Revue de Presse PSG : CdM des clubs, Atlético, milieu…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 juin 2025. Le PSG en démonstration face à l’Atlético de Madrid (4-0) pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs, la performance XXL de l’entrejeu parisien…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’entrée en lice réussie du PSG dans cette Coupe du monde des clubs. Opposés à l’Atlético de Madrid, les champions d’Europe ont livré une démonstration avec un large succès sur le score de 4-0. Les joueurs de Luis Enrique ne sont pas venus aux Etats-Unis pour faire du tourisme. Techniquement et physiquement, les Rouge & Bleu ont donné une leçon à des Colchoneros impuissants. « D’entrée de jeu, ils affirment leur statut et leurs ambitions, celles de grimper sur le toit du monde après avoir mis l’Europe dans leur poche. » Pour ce choc du groupe B, Luis Enrique avait aligné sa meilleure équipe en l’absence d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Après quelques minutes de mise en jambe, le PSG a haussé le rythme. « Les automatismes sont revenus, tout était fluide, évident, les courses de Khvicha Kvaratskhelia, le pressing de João Neves, les courses d’Achraf Hakimi, les inlassables va-et-vient de Vitinha devant sa défense, et toujours cette générosité collective. »

À la pause, les champions de France étaient logiquement devant grâce à des réalisations de Fabian Ruiz (19e) et Vitinha (45e+1), sur deux passes décisives de « Kvara ». Les Madrilènes étaient dépassés par les séquences collectives des Rouge & Bleu. « Rien ne semblait pouvoir arrêter la machine parisienne, sérieuse, implacable, presque en mode automatique. » Après un léger temps faible en seconde période avec un but refusé pour l’Atlético après consultation du VAR pour une faute préalable sur Désiré Doué (57e), les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé un second souffle après l’heure de jeu avec deux nouveaux buts en fin de rencontre signés Senny Mayulu (87e) et Lee Kang-In sur un penalty offert par Vitinha (90e+7). « C’est peu cher payé pour les Espagnols, globalement décevants mais qui ont réussi quelques incursions en profondeur, le petit bémol du jour côté PSG avec la prestation de Ramos », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance de l’entrejeu du PSG. L’Atlético de Madrid, vainqueur de la confrontation en Ligue des champions en novembre dernier (1-2), a pu constater les immenses progrès du milieu des Rouge & Bleu. Dans la lignée de leurs dernières prestations, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz ont roulé sur leurs adversaires. « Les trois coéquipiers ont dicté le rythme du match, ce qui était plutôt utile sous le cagnard californien, laissant une impression de facilité autour de la prestation globale des Parisiens. » Premier buteur du match, Fabian Ruiz a pris une place prépondérante dans ce PSG 2025. L’Espagnol a inscrit trois buts sur ses huit derniers matches avec le club parisien, soit autant que sur les 47 premières rencontres en compétition officielle.

« Aujourd’hui, Ruiz, Neves et Vitinha paraissent indissociables dans le système collectif du PSG. La liberté contrôlée dictée par Luis Enrique convient parfaitement à leurs profils. Avec les automatismes et l’enchaînement des matches, chacun connaît parfaitement les déplacements de ses coéquipiers et s’adapte en conséquence », constate L’E. Dans une période où les débats sur le Ballon d’Or s’enflamment, il faudra se poser la question de la place de ces trois Parisiens dans la liste des 30. La décision sera prise après la Coupe du monde des clubs et le parcours du PSG aura un gros impact là-dessus. « Mais se poser la question revient déjà à reconnaître que ces trois joueurs font actuellement partie des meilleurs du monde », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette démonstration du PSG pour son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs. Comme face à l’Inter Milan en finale de Ligue des champions, les champions d’Europe ont étouffé leurs adversaires. Et comme à leur habitude en cette année 2025, les joueurs de Luis Enrique ont offert un beau spectacle collectif. Face à des Colchoneros peu inspirés défensivement, les Rouge & Bleu ont parfaitement conclu deux belles séquences avec des buts de Fabian Ruiz et Vitinha avant la pause. « Là encore le symbole de la force du PSG, son cœur de jeu, son cœur de métier, sa matrice, là où tout se construit et là où il détruit l’opposition. » L’Atlético de Madrid n’a jamais été en capacité de répondre à la domination parisienne, finissant même à dix après l’expulsion de Clément Lenglet. L’agressivité et le mauvais état d’esprit des joueurs de Diego Simeone n’auront pas servi leur intérêt dans cette rencontre, avec sept cartons jaunes et un carton rouge pour l’Atlético.

« Côté Paris, seul Nuno Mendes a semblé un peu en difficulté dans son couloir gauche, moins agile que lors de ses dernières sorties avec Paris ou le Portugal », estime LP. En seconde période, le club de la capitale a géré son avance avant d’accélérer à nouveau en fin de rencontre avec des buts des entrants Senny Mayulu et Lee Kang-In. « Avec ce nouveau triomphe et considérant que les Seattle Sounders, lors du troisième match, ne pourront guère contenir un Paris sans doute remanié mais encore costaud, voilà déjà le PSG presque les deux pieds en 8e de finale de la compétition. » Avec cette domination, Luis Enrique en a profité pour faire cinq changements en accordant notamment du temps de jeu aux jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. « Le PSG fige le temps et continue de rouler sur l’Europe. Et donc sur le monde », conclut le quotidien francilien.