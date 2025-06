Revue de Presse PSG : CdM des clubs, Atlanta, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 26 juin 2025. Le PSG doit s’acclimater aux conditions météo de la ville d’Atlanta, Ousmane Dembélé devrait faire son retour à la compétition face à l’Inter Miami…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Atlanta, la nouvelle ville qui accueille le PSG pour le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Présent depuis lundi soir dans l’est des États-Unis, le club de la capitale doit désormais composer avec une chaleur étouffante, des températures qui peuvent dépasser 40 degrés la journée et un taux d’humidité important. « Outre la météo, les Parisiens ont aussi perdu en qualité de vie. Ils ont laissé derrière eux la côte Pacifique, ses plages de sable fin de Californie et la jolie baie de Seattle pour l’Amérique intérieure, au charme tout autre. » Pourtant, c’est dans l’État de Géorgie que les Rouge & Bleu pourraient passer le plus de temps dans cette compétition. S’ils se qualifient face à l’Inter Miami, les champions d’Europe disputeront également les quarts de finale au même endroit le 5 juillet, face au vainqueur du match Bayern Munich / Flamengo. « Et le club, en cas de qualification pour les demi-finales, envisage même d’y prolonger son séjour un peu avant de rejoindre New York pour les derniers matches du tournoi. »

Depuis son arrivée dans l’État de Géorgie, le PSG s’entraîne sur les terrains du campus de la Kennesaw State University, au nord d’Atlanta, soit la troisième plus grande institution universitaire de l’État. Ce campus d’entraînement se situe à une trentaine de minutes du lieu de résidence des Parisiens, The Whitley, recommandé par la FIFA. Comme depuis le début de la compétition, Luis Enrique accorde les après-midi de libre, et même les soirées, à ses joueurs sauf à l’approche des matches. Ce mardi, Lucas Hernandez a été autorisé à quitter le groupe pour rejoindre sa compagne à Miami pour la naissance de sa fille. « Le PSG prend doucement ses marques à Atlanta. Il lui reste quatre jours pour s’acclimater à son nouvel environnement et être prêt à défier Messi », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien apporte une bonne nouvelle concernant Ousmane Dembélé. Absent depuis le début de la Coupe du monde des clubs en raison d’une lésion au quadriceps gauche contractée avec l’équipe de France le 5 juin dernier, le numéro 10 du PSG devrait faire son retour à la compétition ce dimanche (18h, heure française, sur DAZN) lors du huitième de finale face à l’Inter Miami. « Le candidat au Ballon d’or est attendu sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, exactement comme l’avait prévu le staff parisien après sa lésion au quadriceps. » Auteur d’une saison époustouflante avec les Rouge & Bleu (33 buts et 15 passes décisives), l’international français a retrouvé de bonnes sensations lors des séances collectives aux Etats-Unis. Durant les quinze jours sur le sol américain, l’attaquant de 28 ans a dû suivre à la lettre le protocole mis en place. « Un travail de remise en forme qu’il a poursuivi mardi avec sérieux au Fifth Third Stadium, au nord d’Atlanta, le nouveau camp de base des Parisiens, lors de la première séance disputée en Géorgie, signe que les choses évoluent favorablement. »

Ousmane Dembélé devrait donc disputer ses premières minutes dans cette Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami de Lionel Messi. « Dembélé a des fourmis dans les jambes et si la décision n’appartenait qu’à lui, il n’aurait pas dit non à quelques minutes de jeu contre Seattle », précise LP. L’ensemble du groupe parisien attend avec impatience le retour d’un élément incontournable aussi bien le terrain que dans la vie de groupe. Un retour qui sera bénéfique à Luis Enrique et aux Rouge & Bleu après les tests non-concluants de Gonçalo Ramos et Senny Mayulu à ce poste exigeant de faux numéro 9.

🚨 Ousmane Dembele devrait faire son RETOUR ce dimanche contre l’Inter Miami ! 🔙❤️💙



[Le Parisien] pic.twitter.com/76eHHafvLi — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 25, 2025