3 TAB 4), Matvey Safonov décisif lors de la séance des tirs au but, Gonçalo Ramos une nouvelle fois buteur…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face au RC Lens (1-1, 3 TAB 4) en 32es de finale de Coupe de France et met en avant un homme : Matvey Safonov. Auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but, le portier russe a été l’un des hommes forts de cette rencontre. Une élimination à ce stade de la compétition – qui aurait été une première depuis 1990 – aurait été de mauvais goût. « Et il n’y avait qu’à voir la joie non feinte des hommes de Luis Enrique, devant le virage de supporters parisiens dans la nuit froide de Lens, pour mesurer le degré de soulagement de ce groupe-là. Pas sûr du tout pour autant que la forme de cette qualification ait plu à Luis Enrique. » Depuis quelques semaines, le club parisien est monté crescendo avec des victoires face au RB Salzbourg (3-0), l’Olympique Lyonnais (3-1) et l’AS Monaco (4-2) et finit donc cette année 2024 sur une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Même si les Parisiens ont manqué de maîtrise à Bollaert après une première période à la domination stérile, ils ont obtenu l’essentiel et peuvent toujours rêver d’un doublé national.

Pourtant, la soirée aurait pu être beaucoup plus tranquille si le but d’Achraf Hakimi, pourtant valide, n’avait pas été refusé pour une position de hors-jeu. Puis, la rencontre s’est emballée au retour des vestiaires avec une absence de contrôle de la part des joueurs de Luis Enrique sanctionnée par un but sur corner des Sang & Or (66e). Mais, dans la foulée, l’entrant Gonçalo Ramos a rapidement égalisé (70e) profitant d’une erreur de Kevin Danso. « Depuis son retour de blessure, l’attaquant a marqué 4 fois en 7 matches. En étant souvent remplaçant. Un come-back flamboyant qui forcément va peser sur la réflexion du PSG lors du mercato hivernal. Gonçalo Ramos ne changera sans doute pas tout sur la phase retour de Paris. Mais sur ce qu’il a montré depuis un mois, l’ancien du Benfica mérite mieux que son statut de supersub. » Le PSG l’a ensuite emporté lors d’une séance de tirs au but où Matvey Safonov aura répondu présent. « Il y aura tout eu dans cette année 2024 parisienne : des promesses, des titres, de l’inquiétant (cette saison en Ligue des champions par exemple) et du décevant. Mais au moins dimanche soir, dans le Nord, le PSG s’est laissé le droit de croire à une année 2025 dorée », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance de Matvey Safonov. Titulaire en l’absence de Gianluigi Donnarumma, le portier de 25 ans a sorti Paris d’une soirée difficile avec ses deux arrêts lors de la séance de tirs au but face à M’Bala Nzola et Andy Diouf. Peu convainquant depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, le Russe tient enfin son match référence sous les couleurs parisiennes. Mais son bilan aurait été assez neutre sans cette séance de tirs au but. En 2025, l’ancien de Krasnodar ne reviendra pas avec moins d’ambition. Il n’a jamais caché qu’il se battra jusqu’au bout pour être le numéro un. Surtout que la place de titulaire de l’Italien a été fragilisée depuis un mois. Luis Enrique a toujours rappelé l’importance de la concurrence entre les trois portiers (Donnarumma, Safonov et Tenas). Il faudra également voir comment évolue la blessure au visage de l’international italien. « Les derniers retours à son sujet sont positifs et une reprise lors du Trophée des champions est envisageable. »

À lire aussi : Safonov, bilan… La conférence de presse de Luis Enrique

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette qualification du PSG pour les 16es de finale de la Coupe de France. En s’imposant face au RC Lens pour son entrée en lice dans la compétition (1-1, 3 TAB 4), le tenant du titre a obtenu l’essentiel malgré une prestation en demi-teinte. Il fallait remonter à décembre 2010 pour voir le club parisien perdre son dernier match d’une année civile (défaite 2-0 à Nancy). Et Luis Enrique n’a pas négligé cette compétition en alignant une équipe compétitive dès le coup d’envoi. Si Paris a su tenir le ballon, il ne s’est pas montré assez dangereux lors du premier acte face à la co-meilleure défense du championnat. Les Rouge & Bleu pourront regretter le but valide refusé à Achraf Hakimi ou encore la transversale trouvée par Marquinhos. Cependant, plusieurs joueurs ont manqué d’investissement.

Surtout que les Sang & Or sont revenus avec d’autres intentions en seconde période et ont mis en difficulté l’arrière-garde parisienne à plusieurs reprises. Les Lensois ont même pris l’avantage avant de voir Gonçalo Ramos égaliser dans la foulée pour emmener les deux formations aux tirs au but. « Malgré une prestation en demi-teinte, Paris aura donc fait d’une pierre deux coups. D’abord décroché sa qualification en 16es de finale de Coupe de France pour la quarante-huitième fois de son histoire, un record dans l’Hexagone. Mais le club de la capitale se sera aussi offert un début d’année chargé à bloc. » Le 15 janvier prochain, le PSG affrontera les amateurs d’Espaly (National 3). Une rencontre qui viendra se glisser au coeur d’une série de sept matches en vingt-et-un jours.

Enfin, le quotidien francilien se pose la question sur l’importance de Gonçalo Ramos. Remplaçant au coup d’envoi, le Portugais a égalisé pour le PSG sur sa première occasion et a inscrit son quatrième but en quatre matches. Une nouvelle fois, Luis Enrique avait décidé de se passer d’un vrai numéro 9 dès le coup d’envoi avec un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Kang-In Lee et Désiré Doué. Un choix logique pour les deux Français performants face à l’OL (3-1) et l’AS Monaco (2-4) mais moins pour le Sud-Coréen dont l’apport dans le jeu est très limité. D’autant plus que le numéro 9 du PSG restait sur un bilan flatteur avec notamment deux buts en sortie de banc.

Quatre minutes après l’ouverture du score du RC Lens, Gonçalo Ramos a permis à son équipe de revenir dans la partie en profitant d’une erreur défensive de Kevin Danso pour tromper d’une frappe en pivot le portier lensois Hervé Koffi. « Quand les autres rament dans la zone de vérité, lui ne se pose plus de questions et se montre décisif (…) Preuve qu’il est en confiance, il ne tremblait pas lors de la séance de tirs au but. Alors que certaines voix au sein du PSG milite pour l’arriver d’un attaquant, à ce rythme-là Ramos va faire calmer les débats en interne », conclut LP.