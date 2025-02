Revue de Presse PSG : CdF, Saint-Brieuc, L.Hernandez, Ramos, remplaçants…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 février 2025. Le quart de finale de Coupe de France face à Saint-Brieuc, l’excellent rôle de « super sub » de Gonçalo Ramos, le retour difficile à la compétition de Lucas Hernandez, un match pour les seconds couteaux…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque ce quart de finale de Coupe de France du PSG face à Saint-Brieuc, au Roazhon Park (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1). Et un joueur est en forme ces dernières semaines en sortie de banc, il s’agit de Gonçalo Ramos. Le Portugais répond parfaitement à son rôle de « super-sub » en étant décisif à quasiment chaque entrée en jeu. Malgré sa blessure de trois mois à la cheville en début de saison, l’ancien du Benfica affiche des statistiques plus qu’honorables avec 9 buts et 4 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues (dont 8 rencontres comme titulaire). Dans son rôle de remplaçant, il a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive. Une efficacité soulignée par Luis Enrique en conférence de presse ce mardi : « Gonçalo est important quand il joue une, dix ou 90 minutes et même s’il ne joue pas. Il a un ration temps de jeu-but exceptionnel. » L’international portugais est impliqué sur un but toutes les 63 minutes et il devrait être titulaire ce soir face au Stade Briochin (National 2).

De plus, Gonçalo Ramos a affiché une belle finesse technique lors de ses dernières sorties à l’image de sa passe décisive pour Désiré Doué lors du barrage retour de Ligue des champions face au Stade Brestois (7-0) ou encore sa roulette-talonade sur le deuxième but d’Achraf Hakimi contre l’Olympique Lyonnais (2-3) dimanche dernier. Une polyvalence qui ne surprend pas son ancien coach du Benfica B, Luis Castro : « C’est un buteur, mais il possède les qualités pour faire des passes décisives et apporter beaucoup à l’équipe. Il est très collectif. Quand il a joué avec l’équipe A de Benfica, il a fini meilleur buteur du Championnat, de même en Youth League sous mes ordres ou en sélection portugaise lors des qualifications U21, il avait fini encore meilleur buteur. Pour réaliser cela, il faut des qualités physiques, techniques et une intelligence de jeu (…) Quand il était milieu, il attaquait déjà beaucoup la surface adverse et était adroit devant le but donc ses entraîneurs ont décidé de le faire jouer plus haut. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce quart de finale de Coupe de France du PSG. Dans ce calendrier XXL, cette rencontre face à Saint-Brieuc peut permettre aux seconds couteaux de l’effectif de glaner plus de temps de jeu. Pour les doublures, « ces matchs de Coupe de France maintiennent un semblant de brouillement interne et la capacité d’imiter les copains, ceux qui chaque semaine régalent en championnat comme en Ligue des champions. » Pour l’instant, les plus mauvais matches du PSG dans le contenu en 2025 ont été lors des rencontres de Coupe de France face à Espaly (2-4) et Le Mans (0-2). « La faute à une rotation obligée et dans des proportions qui ne laissent pas le choix à Luis Enrique », constate LP.

Mais le coach parisien a rappelé qu’il était interdit de relâcher la pression : « Il n’est pas possible de se relâcher. On espère que le terrain permettra de jouer un bon match. Mais c’est sûr que nous allons souffrir, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est la difficulté de la Coupe de France. » Malgré sa 9e place en National 2, Saint-Brieuc a déjà fait tomber deux équipes de Ligue 1 dans la compétition (Le Havre et l’OGC Nice). De quoi mettre Paris en alerte. Pour éviter de tomber dans ce piège, les Rouge & Bleu devront prendre exemple sur Gonçalo Ramos. « Formidable quand il sort du banc, il marque ou donne des caviars, avec une influence beaucoup plus visible qu’au coup d’envoi. Le sort qui l’attend selon toutes vraisemblances à Rennes, en récompense de ses dernières apparitions. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Lucas Hernandez. Depuis son retour de blessure il y a deux mois, le défenseur du PSG affiche ses limites au niveau physique. Un contrecoup logique et attendu par le staff parisien. Ce mercredi soir, l’international français devrait profiter du turnover pour être titulaire face à Saint-Brieuc et emmagasiner du temps de jeu. Arrivé dans la peau d’un titulaire à l’été 2023, l’ancien du Bayern Munich doit désormais se contenter de ce rôle de remplaçant. Cette saison, il compte 7 titularisations mais seulement deux rencontres terminées en intégralité. Un rôle moins exposé logique pour un joueur qui revient d’une rupture des ligaments à un genou. « Revenir d’une telle blessure — la troisième de sa carrière — demande du temps, de la patience et comporte son lot d’étapes à franchir. En cette fin de mois de février, Lucas Hernandez est confronté à la plus dure, celle qui consiste à garder la même énergie affichée que lors de son retour. »

Le numéro 21 des Rouge & Bleu paye actuellement le contrecoup des efforts fournis lors de sa rééducation. Il a ainsi affiché quelques limites physiques lors de la rencontre face à Toulouse ou encore au moment de son entrée en jeu contre l’Olympique Lyonnais le week-end dernier. « Le gaucher a renvoyé l’image d’un défenseur souffrant d’un vrai déficit athlétique dans les duels (pourtant sa marque de fabrique) et en manque d’impact. » Mais, cela est un passage obligatoire pour le joueur de 29 ans. Le staff parisien avait déjà anticipé un coup de moins bien logique pour un footballeur qui a été éloigné des terrains pendant sept mois. Lucas Hernandez ne s’estime pas encore à 100% de ses moyens. Quelques douleurs au genou peuvent encore apparaître et l’appréhension liée à une nouvelle blessure n’a pas complètement disparu de son esprit, même si son tempérament de guerrier ne l’a pas quitté. « Lucide sur son cas, Hernandez ne veut pas brûler les étapes et reste conscient du travail lui restant à accomplir, notamment dans l’optique d’un retour en équipe de France qu’il n’est pas assuré de retrouver en mars prochain. » S’il est difficile d’imaginer Lucas Hernandez bousculer la hiérarchie déjà établie en défense, « sa personnalité solaire et son leadership compteront dans la vie du vestiaire durant cette deuxième partie de saison », conclut LP.